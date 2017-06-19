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    В соцсетях сравнили платежки и качество услуг в Украине и ЕС

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (611)

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    Свидетели новых тарифов в Украине привыкли к постоянно меняющимся и растущим ценам… Совершенно неожиданно власти решили приободрить киевлян, прислав платежки со сравнительной таблицей счетов за ЖКХ в Европе. Как отреагировали на это в соцсетях?
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Услуги ЖКХ в стране продолжают дорожать… Дабы подсластить эту горькую пилюлю, киевлянам прислали платежки со сравнительной таблицей счетов за те же услуги ЖКХ в европейских странах. На этот раз постарался "Киевводоканал". Теперь жители столицы знают все о тарифах на водоснабжение и водоотвод в Греции, Литве, Болгарии, Польше и Румунии. Да, там тарифы выше киевских…  Да и среднее потребление воды в ЕС, согласно информации из тех же квитанций, в несколько раз ниже столичных показателей.

    В украинском сегменте соцсетей новые сравнительные платежки вызвали весьма шумную реакцию. Скорее всего инициаторы этого "тарифного ликбеза" не ожидали от соотечественников такой реакции: "Предлагаю в ответ направить в Киевводоканал ссылки на зарплаты в Европе…"; "Людей нужно дустом травить… Мы уже привыкли мыться в речке, готовить раз в неделю и сидеть без света…"; "А чего ж не написали, что жители Вены за холодную воду вообще не платят?". "Давайте сравним для начала уровень качества услуг водоканалов и качество воды из систем водоснабжения", — предлагают в сетях и такое.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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