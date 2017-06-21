наверх
21.06.201712:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Le Monde: украинцы спасают экономику Польши

    Тема:

    Украина - Польша: патриотизм и раздор (135)

    42342
    Сегодня более миллиона украинцев живут в Польше, имея временное разрешение на работу, и количество таких людей с каждым годом растет, пишут мировые СМИ. Как отразится такая ситуация на экономике обеих стран, учитывая введения для Украины безвиза?
    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Польша находится в ситуации полной занятости, а украинская рабочая сила отчасти компенсирует отъезд поляков на Запад, пишет специальный корреспондент Le Monde в Кракове и Варшаве Мари Шаррель.

    "Два месяца назад 24-летняя Галина Клюшко, дипломированный историк, покинула город Ковель, расположенный на северо-востоке Украины, чтобы присоединиться к своей старшей сестре в Варшаве. С тех пор она работает по совместительству на двух должностях — кассирши и приходящей няни", - говорится в статье.

    "В моей стране больше нет ничего — ни работы, ни надежды. А здесь везде берут на работу. Можно снова поверить в будущее", — приводит слова Галины издание.

    "Сегодня более миллиона украинцев живут в Польше, как Галина Клюшко, имея временное разрешение на работу. Сюда прибавляются 116 тыс. украинцев, имеющих разрешение на долгосрочное пребывание. Это в 6 раз больше, чем в 2013 году…", — продолжает автор публикации.

    Игорь Уманский
    Игорь Уманский в Facebook
    На злобу дня: экономика Украины в свете политических событий

    "Украинская иммиграция в Польшу — в этом нет ничего нового, однако боевые действия, затем последовавшая вслед за ними рецессия активизировали это явление", — уточняет Марта Ярошевич, глава департамента по Украине, Белоруссии и Молдове Центра восточных исследований в Варшаве.

    "Для Варшавы подобный приток рабочей силы — большая находка. В апреле уровень безработицы составил всего 4,8% — самый низкий за двадцать пять лет, в стране полная занятость, — отмечает Мари Шаррель. — С 2010 года уровень зарплат вырос на 20%.

    "Согласно нашему последнему опросу, 30% малых предприятий испытывают трудности с набором персонала, особенно низкоквалифицированного, — поясняет Мацей Витаки, глава агентства наемного труда Work Service. — Без украинцев в некоторых секторах дела приняли бы плохой оборот".

    "Украинцы представляют собой 10% нашего персонала", - свидетельствует Рафа Каролтшик, директор пыльного завода Zaslaw в 65 км от Кракова, созданного после войны, где 300 рабочих собирают полуприцепы.

    "Борьба с нашими конкурентами довольно жесткая, как по продажам, так и по привлечению персонала, — продолжает Каролтшик. — В определенном смысле, украинцы заменяют поляков, уехавших в Лондон или Берлин".

    "Парадокс состоит в том, что в Польше по последней переписи проживает 38,4 млн жителей. После достижения Польшей независимости в 1989 году и затем ее вступления в Евросоюз в 2004 году миллионы человек собрали чемоданы и поехали в поисках лучшей доли на Запад. По официальным данным, более 2 млн поляков сейчас живут за границей", — говорится в статье.

    Читайте также: Украина, наши дни: на смену олигархам придут феодалы

    "Такие специалисты, как я, легко находят себе место в автосервисе", - уверяет Олексий.

    "Этот 29-летний механик три месяца назад приехал из Львова, самого большого города на западе Украины. До его отъезда один спекулянт предлагал ему найти работу и жилье в Варшаве за 500 евро. Он отказался", — продолжает автор публикации.

    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эксперт: украинские мигранты - бомба замедленного действия для Польши

    "Только безграмотные деревенские жители поддаются такому обману", — уверен Олексий.

    По интернету он ответил на объявление одного владельца автосервиса, расположенного неподалеку от Рембертува, в окрестностях Варшавы, который тотчас принял его на работу, — пишет журналистка. — Теперь он зарабатывает 2 тыс. злотых (то есть минимальную зарплату в 475 евро) и возвращает из них 500 своему работодателю за комнату, которую тот для него снимает в соседнем с автосервисом доме".

    С 11 июня украинцы, располагающие биометрическим загранпаспортом, могут путешествовать без визы в течение трех месяцев по всему Евросоюзу, говорится в статье. Такая мера вызывает обеспокоенность со стороны малых предприятий.

    "Они опасаются, что украинцы этим воспользуются, чтобы переехать в Германию, где более высокие зарплаты", - поясняет Витаки.

    Но для Олексия это не имеет большого значения: "Все равно нужно иметь разрешение на работу. К тому же польская культура близка к нашей: здесь мы чувствуем себя как дома".

    Смотрите также — Встреча Порошенко с Трампом: итоговые заявления и рукопожатие

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Евродепутат Стефано Мауллу
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    политолог Кирилл Молчанов
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ