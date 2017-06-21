Хроника 20 июня: встреча Порошенко и Трампа, нападение на патруль ОБСЕ, пожар на Крещатике

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 20 июня, президент Украины Петр Порошенко встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом, Коалиция в Раде призвала мэра Львова Андрея Садового уйти в отставку, а в Киеве на Крещатике произошел масштабный пожар. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Встреча Порошенко с Трампом

Президент США Дональд Трамп во вторник провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Белом доме, в ходе которых отметил "большую вовлеченность" Вашингтона в дела Киева, сообщили в Белом доме. Порошенко после встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил о поддержке со стороны США территориальной целостности Украины и проведения реформ.

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В Европарламенте одобрили новые торговые преференции для Украины

Комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил компромиссный вариант дополнительных торговых преференций для Украины. Преференции предусматривают сокращение квот на томаты, пшеницу, кукурузу, мед и мочевину по сравнению с изначальным предложением, однако устанавливают дополнительные квоты на беспошлинный ввоз ряда товаров.



Нападение на патруль ОБСЕ на Донбассе

Члены патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на посту станции Ясиноватая, подконтрольной самопровозглашенной ДНР, подверглись угрозам оружием, небольшие повреждения получила машина наблюдателей, говорится в ситуационном отчете миссии. Как следует из сообщения, инцидент произошел во вторник, когда патруль из двух бронетранспортеров и шести членов, находился на наблюдательном посту в Ясиноватой. Власти ДНР заявили о задержании нападавших.

Нуланд отказалась быть спецпосланником по Донбассу

Бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и бывший помощник госсекретаря США по европейским и евроазиатским делам Дэн Фрайд отказались от должности спецпосланника США по Донбассу. Причины отказа чиновников не называются. По словам источника в Госдепартаменте США, возможным кандидатом на должность помощника госсекретаря по вопросам Европы и Азии является Весс Митчелл.

Коалиция в Раде призвала Садового уйти в отставку

Парламентское большинство в Верховной Раде призвало мэра Львова Андрея Садового уйти в отставку, если он не сможет решить проблему с мусором. Об этом заявила депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Юринец. В свою очередь представитель президента в Раде, депутат Ирина Луценко предложила заслушать мэра Львова на профильном комитете парламента с отчетом о том, как власти решали проблему вывоза мусора.



Вслед за Березюком голодовку объявила Сыроид

Вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид объявила голодовку вслед за председателем депутатской фракции "Самопомич" Олегом Березюком, недовольным решением проблем с мусором во Львове. Позже к своей коллеге присоединился нардеп Тарас Пастух. Премьер-министр Владимир Гройсман в среду направит во Львов рабочую группу во главе с министром регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадием Зубко решать проблему с мусором в городе.

Масштабный пожар на Крещатике

Пожар вспыхнул во вторник в здании бывшего центрального гастронома Киева рядом с мэрией. Эпицентр пожара находится на последнем, третьем, этаже здания. Ранее в этом помещении находился центральный гастроном города, который был закрыт в годы независимости Украины. В результате лишь первый этаж помещения используется под кафе и магазины, один из которых легендарная "Киевская Перепичка". Второй и третий этажи закрыты.

Спецоперация в Мелитополе

В городе Мелитополь Запорожской области задержано 25 человек, подозреваемых в участии в дестабилизации обстановки в городе, подготовке вооруженных действий, серии криминальных преступлений и поджогов, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Он отметил, что злоумышленники совершали преступления с марта 2017 года, а для задержания преступников была разработана совместная операция Нацполиции, СБУ и прокуратуры.

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Россия ввела норму об обязательной регистрации иностранцев

Российская Федерация ввела с 1 июня по 12 июля временную норму об обязательной регистрации иностранцев. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook. Эта норма будет действовать также при проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018", — заявляют украинские дипломаты.

Теракт на центральном вокзале Брюсселя Канал RT на Youtube На месте взрыва в Брюсселе

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. Инцидент квалифицирован как теракт. По словам очевидца, подрывник выкрикивал лозунги, связанные с радикальным исламизмом. В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта 2016 года.

Именно 20 июня защитники животных призывают обратить внимание на проблемы слонов — самых величественных животных современности. Впервые Всемирный день защиты слонов в зоопарках был отмечен в 2009 году, тогда же активисты движения определили свои основные задачи, главная из которых — освобождение всех слонов мира из неволи. С тех пор этот День отмечается ежегодно.