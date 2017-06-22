Аномальное лето-2017: продукты дорожают, огороды не спасают

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Огороды уже не спасут

Согласно данным Госстата, украинцы в среднем тратят на продукты питания 50% своих месячных расходов, беднейшие слои населения — и вовсе 80%. До недавнего времени людей спасало лето, когда массово дешевели овощи и фрукты из-за большого предложения. Также традиционно летом дешевело молоко, хлеб и мясо.

В эту пору украинцы работают на своих огородах, скупают овощи и фрукты на рынках, занимаются консервацией на зиму. Однако этим летом основные продукты не дешевели, а дорожали. Эксперты назвали причиной несколько факторов. Среди них: массовое вымерзание овощей и фруктов из-за апрельско-майских заморозков, отмена налоговых льгот для сельхозпроизводителей, повышение минимальной зарплаты до 3200 грн, подорожания топлива, минудобрений и средств защиты растений, отмена госрегулирования цен на социально важные виды продуктов. Что касается последнего фактора, то он имеет скорее психологический эффект на производителей и торговые сети, которые теперь не боятся поднимать цены на социальные виды товаров.

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"Несмотря на начало лета и традиционное увеличение и поступлений овощей открытого грунта на рынок, к сожалению, мы имеем продолжение тенденции роста цен на продукты питания. В мае высокие темпы роста были по свекле, моркови, картофелю, луку. К примеру, в мае лук подорожал на 46%. Если мы посмотрим, что у нас было в июне, то в здесь инфляция продолжилась и теперь лидером роста цен является капуста, которая добавила 42% за 15 дней месяца. Это интересный факт, потому что за этот период на рынок стали активно поступать продукты открытого грунта. Если мы посмотрим в целом, как росли цены в этом году, то отмечу, что мы получим достаточно интересные цифры. У нас капуста с начала года добавила 253%, морковь выросла на 190%, лук репчатый на 144%. С точки зрения традиционных продуктов, входящих в борщовой набор, это является серьезным ударом по кошельку. Также у нас продолжается ползучий рост цен на хлеб, в первую очередь социальных сортов. С начала года хлеб прибавил более 11%. Если добавить, что это является одним из основных продуктов питания для украинцев, то этот вопрос становится особенно важным", — сообщил на пресс-конференции в РИА Новости Украина исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.

По его словам, несмотря на летнее ослабление цен на продовольствие, уровень роста будет превышать прошлогодний. Это, в первую очередь, обусловлено ростом себестоимости продуктов питания, поскольку сильно подорожали бензин, удобрения, средства защиты растений.

Украинцам — продуктовые талоны!

"Исходя из процентного уровня расходов на продукты питания в пределах общих доходов семьи, правительству нужно параллельно с отпуском цен на продукты питания разработать механизм адресной помощи для малообеспеченных слоев населения. К примеру, США тратит на эти программы 70 миллиардов долларов в год", — отметил эксперт.

По его данным, из-за массовой бедности украинцы не в состоянии нормально питаться, что сказывается на их здоровье. Так, если среднестатистический житель ЕС съедает 80 кг мяса в год, то украинец — 50, европеец — 100 кг фруктов, украинец — 45. В то же время среднестатистический гражданин Украины на 20% от рациональных норм съедает больше хлеба, а картофеля — вовсе на 50%.

"Это свидетельствует об ухудшении структуры потребления и ослаблении здоровья нации. Все это выливается в рост расходов на медикаменты", - сообщил Пендзин. По мнению эксперта, население страны подошло к такому уровню бедности, а цены настолько выросли, что значительная часть граждан, не может себе позволить приобрести продуктов питания, достаточных для нормальной жизнедеятельности. Поэтому государство должно срочно создать механизм адресной выдачи продуктов питания социально незащищенным гражданам, как это уже произошло с жилищными субсидиями.

По словам генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, Украина остается единственной страной Европы, где не действуют никакие механизмы субсидирования производителей продуктов питания, что неминуемо отражается на ценах. По его данным, цены на продукты в Украине уже такие же, как в большинстве стран Европы, тогда как зарплата — в несколько раз меньше.

"Евросоюз выделяет 70 миллиардов евро субсидий на производство конкретных видов продуктов. Это около половины всего бюджета ЕС на субсидии. Таким образом, часть себестоимости продукции компенсируется производителю. Еще одним механизмом удешевления является снижение налогов на торговлю продуктами питания. В Европе ставка НДС на такую торговлю составляет 5%, у нас — 20% — это самый высокий налог в Европе. Третий вариант удешевления — это субсидирование продуктов питания для конечного потребителя. Мы остаемся единственной страной в Европе, где нет никакой поддержки ни через производителя, ни через торговлю, ни через конечного потребителя", — заявил Дорошенко.

По его словам, единственными группами продуктов, которые все еще дешевле, чем в Европе, остается хлеб, мясо и овощи. Однако именно они наиболее быстро растут и в ближайшем году уже сравняются с аналогичными европейскими товарами.