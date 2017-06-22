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    Соцсети: ГПУ и 5 нардепов - очистка перед выборами?

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    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (341)

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    Накануне летних каникул в Раде неспокойно: ГПУ просит парламент лишить неприкосновенности сразу пятерых нардепов. В чем подозревают народных избранников и как отреагировал на инициативу ГПУ сам народ Украины в соцсетях?
    Борислав Розенблат
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В украинском парламенте нынче по-летнему жарко: ГПУ ополчилась против народных избранников! В среду, 21 июня, генпрокурор Юрий Луценко подал в Раду представления на снятие неприкосновенности сразу с пятерых нардепов. Представления поступили на Андрея Лозового из "Радикальной партии", Олеся Довгого от группы "Воля народа", Евгения Дейдея и Максима Полякова из "Народного фронта", а также Борислава Розенблата из БПП.

     

    При этом список подозрений весьма разнообразен. К примеру Лозового ГПУ заподозрила в уклонении от уплаты налогов, Довгого — в злоупотреблении служебными обязанностями. В действиях нардепа Дейдея в Генпрокуратуре заподозрили признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн, а в действиях Полякова — признаки взяточничества на сумму $7,5 тысячи. А вот депутата Розенблата подозревают не только во взяточничестве, но и злоупотреблении влиянием.

    В украинском сегменте соцсетей внезапная активность ГПУ вызвала весьма неожиданные комментарии: "Во-первых это — имитация… Во-вторых — заокеанские кураторы НАБУ и САП получат прекрасные отчеты. Луценко получит свою минуту славы. Народ у телевизора порадуется "борьбе с коррупцией"; "Судя по тому, как кучно пошли скандалы о коррупции и подачи на снятие неприкосновенности с депутатов, коалиция хочет продемонстрировать высокую степень очищения перед выборами". 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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