Госконтроль – не указ. Производители взвинтили цены на продукты

Сергей Чигирь, для РИА Новости Украина

В первой декаде июня произошло существенное подорожание продуктов питания в торговых сетях и точках. Что характерно, наиболее быстро росли в цене те продукты, на которые Кабмин отменил максимальную торговую надбавку в размере до 15%.

Согласно правительственному постановлению, с 1 июля цены не будут регулироваться на 15 видов продуктов питания. Среди них: мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядина, свинина, мясо птицы, колбасные изделия, молоко, творог, сметана, масло сливочное, масло подсолнечное, куриные яйца.

Однако производители и торговые сети, похоже, не стали дожидаться июля и взвинтили цены уже в мае-июне.

Согласно данным Госстата, которые опубликовала Ассоциации поставщиков торговых сетей, за первую декаду июня капуста подорожала на 45% или 4 грн, яйца – на 34% и яйца – на 3,5 грн. за десяток или 34%. Теперь средняя цена капусты и яиц составляет – соответственно 13,5 грн. за килограмм и 13,5 грн. за десяток.

Также выросли в цене мясные изделия: свинина – на 3,5 грн., или 4%, говядина – на 1,8 грн., или 1,8%, сало – на 1,4 грн., или 3,4%, вареная колбаса – на 0,5 грн., или 0,7%. Отныне, средняя цена свинины по Украине составляет почти 91 грн. за килограмм, говядины – 102 грн. за кг., сала – 43,5 грн. за кг., вареной колбасы – 66 грн. за кг.

"При таких темпах роста цен на продукты возможное повышение заработных плат, анонсированное правительством, сможет лишь компенсировать подорожание, и не повлияет на уровень реальной покупательной способности.

В тоже время, платить за еду надо уже сегодня. Значительный рост цен на продукты в прошлом году произошел уже накануне эксперимента по отмене государственного регулирования цен на социальные продукты, а также во время его действия. Майское подорожание и подорожание за первые десять дней июня говорят о той же тенденции — государство устраняется от выполнения своих функций и получает значительную продуктовую инфляцию. Как ни крути, а борща и вареников при той же заработной плате придется готовить уже меньше. А из обещаний улучшения каши не сваришь", — заявил генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило сообщил РИА Новости Украина, что летом сохранится высокие риски роста инфляции не смотря на то, что для этого сезона характерно снижение цен. По его словам, цены на продукты питания могут вырасти из-за повышенного спроса среди населения, поскольку у него высвобождаются лишние деньги из-за роста номинальной заработной платы и минимальной зарплаты, а также сезонного снижения тарифов на ЖКХ.

УНИАН Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило

Государство не контролирует цены на продукты уже с осени прошлого года, когда правительство отменило госрегулирование в рамках эксперимента. Чиновники посчитали, что это даст возможность устранить излишнее административное давление на бизнес, сделает производство продуктов питания инвестиционно привлекательным и даст возможность предпринимателям быстрее адаптироваться к конъюнктуре рынка.

По итогам эксперимента, который длился с октября по январь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отмена госрегулирования не повлияла на инфляцию, анонсировав полную либерализацию цен уже с первого июля. Теперь производители не обязаны декларировать цены на продукты питания и обосновывать Госпотребслужбе необходимость изменения цен, чем они с лихвой воспользовались, взвинтив цены на социальные продукты питания, не дожидаясь официальной отмены госконтроля.

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Что характерно, государство не пытается стабилизировать цены на товары для бедных слоев населения другими, не административными мерами, например, интервенциями на рынке продовольствия. Фактически, неимущие граждане должны самостоятельно думать о собственном выживании.

"Отменив государственное регулирование цен за социальными видами продуктов питания, Украина, фактически, приблизилась к практике европейских государств, которые проводят политику ценовой либерализации.

Однако европейские страны, при этом, субсидируют наиболее бедные слои населения, которые не могут себе позволить питаться на свои доходы. Не исключено, что мы в ближайшее время также перейдем к подобной схеме финансирования.

Возможно, это будут продуктовые карточки или талоны, как это практикуется в США, возможно, будут развивается более характерные для Украины формы поддержки неимущих граждан.

Во многих городах, например, существуют муниципальные магазины для ветеранов или пенсионеров. Возможно, будет использоваться европейская практика обеспечения бедных слоев бесплатным питанием. В целом, отмена госрегулирования не повлечет значительного повышения цен на продукты, если государство не будет мешать конкуренции торговых точек и сетей за потребителя.

Рынок продовольствия у нас достаточно конкурентный, поэтому любое повышение цен приводит к росту предложения этого товара, что позволяет выравнивать на него рыночную цену", – заявил Жалило.