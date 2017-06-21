США и "Сто дней Трампа": чего ждать Украине

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

После прихода Дональда Трампа Вашингтон по-прежнему рассматривает американо-украинские как элемент стратегического противостояния, конкуренции США с РФ.

При этом Украина может рассматриваться как элемент сдерживания, как "территория торга", и украинский конфликт для кого-то — лишь удобная переговорная карта. Об этом говорится в опубликованной в конце мая 2017 книге публициста Дмитрия Джангирова, написанной в соавторстве с политологами Андреем Видишенко, Александрой Решмедиловой и Александром Федутой "Сто дней Дональда Трампа: украинский контекст" (сами авторы определили этот труд как аналитический доклад).

Доклад был презентован в пресс-центре РИА Новости Украина.

Зачем воевать за тело, если погубишь душу

Так совпало, что презентация книги-доклада происходила в то самое время, когда президент Украины Петр Порошенко полетел в Вашингтон, где должен встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Что эта встреча даст Киеву?

По мнению политологов, говорить о возможных результатах визита пока рано, но следует обратить внимание на детали.

Нужно учитывать, что это будет даже не встреча Порошенко с президентом США напрямую, а — если судить из доступной на данный момент информации — скорее, совещание с участием вице-президента Майка Пенса и советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, отметил эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House) Андрей Видишенко.

По этой причине он определил визит Петра Порошенко как "рабочий визит на птичьих правах" и напомнил, что Вашингтон делает ставку, прежде всего, на наведение порядка внутри Украины (в том числе, в вопросе борьбы с коррупцией).

В связи с этим эксперт процитировал высказывание госсекретаря США Рекса Тиллерсона: "Не имеет смысла для Украины воевать за тело в Донбассе, если она потеряет свою душу в коррупции".

Видишенко отметил, что это значит: антикоррупционные институты в Украине должны быть защищены и поддержаны, сами же эти институты рассматриваются (в Вашингтоне — Ред.) как "инструмент для сдерживания материальных и политических аппетитов наших туземных компрадоров"…

Кроме того, отметил эксперт, надо учитывать немаловажное обстоятельство: визит украинского президента проходит в момент, когда "мы наглядно наблюдаем кризис политической системы США, беспрецедентный кризис, межэлитарный кризис". По его словам, это, конечно же, "отражается на текущей обстановке".

Пиар, радикалы, земля и ГМО

Визит украинского президента в Вашингтон можно считать в каком-то смысле победой украинской дипломатии: все же Киев добился того, что Трамп встречатся с Порошенко раньше, чем состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Впрочем, как отметила ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова, неизвестно что лучше: короткий разговор (с Порошенко) или длительная беседа (с Путиным) на полях G-20, пусть эта беседа и состоится позднее…

Если оставить в стороне пиар-составляющую визита (разумеется, публике все представят в наилучшем виде), то "в реале" Порошенко встречается с куратором Украины (Пенсом — Ред.), подчеркнул Джангиров.

По его словам, можно предположить, что "срок выполнения очередного домашнего задания — это будет срок иммунитета нашего президента (Порошенко — Ред.) от возможных пожеланий Запада сменить власть в Украине".

В то же время, по мнению эксперта, в отношениях Вашингтона и Киева усилится тренд на борьбу с коррупцией, кроме того, появился новый тренд — это требование к президенту (Порошенко — Ред.) обуздать радикалов, обуздать радикальную улицу".

Кроме того, если допустить, что выборы состоятся в срок, то остаются в силе требования внести изменения с избирательное законодательство. Требования по составу ЦИК и т. д. Но для украинцев куда ощутимее будет другое.

"Я практически не сомневаюсь, что в "домашнем задании" на короткий срок президент Украины вынужден будет взять обязательство открыть рынок земли", — сказал Джангиров.

По его словам, речь идет, в частности, об интересах таких компаний как Cargill и Monsanto, у них "есть желание сохранить и умножить свои угодья… тем более что в Украине, в отличие от Европы, нет запрета на ГМО".

Отметим, что это задание — не из простых, борьба будет острой. Как заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Сергей Лабазюк, позиция комитета такая: "сегодня возможности ни технической, ни юридической начать рынок земли".

Украина как "территория для торга" Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Легализация добычи янтаря, американский визит Порошенко. Мнение эксперта

Украинские политики рассчитывают добиться уступок от Москвы, если в минский переговорный формат привлекут нового участника — США. Однако и в таком случае минские договоренности останутся обязательными для выполнения, отметил Андрей Видишенко.

От того, что американцев втянут (если втянут) в минский процесс, Киеву легче не станет, согласился Джангиров. Он напомнил, как работала комиссия "Нуланд — Сурков": "с какого-то момента Нуланд даже прекратила ставить украинскую сторону в известность о ходе переговоров".

"В этом плане надо понимать, что США готовы отстаивать украинские интересы в отсутствие Украины на переговорах с Россией…", — сказал публицист.

Он также подчеркнул, что для Киева не вполне безопасно рваться в главные партнеры США, может выйти по американской поговорке: "паритет между слоном и кроликом — это паштет из кролика".

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По словам эксперта, не случаен тот факт (и это отражено в докладе), что Украиной в США занимались и занимаются эксперты по России — "потому что официальный Вашингтон… рассматривает американо-украинские отношения только в контексте американо-российских отношений".

И это — независимо от того, кто находится у власти в США: "для одних это инструмент сдерживания, для других — карта для договоренностей, для размена… территория для торга".