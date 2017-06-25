Хроника 24 июня: арест Гужвы, протест "Автомайдана" в Днепре, конец "мусорной" голодовки

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В субботу, 24 июня, суд в Киеве арестовал на два месяца Игоря Гужву с альтернативой внесения залога в сумме около 21 тысячи долларов, СМИ назвали причину ареста фингарантий Киева на Евровидение, а секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что у россиян при въезде в Украину будут брать отпечатки пальцев. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Дело Гужвы: суд огласил приговор

Суд в Киеве в субботу арестовал на два месяца Игоря Гужву с альтернативой внесения залога в сумме около 21 тысячи долларов. Прокуратура намерена обжаловать решение суда. В четверг вечером, 22 июня, офисе редакции "Страна.ua" провели обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Сам Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с нардепом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и полностью сфабриковано. Однако сам Линько утверждает, что редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

Депутаты от "Самопомочи" прекратили голодовку

Народные депутаты от партии "Объединение "Самопомич" Олег Березюк и Тарас Пастух решили прекратить голодовку возле Администрации президента. Ранее сообщалось, что заместителя председателя Верховной Рады Оксану Сыроид, голодавшую пятые сутки под зданием Администрации президента, забрала скорая помощь. Сыроид собиралась голодать под Администрацией президента до окончательного решения властью "мусорной проблемы" Львова.

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Саакашвили опять облили зеленкой, на этот раз в Винницкой области

Экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили облили зеленкой во время его визита в Ладыжин Винницкой области, сообщил политик на своей странице в Facebook. Саакашвили уверен, что в атаке с зеленкой виноваты местные депутаты от БПП. "Нападавший признался, что его наняли за 200 гривен люди, похожие на местных руководителей БПП" — написал Саакашвили. Последний раз Саакашвили облили зеленкой в Кривом Роге Днепропетровской области. Инцидент произошел 18 июня.

"Автомайдан" нагрянул к Филатову: протесты под окнами мэра

В субботу, 24 июня, в Днепре прошла акция протеста против назначения экс-командира днепропетровского "Беркута" Андрея Ткаченко начальником коммунального предприятия "Муниципальная полиция". Противники акции всячески препятствовали проведению акции, блокировали проезд, чтобы не дать майдановцам начать автопробег.

СБУ не нашла фактов причастности бойцов Айдара к террорганизации

Следователи Службы безопасности Украины не выявили данных, свидетельствующих о создании террористической организации военнослужащими батальона территориальной обороны "Айдар". Как сообщает пресс-центр СБУ, следователи в результате принятых мер не получили фактических данных, свидетельствующих о совершении военнослужащими батальона "Айдар" уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Освобожденный из плена и подозреваемый в госизмене Безъязыков начал голодовку

Освобожденный из плена самопровозглашенной ДНР, а после этого арестованный по подозрению в госизмене полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков объявил бессрочную голодовку в Лукьяновском СИЗО, сообщила жена заключенного Маргарита Кушнирова. Ополченцы удерживали Безъязыкова в плену с августа 2014 года, он был освобожден 5 июля 2016 года.

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Штаб АТО: Торецку грозит техногенная катастрофа из-за затопленных шахт

Городу Торецк Донецкой области грозит техногенная катастрофа и эпидемии инфекционных заболеваний из-за того, что ополченцы не дают гарантий безопасности для ремонта водовода "Горловка-Торецк", говорится в сообщении штаба АТО. В СЦКК подтверждают, что из-за затопления шахт "имени Артема" и "Южной" на поверхность поднимается метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрыву и отравлению людей.

СМИ назвали причину ареста фингарантий Киева на Евровидение

Арест 15 млн евро фингарантий Украины на проведение "Евровидения" в Швейцарии связан с претензиями телеканала Euronews к Национальной общественной телерадиокомпании Украины, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на источники. Как стало известно, генеральный директор канала Euronews Михаэль Петерс прямо не опроверг эту информацию и пообещал прокомментировать ситуацию "в надлежащее время".

У россиян при въезде в Украину будут брать отпечатки пальцев — Турчинов

У граждан России при пересечении границы с Украиной будут отбирать биометрические данные. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Он подчеркнул, что Госпогранслужба Украины готовится к пропуску граждан РФ по биометрическим паспортам, а также к отбору у них биометрических данных.

Теракты в Пакистане: полсотни жертв среди мирных жителей

Всенародные празднования в честь окончания Рамадана в Пакистане были омрачены трагедией: сразу несколько атак в западных районах страны на границе с Афганистаном привели к гибели десятков людей. В час-пик на оживленном рынке города Парачинар террористы-смертники совершили два мощных взрыва. По последним данным, были убиты 57 человек.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло утром в воскресенье в центральной части Японии. Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано. Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.

Ежегодно 24 июня в Шотландии широко отмечается национальный праздник — День независимости (Independence Day of Scotland). 24 июня 1314 года в битве при Баннокберне шотландский король Роберт Брюс разбил армию английского короля Эдуарда II, восстановив независимость своей страны.