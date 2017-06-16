наверх
16.06.201718:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Петр Алексеевич, выйдите на прямую линию с собственным народом

    Тема:

    "Прямая линия" с Владимиром Путиным (31)

    (обновлено: )1167100
    В Москве накануне состоялась пятнадцатая по счету пресс-конференция президента России Владимира Путина. Чем запомнилась очередная "прямая линия" украинцам? Как отреагировали они на заявления российского президента в соцсетях?
    Петр Порошенко
    Twitter Петра Порошенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В четверг, 15 июня, состоялась очередная "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами. В ходе мероприятия, которое продлилось к слову почти четыре часа, глава РФ ответил на 73 вопроса. Не обошлось и без украинских тем. В частности, Путин прокомментировал слова Петра Порошенко о "немытой России" во время празднования введения безвиза с ЕС. "Это говорит о том, что он знает русскую классику. За это похвалю", — заявил глава РФ. 

    Однако не классикой единой запомнилось вчерашнее событие. В украинском сегменте соцсетей по этому поводу немало разнообразных комментариев: "Ключевой момент "прямой линии" с Путиным — это тезисы о том, что антироссиийские действия США являются внутренней борьбой политиков… А значит — в России заранее были предупреждены о новом витке санкций (которые республиканцы обменяли у демократов) на иранские санкции)"; "Путин… все, что мог, уже совершил и сделал. Теперь к нему стоит бесконечная очередь людей, которые просят денег". "Петр Алексеевич Порошенко, проведите хоть одну (одну!) прямую линию со своим собственным народом!" — есть в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обстрелы в Донбассе. Архивное фото
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу "Рава-Русская" в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада