Рост активности ультраправых представляет угрозу для Польши

Владимир Матвеев, обозреватель

Из-за насаждаемой Киевом идеологии украинского национализма и культа ОУН-УПА, экс-заместитель министра обороны Польши выразил беспокойство, что, подобно тому, как мигранты из стран Ближнего востока и Северной Африки представляют террористическую угрозу Европе, так и украинские националисты могли бы использовать подобные методы в Польше.

"В Польше увеличивается количество украинцев, работающих на стройках, в сфере обслуживания или обучающихся в вузах… Однако вопрос: а что, если в этой массе найдутся какие-нибудь сторонники бандеровщины? Что, если в будущем украинцы, живущие в Польше, найдут для себя опору в "традициях" ОУН-УПА? Видят ли польские власти эту проблему?" - задает риторический вопрос экс-министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев, сообщает kresy.pl.

С целью предупредить потенциальную террористическую угрозу, Шереметьев напоминает о драматическом опыте межвоенной Польши, когда украинские националисты регулярно совершали теракты и покушения на польских политиков (убийство министра МВД Бронислава Перацкого, депутата сейма Тадеуша Голувко и др.).

В июле 2016 года сейм Польши признал 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах.

Шереметьев напоминает, что в марте этого года по зданию консульства Польши в украинском городе Луцке выстрелили из гранатомета. Жертв и больших разрушений это не принесло, однако посол Польши в Украине расценил событие как теракт, сообщало интернет издание Волынь24.

Тренд на героизацию Киевом бойцов националистического движения вызывает раздражение в Польше. После прославления ОУН-УПА и Степана Бандеры и Шухевича Киевом, наблюдается тенденция к снижению терпимости к разным трактовкам историками и политиками общих исторических событий.

Как отмечал ранее председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, героизация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям страны.

"Мы не можем согласиться с тем, что на протяжении многих лет Украина создавала культ героев, которые виновны в геноциде поляков, в чем они даже превзошли немцев. Кратко говоря, это вопрос выбора Украины", — сказал в феврале текущего года председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Качиньский в интервью изданию Do Rzeczy, сообщало TVP.INFO.

По мнению ряда экспертов, подобная политика официального Киева может отрицательно отразится и на положении достаточно большого количества украинских мигрантов в Польше, часть из которых в ближайшие годы рассчитывает стать гражданами Польши.

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Напомним, после вступления Польши в ЕС в 2004 году не менее 2 млн поляков уехали за границу в поисках большего заработка, например, в Великобританию, Германию, Италию. С 2014 года число украинцев, ищущих работу в Польше, увеличилось вдвое и достигло более 1 млн.

Показательное сопоставление приводит международная пресса. "В то время, как в Европейский союз в значительной степени бегут те, кто спасается от вооруженных конфликтов в Сирии и Северной Африке, украинцы едут в Польшу из-за более высокой заработной платы и относительной простоты доступа на рынок труда. По официальным оценкам, число украинцев, которых приняла Польша, сопоставимо с общим количеством мигрантов, прибывших в Германию — страну, в два раза больше — в 2015-2016 годах", — пишет Bloomberg.

Хотя в минувшем году, по данным издания, число украинских рабочих в Польше уже превысило 1,3 млн. человек, почти половина работодателей искала украинцев, поскольку безработных местных жителей не было, согласно опросу 300 компаний в январе.

По мнению экспертов, есть основания полагать, что в ближайшие 7-10 лет численность украинцев в Польше может сравняться с уровнем межвоенных показателей.

По заявлению Польского союза предпринимателей и работодателей, Польше необходимо дополнительно 5 миллионов человек в течение следующих 20 лет для поддержания экономического роста. В ближайшие пять лет страна должна получить около 100 млрд. евро (106 млрд. долларов) из фондов развития ЕС, и она рискует упустить время, если количество рабочей силы будет сокращаться, пишет Bloomberg.

По данным экспертов, отношение польской власти к новым приезжим неоднозначное: с одной стороны, польские чиновники признают, что экономике нужны новые рабочие руки, и лучше, чтобы мигранты были из культурно близкой соседней страны. Но, с другой, Варшава заигрывает с антииммиграционными движениями, которые выступают против выходцев из мусульманских стран, однако и украинцев также не считают братьями.

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Проблема в том, что Польша не имеет четкого механизма интеграции иностранных рабочих в польское общество. При этом большинство украинских трудовых мигрантов в стране – преимущественно выходцы с Западной Украины, вместе с которыми, по мнению ряда экспертов, в Польшу может проникнуть "вирус воинствующего украинского национализма".

Как сообщалось, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом в ночь на воскресенье, 11 июня, официально вступил в силу.

Ранее Варшава объявила о намерении пересмотреть свою миграционную политику, чтобы она больше соответствовала вызовам, связанным с миграционным кризисом ЕС и усиленной миграцией из Украины и других стран.