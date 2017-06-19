Хроника 18 июня: "Марш равенства" в Киеве, трагедия во Львове, наезд на толпу паломников в Лондоне

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 18 июня, в Киеве состоялся "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества, во Львове машина въехала в толпу прихожан: погибла одна женщина. Помимо этого в одном из парков Лондона фургон наехал на людей, выходивших из мечети. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

"Марш равенства" в Киеве

В Киеве в воскресенье, 18 июня, состоялся "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества. По разным оценкам, в нем приняли участие от 2,5 до 5 тысяч человек. Не обошлось без столкновений. Противники марша начали потасовку с правоохранителями. Всех противников марша оттеснили, а нескольких самых активных задержали. Большинство задержанных почти сразу отпустили. В полиции сообщили, что во время акции пострадали два правоохранителя.

Киев готовит льготы и послабления для населения ЛДНР

Власти Украины в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в частности, они касаются порядка получения пенсий, торговли между подконтрольными Киеву территориями. По данным СМИ, также планируется снизить ограничения на вес грузов, перевозимых через линию разграничения.

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Гройсман показал, как будут рассчитываться новые пенсии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал видео формулы расчета новых пенсий. Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

Наезд на прихожан во Львове

Во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала. Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба. Водитель сообщил, что что-то случилось с авто и он не справился с управлением. По предварительной информации, водитель был трезв. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК в отношении водителя.

Киевлянам начали приходить платежки с примерами европейских тарифов

Жителям Киева начали приходить платежки со сравнительной таблицей счетов за ЖКХ-услуги в европейских странах. По информации СМИ, соответствующие данные разослал ПАТ "Киевводоканал". Отмечается, что под суммой к оплате есть данные о тарифах на водоснабжение и водоотвод в Греции, Литве, Болгарии, Польше и Румынии, где тарифы ожидаемо выше, чем в Киеве (от 26,1 грн/куб.м до 45,5 грн/куб.м).

В июле почти во всех районах Крыма отключат свет

В "Крымэнерго" опубликовали график плановых отключений на июль. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Согласно расписанию, электроэнергию планируют выключать практически во всех районах полуострова. Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко во время посещения Трипольской ТЭС в Киевской области подписал Закон "О рынке электроэнергии".

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Наезд на паломников у мечети в Лондоне

Фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери парке в Лондоне. По словам очевидцев, нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети. Как сообщил в микроблоге в Twitter Мусульманский совет Великобритании, наезд был совершен после полуночи в районе станции метро Финсбури Парк, когда верующие мусульмане возвращались из близлежащей мечети после молитвы.

Задержан водитель фургона, врезавшегося в толпу в Лондоне

Водитель фургона, врезавшегося в толпу в Лондоне в ночь на понедельник, был задержан жителями и передан полицейским, его проверят на психическое состояние, говорится в заявлении полиции. Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан.

Ежегодно в третье воскресенье июня в Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове и в Украине, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика).