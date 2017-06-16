Соцсети: Петр Алексеевич, выйдите на прямую линию с собственным народом

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 15 июня, состоялась очередная "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами. В ходе мероприятия, которое продлилось к слову почти четыре часа, глава РФ ответил на 73 вопроса. Не обошлось и без украинских тем. В частности, Путин прокомментировал слова Петра Порошенко о "немытой России" во время празднования введения безвиза с ЕС. "Это говорит о том, что он знает русскую классику. За это похвалю", — заявил глава РФ.

Однако не классикой единой запомнилось вчерашнее событие. В украинском сегменте соцсетей по этому поводу немало разнообразных комментариев: "Ключевой момент "прямой линии" с Путиным — это тезисы о том, что антироссиийские действия США являются внутренней борьбой политиков… А значит — в России заранее были предупреждены о новом витке санкций (которые республиканцы обменяли у демократов) на иранские санкции)"; "Путин… все, что мог, уже совершил и сделал. Теперь к нему стоит бесконечная очередь людей, которые просят денег". "Петр Алексеевич Порошенко, проведите хоть одну (одну!) прямую линию со своим собственным народом!" — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook