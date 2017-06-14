Французские уроки для Украины: "Минск-2" придется выполнять - политологи

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Президента Франции Эммануэль Макрон укрепит свои позиции в результате парламентских выборов. В Германии избирательный цикл только начинается, не исключено, что Макрон воспользуется этим для обретения большего веса своей страны в переговорном процессе относительно решения украинского кризиса. Однако позиция Парижа останется прежней: минские соглашения следует выполнить.

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" набрала наибольшее количество голосов в первом туре выборов во французский парламент. Поддержка этой партии составила 28%. На втором месте оказалась правоцентристская партия "Республиканцы", которая набрала почти 16% голосов. Далее по списку идут партии правый "Национальный фронт" под руководством Марин Ле Пен — 13%, левая "Непокоренная Франция" — 11%, левоцентристская "Социалистическая партия" — 7%.

Как отметил в комментарии для РИА Новости Украина политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House) Андрей Видишенко, очевидно, что "приход Эммануэля Макрон не повлечет пока для Украины существенных изменений".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Видишенко

В то же время, по его словам, "это существенные изменения для общеевропейского политикума.

"В первую очередь, системные партии Франции потерпели полное поражение. Партия голлистов, партия "Республиканцы" не смогли закрепить свой успех, который начинался еще с их праймериз в августе, если не ошибаюсь, 2016 года. RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк Контактная группа в Минске: подвижки есть, но мало

Они провалились, в значительной мере, вследствие той атаки СМИ, которая была направлена на их кандидата Франсуа Фийона. Бывшая правящая партия, которая имела большинство в парламенте предыдущего созыва при президенте Олланде, партия социалистов, одна из двух традиционных партий Французской Республики, потерпела сокрушительное поражение.

Более того, можно говорить о конце эпохи Социалистической партии во Французской Республике. Большая часть ее электората была съедена как раз Эммануэлем Макроном, а также движением "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона", — сказал Видишенко.

Он добавил: "Для Украины основной момент в том, что если (во Франции) системные партии потерпели поражение, достаточно трагическое для них, стоит говорить об общем изменении общеевропейской системы, о трансформации системы европейского политикума".

По словам эксперта, это тренд на "поправение" системы, на усиление национал-консерваторов.

"Это очень важный тренд и наглядно было видно, что партия полностью провалившегося во внешней и во внутренней политике президента Франсуа Олланда была вынуждена делать "ход конем" и выставить Эммануэля Макрона как свой запасной вариант, полностью провалив Бенуа Амона, своего официального ставленника, официального выдвиженца на пост президента от Социалистической партии.

Она была вынуждена создать такую привлекательную упаковку центриста, специально подогнать под эти выборы, как ранее писали СМИ, "глянцевого мальчика" Эмануэля Макрона, ставшего в итоге президентом", — отметил Видишенко.

По его словам, "Эмануэль Макрон оказался не так прост, как хотелось бы думать многим экспертам": в первую очередь, он показал себя прагматиком, о чем свидетельствует визит президента РФ Владимира Путина во Францию.

"Этот визит — как раз, как "задел" на выборы — показал, что партия Макрона "Вперед, Республика!"… готова действовать крайне рационально и прагматично", — сказал эксперт.

Видишенко отметил, что "Макрон за короткий срок сумел выстроить на французской внутриполитической авансцене для электората такую картину, что его партия — фактически, изначально партия левых либералов — она смогла "откусить" и часть электорального пирога партии "Республиканцы", и фактически "съесть" наследие ранее правящей Социалистической партии".

По мнению эксперта, учитывая тот факт, что у Ангелы Меркель начинается сейчас избирательный цикл, "есть вероятность того, что Франция при молодом амбициозном президенте может попытаться выхватить более высокое положение… в Минском процессе".

"Для укрепления роли Французской Республики, ее престижа Эммануэль Макрон как молодой харизматичный лидер, будет пытаться выстроить свою дипломатическую роль в Минском процессе все-таки более паритетно, чем господин Олланд, который вынужден был играть роль второй скрипки при Ангеле Меркель", — предположил Видишенко.

При этом, по его словам, "очевидно, что Эммануэль Макрон будет президентом-продолжателем политики Франсуа Олланда и будет добиваться реализации Украиной "Минска-2" в полном объеме".

С этим согласился политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько. По его словам, "в общественном мнении президент Макрон должен предстать в образе прямого преемника Олланда в реализации пакета Минских соглашений".

РИА Новости Украина Юлия Червинская Антон Финько

"Но ситуация здесь более сложная, чем представляется на первый взгляд, — подчеркнул эксперт. — Потому что, с одной стороны, для Макрона продвижение в этом направлении будет свидетельствовать о серьезности его намерений и о том, что он является крупным мировым игроком, тем более в условиях, когда Германия — в преддверии выборов. С другой стороны, для него реализация Минских соглашений не является предметом такого престижа, как для Олланда: Макрон не ставил своей подписи и не несет такой прямой моральной и политической ответственности, какую нес Олланд".

Но в целом, добавил эксперт, несмотря на такие нюансы, "принято считать, что Макрон будет прямым продолжателем линии Макрона, пока никакой коррекции не заметно".

Что касается выборов, то, по словам Финько, в свое время западный истеблишмент инкорпорировал в политическую систему левые политические силы (а в Европе сильны эгалитарные настроения).

Далее такая история: левые утратили свою воинственность и стремление к смене политического устройства, к переходу к социализму: "и чем менее боевыми становились левые, тем более росло искушение избавиться от них вообще, собственно, проект Макрона с этим и связан…".

Словом, украинским левым тоже есть над чем задуматься.