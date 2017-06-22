Хроника 21 июня: "хлебное перемирие" в АТО, снятие неприкосновенности с 5 нардепов

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 21 июня, правительство утвердило законопроекты по пенсионной реформе, в Раду поступили представления генпрокурора на 5 нардепов, а Украина запретила Польше проводить поиски убитых поляков. Помимо этого вчера Варшава приостановила реверс российского газа. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

"Хлебное перемирие" на Донбассе

Контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня с полуночи 24 июня, перемирие должно продлиться до 31 августа, сообщает пресс-служба полпреда самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина. "Однако переговорщики выразили надежду, что тишина продлится дольше", — написала пресс-секретарь полпреда ДНР Виктория Талакина на своей странице в Facebook.

Организаторы блокады Донбасса заявили о подготовке нового этапа акции

Штаб блокады Донбасса заявил, что начнет блокаду грузовых перевозок в Россию, если власть не выполнит их требования, а именно не прекратит закупку российского угля и угля из самопровозглашенных республик Донбасса, которое транспортируется в Украину через территорию России. Отмечается, что нынешняя акция станет вторым этапом торговой блокады Донбасса, которую начали в феврале.

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Правительство утвердило законопроекты по пенсионной реформе

Кабинет министров на заседании в среду утвердил пакет из четырех законопроектов, которые необходимо принять для проведения пенсионной реформы. Предложенная Кабмином реформа предусматривает повышение пенсий с 1 октября для 9 млн человек. Будет повышена база для начисления пенсий, а с 2018 года возобновится их индексация. Отменяется налогообложение пенсий для работающих пенсионеров. По мнению премьера, заложенные в пенсионную реформу меры обеспечат выход Пенсионного фонда на бездефицитность в течение 7-10 лет.

Брифинг Порошенко по итогам визита в США

Президент Петр Порошенко провел брифинг по итогам своего официального визита в США. По его словам, Украину в ближайшее время посетят представители новой американской администрации. Президент отметил, что в ходе визита в Украину американской администрации будут подписаны важные соглашения, в том числе в оборонной сфере.

Киевский суд отменил запрет на торговлю с Крымом

Киевский административный апелляционный суд отменил запрет на ввоз и вывоз товаров из Крыма, сообщил народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Лапин. В 2015 году правительство приняло постановление о прекращении товарооборота с Крымом, исключение сделано лишь для социально значимых продуктов питания и гуманитарной помощи. Нардеп уточнил, что суд принял данное решение еще 14 июня.

В Раду поступили представления генпрокурора на 5 нардепов

Верховная Рада получила представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов, глава парламента Андрей Парубий направил их в профильный комитет, сообщил пресс-секретарь председателя Рады Андрей Ковалев. По его словам, представления поступили на Андрея Лозового (фракция "Радикальной партии"), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба — фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

В Киеве требовали отставки Авакова

Акция протеста с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова прошла в среду у здания Кабинета министров. Как сообщили в гражданском движении "ЧЕСТНО", протестующие обращают внимание общественности на многочисленные нападения на активистов Приирпенья, которые не расследуются правоохранителями. В минувшем месяце члены ОУН пикетировали МВД с требованием отставки Авакова и против произвола полиции.

"Укрзализныця" продлила контракт с Бальчуном

Накануне "Укрзализныця" сообщила об автоматическом продлении контракта с Войцехом Бальчуном на посту руководителя компании. Кабинет министров в апреле 2016 года назначил руководителем "Укрзализныци" главу набсовета польской авиакомпании LOT поляка Бальчуна. Глава "Укрзализныци" также является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

Украина запретила Польше проводить поиски убитых поляков

Украина отменила разрешения на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине. По предварительной информации, Украина отозвала разрешения после того, как в польских Грушовичах в апреле был снесен памятник Украинской повстанческой армии. Данный вопрос пытались решить во Львове на встрече польской делегации во главе с директором Бюро сохранения памяти о борьбе и мученичестве ИНП Адамом Сивеком и представителей украинского Института национальной памяти по восстановлению разрешений.

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Российский Су-27 "отогнал" истребитель НАТО от самолета Шойгу над Балтикой

Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27. После этого МИД Швеции пригласил российского посла после инцидента с сопровождением российским Су-27 на близком расстоянии шведского военного самолета.

Польша приостановила реверс российского газа

Польша в среду приостановила получение российского газа из Германии, сообщил в среду польский газовый оператор Gaz-System. "Оператор магистральных газопроводов Gaz-System сообщает, что в связи с плохим качеством газа не может получать топливо для национальной газотранспортной системы… на ямальском газопроводе", — говорится в сообщении.

Именно 21 июня день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в 2017 году, он длится 17 часов 32 минуты. На время летнего солнцестояния древние славяне праздновали день Купала. Поэтому и сейчас у многих людей праздник солнцестояния ассоциируется с языческими обрядами поклонения силам природы и духам, в частности, с поклонением Солнцу и гаданием. К традициям Купала относятся такие обряды, как сбор целебных трав, зажигание огней, купание или обливание водой, гадания, праздничное угощение.