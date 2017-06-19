В соцсетях сравнили платежки и качество услуг в Украине и ЕС

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Услуги ЖКХ в стране продолжают дорожать… Дабы подсластить эту горькую пилюлю, киевлянам прислали платежки со сравнительной таблицей счетов за те же услуги ЖКХ в европейских странах. На этот раз постарался "Киевводоканал". Теперь жители столицы знают все о тарифах на водоснабжение и водоотвод в Греции, Литве, Болгарии, Польше и Румунии. Да, там тарифы выше киевских… Да и среднее потребление воды в ЕС, согласно информации из тех же квитанций, в несколько раз ниже столичных показателей.

В украинском сегменте соцсетей новые сравнительные платежки вызвали весьма шумную реакцию. Скорее всего инициаторы этого "тарифного ликбеза" не ожидали от соотечественников такой реакции: "Предлагаю в ответ направить в Киевводоканал ссылки на зарплаты в Европе…"; "Людей нужно дустом травить… Мы уже привыкли мыться в речке, готовить раз в неделю и сидеть без света…"; "А чего ж не написали, что жители Вены за холодную воду вообще не платят?". "Давайте сравним для начала уровень качества услуг водоканалов и качество воды из систем водоснабжения", — предлагают в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook