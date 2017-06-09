Мир в жар бросает от украинских радикалов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Бросает в жар

В четверг, 8 июня, президент Молдавии Игорь Додон обратился к украинским властям с просьбой обеспечить безопасность молдаван в Украине в связи с нападками радикалов.

По словам Додона, случаи агрессии в отношении молдаван в Украине вызывают серьезную обеспокоенность.

"Я выступаю за хорошие, добрососедские отношения с Украиной. У нас много общего, и я считаю, что наши страны должны дружить, но мы не должны навязывать друг другу свои мнения. В связи с этим обращаюсь к соседнему государству с просьбой обеспечить безопасность наших граждан, которые временно или проездом находятся на Украине. Передал соответствующее обращение в министерство иностранных дел и европейской интеграции", — высказался Додон.

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Так молдавский лидер отреагировал на инцидент, который произошел 7 июня в Одессе. Тогда группа украинских радикалов остановила автомобиль гражданина Молдавии с российской регистрацией. Увидев наклеенную на багажнике машины карту России, они набросились с оскорблениями на вышедшего из авто гражданина Молдавии, снимая все это на камеру.

Водитель пытался оправдываться и извиняться, говорил — не знал, что нельзя с такой наклейкой. "Что ты не знал? Что у нас война с Россией? Ты не знал, что война идет?! Чтобы больше я тебя не видел", — сказали в ответ водителю.

Опубликованное в соцсетях видео инцидента вызвало множество негативных комментариев.

"Главное на камеру снять, чтобы вроде как очередная перемога! Водиле, конечно не позавидуешь, стаей напали. На камеру модные и, если что, за аваковскую юбку. И закрыли бы человека. А так, конечно, напрашивалась ответка в челюсть хероя", — писали в соцсетях.

Еще один резонансный случай произошел в Одессе 19 мая. Тогда поводом для нападок стала георгиевская лента, прикрепленная к машине с молдавскими номерами.

В автомобиле было несколько женщин, которых радикально настроенные активисты обвинили в поддержке "российской агрессии" и довели даже до слез. Группа радикалов проколола колеса машины и сняла все на видео, которое затем выложила в сеть.

Экс-руководитель "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко сообщил, что с гостями провели "разъяснительную беседу" и вызвали правоохранителей. Также был составлен протокол об административном нарушении.

"Мы заметили, как по городу ехал автомобиль с георгиевской лентой, которая в Украине официально запрещена. Позже выяснилось, что транспортное средство принадлежит группе молдавских граждан. Вначале они заявляли, что ленту привязали дети, но потом оказалось, что привязывали георгиевскую ленту не дети, а спустя некоторое время стало ясно, что автомобиль взяли в аренду. Из-за чего транспортное средство "украсили" символом терроризма в России, граждане Молдавии не могли пояснить", — писал Стерненко у себя в Facebook.

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Постепенная "африканизация"?

Градус радикализма в украинском обществе растет и это все больше пугает европейцев. Чехи, не смущаясь, вообще заговорили об "африканизации Украины" и ее опасности для страны.

Так, экс-посол Чехии в Украине Ярослав Башта заявил, что европейские СМИ вообще предпочитают обходить украинскую тематику стороной, так как ничего хорошего об этой стране сказать не могут.

По его словам, на сегодняшний день экономика Украины на уровне африканских или бедных азиатских стран, инфраструктура разваливается, инвестиций не предвидится, эпидемии, убыль населения в результате миграции и смертности, безработица.

"Объяснение можно найти в некоторых статистических данных: размер ВВП на душу населения соответствует, скорее, уровню африканских (Марокко, Ангола) или бедных азиатских и латиноамериканских государств (Филиппины, Гватемала). Из европейских стран хуже дела идут только в Молдавии. Экономическому состоянию соответствует ситуация в здравоохранении. Так, в Украине распространяются заразные болезни, которые ставят страну в ряд развивающихся стран. Убыль населения достигла катастрофических показателей. В 1991 году в Украине проживало 52 миллиона человек, а в прошлом году (после отделения Крыма) их было уже всего 42 миллиона", — сказал Башта в интервью чешскому изданию Parlamentní listy.

При этом экс-посол соглашается с российскими политологами, что в последние годы события в Украине все больше напоминают ситуацию в бывших колониях, например, в Черной Африке.

По материалам из открытых источников интернет