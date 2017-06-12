Хроника 11 июня: первый день безвиза с ЕС, газ из Норвегии, суд за "ПриватБанк"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Начиная с 11 июня, украинцы получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны, по случаю безвиза президент Петр Порошенко во время церемонии открыл на украинско-словацкой границе символическую дверь в ЕС. В этот же день в Польше в честь армии УНР состоялось украинское шествие, к тому же Украина обыграла Финляндию в квалификации ЧМ-2018. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Первый день безвиза с ЕС

Украинцы с 11 июня получили право безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии по случаю безвиза открыл символическую дверь в ЕС на украинско-словацкой границе. Церемония проходила на пропускном пункте "Ужгород". Согласно заявлению департамента консульской службы МИД Украины, безвизовый режим работает в штатном режиме, в страны Шенгенской зоны в первый день работы безвизового режима не пропустили пятерых украинцев.

Украина собирается импортировать норвежский газ

Украина сможет наладить импорт норвежского газа через Польшу в 2022 году, сообщает советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Билявский на своей странице в Facebook. По словам советника главы Минэнерго, для обеспечения Украины норвежским газом через Польшу необходимо построить интерконнектор между газотранспортными системами Украины и Польши. По мнению Билявского, закупка труб для строительства интерконнектора начнется осенью 2017 года.

Читайте также: Европа перед выбором: газ из США или контракты с "Газпромом"

Коломойский хочет расторгнуть поручительство по долгам "ПриватБанка"

Бизнесмен Игорь Коломойский обратился в Печерский районный суд столицы с просьбой расторгнуть договор поручительства с Нацбанком по долгам "ПриватБанка". В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак.

Украинское шествие в Польше в честь армии УНР

Ежегодное шествие в честь армии УНР к украинскому военному кладбищу состоялось в воскресенье в польском Перемышле под охраной полиции. Звуки украинского оркестра заглушались польским гимном, звучащим из окон домов. Глава Союза украинцев в Польше Петр Тыма считает, что такие агрессивные действия против участников шествия инициированы врагами Польши и Украины.

В Украине состоялись внеочередные местные выборы

В Украине в воскресенье прошли внеочередные местные выборы. Сельских глав избирали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. Ранее стартовал избирательный процесс в 47 объединенных территориальных общинах из 19 областей, сами выборы прошли 30 апреля.



Пожар в столичной высотке

В воскресенье, 11 июня, в Голосеевском районе Киева загорелись квартиры на нескольких этажах одной из высоток. Пожар охватил квартиры на 14-м и 15-м этажах. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. Как сообщили очевидцы, пожар начался на 14-м этаже, а затем огонь перекинулся на 15-й, в небо поднялся столб черного густого дыма. В настоящее время пожар потушен, по предварительным данным, пострадавших нет.

Читайте также: Властям не удастся быстро погасить долги за ЖКХ — эксперт

Украина обыграла Финляндию в квалификации ЧМ-2018

Сборная Украины по футболу обыграла сборную Финляндии со счетом 2:1. Игра началась с активности финской сборной. Украинцы старались играть на контратаках, которые редко получались удачно. Под конец тайма Селезневу дали пробить с линии штрафной, но мяч оказался в руках голкипера. После этой победы сборная Украины поднялась на второе место в группе I, но Исландия и Турция сыграют свои матчи позже.

В пригороде Парижа бар забросали "коктейлями Молотова"

По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате пожара, который произошел вечером в воскресенье в северном пригороде Парижа — Обервилье — из-за брошенной бутылки с зажигательной смесью. По одной из версий, причиной пожара стала попытка ограбления, однако к настоящему моменту полиция не предоставила никакой официальной информации о причинах инцидента.

День работников легкой промышленности по традиции отмечается каждое второе воскресенье июня. Основными подотраслями легкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленности, а также производство искусственных кож и полимерно-пленочных материалов.