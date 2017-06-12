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    Аналитика и комментарии

    Хроника 11 июня: первый день безвиза с ЕС, газ из Норвегии, суд за "ПриватБанк"

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    Накануне в Украине состоялись внеочередные местные выборы. В этот же день появилась информация, что Украина собирается импортировать норвежский газ, а бизнесмен Игорь Коломойский хочет расторгнуть поручительство по долгам "ПриватБанка".
    Введение безвизового режима Украины с ЕС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    Начиная с 11 июня, украинцы получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, по случаю безвиза президент Петр Порошенко во время церемонии открыл на украинско-словацкой границе символическую дверь в ЕС. В этот же день в Польше в честь армии УНР состоялось украинское шествие, к тому же Украина обыграла Финляндию в квалификации ЧМ-2018. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Первый день безвиза с ЕС

    Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии по случаю безвиза открыл символическую дверь в ЕС на украинско-словацкой границе. Церемония проходила на пропускном пункте "Ужгород". Согласно заявлению департамента консульской службы МИД Украины, безвизовый режим работает в штатном режиме, в страны Шенгенской зоны в первый день работы безвизового режима не пропустили пятерых украинцев.

    Петр Порошенко открыл двери в Европу
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Порошенко открыл двери в Европу

    Украина собирается импортировать норвежский газ

    Украина сможет наладить импорт норвежского газа через Польшу в 2022 году, сообщает советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский на своей странице в Facebook. По словам советника главы Минэнерго, для обеспечения Украины норвежским газом через Польшу необходимо построить интерконнектор между газотранспортными системами Украины и Польши. По мнению Билявского, закупка труб для строительства интерконнектора начнется осенью 2017 года.

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    Коломойский хочет расторгнуть поручительство по долгам "ПриватБанка"

    Бизнесмен Игорь Коломойский обратился в Печерский районный суд столицы с просьбой расторгнуть договор поручительства с Нацбанком по долгам "ПриватБанка". В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак.

    Украинское шествие в Польше в честь армии УНР

    Ежегодное шествие в честь армии УНР к украинскому военному кладбищу состоялось в воскресенье в польском Перемышле под охраной полиции. Звуки украинского оркестра заглушались польским гимном, звучащим из окон домов. Глава Союза украинцев в Польше Петр Тыма считает, что такие агрессивные действия против участников шествия инициированы врагами Польши и Украины.

    Украинское шествие в Польше под усиленной охраной полиции. Видео
    MrPeter8814/Youtube
    В честь армии УНР. Появились кадры украинского шествия в Польше

    В Украине состоялись внеочередные местные выборы

    В Украине в воскресенье прошли внеочередные местные выборы. Сельских глав избирали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. Ранее стартовал избирательный процесс в 47 объединенных территориальных общинах из 19 областей, сами выборы прошли 30 апреля.

    Пожар в столичной высотке

    В воскресенье, 11 июня, в Голосеевском районе Киева загорелись квартиры на нескольких этажах одной из высоток. Пожар охватил квартиры на 14-м и 15-м этажах. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. Как сообщили очевидцы, пожар начался на 14-м этаже, а затем огонь перекинулся на 15-й, в небо поднялся столб черного густого дыма. В настоящее время пожар потушен, по предварительным данным, пострадавших нет.

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    Украина обыграла Финляндию в квалификации ЧМ-2018

    Сборная Украины по футболу обыграла сборную Финляндии со счетом 2:1. Игра началась с активности финской сборной. Украинцы старались играть на контратаках, которые редко получались удачно. Под конец тайма Селезневу дали пробить с линии штрафной, но мяч оказался в руках голкипера. После этой победы сборная Украины поднялась на второе место в группе I, но Исландия и Турция сыграют свои матчи позже.

    Украина обыграла Финляндию в квалификации ЧМ-2018
    Канал "Лучшие футбольные обзоры" в Youtube
    Матч Украина - Финляндия: все голы и лучшие моменты

    В пригороде Парижа бар забросали "коктейлями Молотова"

    По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате пожара, который произошел вечером в воскресенье в северном пригороде Парижа — Обервилье — из-за брошенной бутылки с зажигательной смесью. По одной из версий, причиной пожара стала попытка ограбления, однако к настоящему моменту полиция не предоставила никакой официальной информации о причинах инцидента.

    День работников легкой промышленности по традиции отмечается каждое второе воскресенье июня. Основными подотраслями легкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленности, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.

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