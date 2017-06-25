Ермолаев: атака на "Страну.ua" - акция устрашения

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Обыск в редакции популярного интернет-издания "Страна.ua" и задержание главного редактора Игоря Гужвы преследует, помимо прочего, цель создания в Украине атмосферы страха, чтобы журналисты вели себя поскромнее. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве политолог, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он будто бы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски, при этом адвокатов в помещение не допустили.

Ермолаев от всего коллектива института выразил поддержку редакции издания "Страна.ua" и призвал журналистов к солидарности.

Сама же ситуация вокруг интернет-издания и его главного редактора, по словам политолога, свидетельствует о том, что "методы и способы полицейского режима укрепляются, усиливаются".

"Я хочу обратить ваше внимание не столько на формальный озвученный повод задержания главного редактора, сколько на то, каким образом эта операция проведена. Тоталитарные режимы часто пользуются методами информационных ударов не столько для того, чтобы устранить конкурента или блокировать критика, но и для того, чтобы сформировать соответствующую атмосферу в обществе", — сказал Ермолаве, добавив, что создается атмосфера страха — чтобы журналисты полояльнее были, чтобы помолчали, чтобы не говорили лишнего, чтобы не поддерживали оппонентов".

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"Именно как акция устрашения выглядит вчерашняя операция. Мы хотим поддержать наших коллег, журналистов, и, я уверен, что выражаем не только позицию нашего института, но и большинства медиа-изданий, которые стоят за свободу слова, за открытость, прозрачность", — подчеркнул политолог, выразив надежду на то, что такие СМИ поддержат "Страну.ua".

Ермолаев отметил, что "вчерашняя ситуация показывает, что все больше событий… становятся частью интриги внутри самой власти".

Так, по его мнению, нельзя исключать, что это событие увязано с итогами поездки президента Украины Петра Порошенко в США, с ведущимися переговорами.

"Речь идет, во-первых, об оппозиционном издании, которое критично было настроено в отношении действий власти, во-вторых, с этим изданием связан ряд резонансных публикаций, которые компрометировали первых лиц Украины… И, в-третьих, это тесно увязано с дискуссией, которая разворачивается сейчас по поводу выбора между стратегией мира и стратегией раскола", — сказал эксперт.

Он пояснил: возможны новые действия, связанные с реорганизацией зоны конфликта (в Донбассе — Ред.), изменение статуса, есть утечки о содержании концепции стратегии "деоккупации", где говорится пусть о гибридной, но — "войне с Россией", что изменяет алгоритм действий государства.

"Мы имеем дело со сценарием "АнтиМинск", частью которого являются, в том числе, достаточно жесткие действия силовых структур в отношении политических оппонентов и информационного пространства. Поэтому, как говорится — будьте бдительны", — констатировал Ермолаев.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко раскритиковал обыски в редакции издания "Страна.ua" и задержание ее главреда Игоря Гужвы, назвав это "чрезвычайной ситуацией". По его словам, "поэтому силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений".