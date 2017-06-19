Активист, выходи на разборки. Избиение как элемент дискуссии

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Понятие гражданский активист плотно вошло в нашу жизнь три года назад. Сначала появились активисты Майдана, которые били себя в грудь и утверждали, что благодаря им произошла смена власти. А самые активные из них на гребне революции пробралась в высшие эшелоны власти и местные.

Потом появились активисты АТО, которые занялись сбором денег для фронта, для победы. Позже они стали заниматься блокадой дорог с соседними государствами и финучреждений с иностранными капиталами. А когда и это потеряло актуальность, когда народ перестал повально жертвовать и поддерживать всевозможные блокады, активисты перешли на более мелкие, но более денежные акции — начали "бороться" с незаконными застройками, местными органами власти, конкретно отстаивать интересы одних бизнес кланов в борьбе с другими и даже с инокомыслием. Но сегодня активисты и сами попадают под удар, в прямом смысле слова.

Прошлись по беспределу

Дела активистов действительно поражают. В феврале этого года херсонский общественный активист Кирилл Стремоусов напал на мэра города Владимира Миколаенко из-за нечищенного от снега и льда асфальта. После перепалки возле здания горсовета Стремоусов бросился на Миколаенко и порвал ему пальто. За это его только… пожурили. А председатель коллегии судей Апелляционного суда Львовской области Зеновий Макойда под давлением активистов написал заявление на увольнение.

В марте на Волыни группу общественных активистов, которые по решению горсовета Устилуга Волынской области была уполномочена пропускать автомобили к таможенному пункту пропуска, заниматься так называемой "транспортной блокадой", СБУ и прокуратура застукала на систематическом вымогательстве взяток за проезд авто вне очереди по таксе 300-500 гривен. За одну смену (12 часов) вымогатели могли пропускать до 60 транспортных средств. Во время обысков по месту жительства отдельных общественных активистов и их служебных помещений, а также помещения Устилужского городского совета правоохранители изъяли проштампованные талоны и списки номеров автомобилей, которым предоставлялось право проходить таможенный контроль вне очереди. И этим они занимались почти год.

А в Киеве, на прошлой неделе, активисты из движения "С14" группой напали на молодого человека, которого они заподозрили в организации нападения на директора Института национальной памяти Владимира Вятровича. Они его избили, судя по выложенным в сеть кадрам, и заставили извиниться перед украинским народом и признаться, что он за организацию акции против Вятровича, получал деньги из России. К слову, нападавшие на Вятровича 16 февраля этого года были в масках. Да и Вятрович сбежал и спрятался в здании "Укрнинформа". Полицию кадры насилия заинтересовали.

Попали под раздачу

Но, в последнее время уже и общественные активисты начали попадать в неприятные истории. На них нападают другие активисты. За последнюю неделю только в Киеве и регионе было три случая стычек.

В среду, 14 июня, на Ревуцкого, 8 подрались сторонники и противники строительства эко-заправки. Все началась с того, что к женщинам, которые собирали подписи за окончания строительных работ и возведения заправки, подошли активисты, выступающие против возведения АЗС. В порыве разбирательств противники заправки напали на ее сторонников.

В тот же день, но ранее, в поселке Коцюбинское молодой человек напал и побил общественную активистку, активистку Майдана, а ныне председателя ТИК поселка, Людмилу Демченко. Нападавшего схватили прохожие. Как он рассказал, он согласился побить женщину за 1000 гривен. Но кто его нанял, он не знает. Да, активистка серьезно не пострадала.

Накануне в Киевской области трое мужчин уголовной внешности избили правозащитника и борца против незаконных застроек Александра Дядюка. Его застали по дороге на заседание апелляционного суда по делу жилого комплекса "Пражский квартал-2", который строится в селе Петропавловская Борщаговка Киевщины. Пострадавший уверен, что нападение связано именно с этим делом.

В данное время, как ни странно, на каждого активиста найдется другой активист, который с радостью, за определенную плату, даст кому-то по шее. И ему ничего не будет.

"Сегодня среди активистов уже начались разборки. К примеру, вокруг Станко, которая вдруг поняла, что в стране фашистский режим. При том, что она с первых дней прыгала на Майдане и участвовала в установлении этого фашистского режима, но тогда она этого не замечала. Прозрела после наезда на нее таких же активистов. В Одессе чувак-активист, за срыв концерта Билык, получил от новой реформированной полиции по морде. Аплодирую стоя", — подчеркивает адвокат Татьяна Монтян.

kievvlast.com.ua Татьяна Монтян. Архивное фото

При этом, как подчеркивает юрист, у большинства активистов есть своя "крыша" в органах власти или среди силовиков и поэтому их любая выходка сходит им с рук. Хотя они уже натворили не на одно уголовное дело.

"К примеру", С14 — это шавки СБУ. Это их агентура. СБУ их использует, когда надо создать видимость "общественного мнения", поднять хай. И даже если они заявляют в открытую о преступлениях, то при поддержки СБУ им все сходит с рук. Это государственная политика", — подчеркивает Татьяна Монтян.

Сегодня, по словам адвоката, активистам все равно чем заниматься, поэтому они распыляются на все отрасли жизни.

"Им все равно за что бороться, какую бурную деятельность имитировать, главное, ориентировка на "кастрюлеголовых", которые каким-то чудом уцелели после дикого беспредела творящегося в стране в течении последних трех лет. Но кормовая база у всей этой шайки уменьшается по ходу того, как холодильник побеждает телевизор. Нищета прогрессирует. Но пока эти твари остаются, прослойка шизанутых "кастрюлеголовых" остается, на них все эти госпереворотчики и работают. Устраивают пиар, ради поддержания морального духа "кастрюлеголовых", — отмечает Татьяна Монтян.

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