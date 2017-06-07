БПП vs Тимошенко. Война популистов набирает обороты

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Взаимная пикировка

В пропрезидентской фракции БПП решили реаминировать "газовое дело", обвиняя лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко в госизмене. Как всегда, реакция Тимошенко не заставила себя долго ждать. В ответ — лидер "Батькивщины" обвинила президента Петра Порошенко в наживе от войны на Донбассе.

По мнению политологов, все это не больше чем пиар-война за будущее кресло президента. Впрочем, пока все склоки не в пользу действующей власти. За последние три года президентский рейтинг Порошенко сократился в разы.

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Выход БПП

Во вторник, 6 июня, глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что против Тимошенко нужно возбудить дело о госизмене за подписание невыгодных для Украины газовых контрактов с Россией в 2009 году. Кроме того, фракция потребовала, чтобы Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали расследование на предмет коррупции.

Примечательно, что ровно за это же газовое дело Тимошенко отправили в тюрьму при Викторе Януковиче. Причем тогдашняя оппозиция (а ныне — власть) этот приговор называла политическими репрессиями, а саму Тимошенко не иначе как политической узницей "режима Януковича".

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По словам Герасимова, подписанный контракт — это не просто "преступление против украинского народа — это предательство национальных интересов".

"Мы требуем, чтобы независимые новосозданные антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Антикоррупционная прокуратура — немедленно и публично начали разбираться в ситуации и на протяжении двух недель проинформировали парламент о результатах. Мы призываем комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, антикоррупционный комитет немедленно вызвать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционную составляющую газового контракта 2009 года", — сказал лидер фракции на заседании согласительного совета.

Однако в ответ глава САП Назар Холодницкий заявил, что все "это политика". При этом он уточнил, что если будет официальное обращение в прокуратуру с указанием конкретных фактов, тогда можно будет о чем-то говорить.

Ответ Тимошенко

Реакция Юлии Тимошенко, перед которой неожиданно встала перспектива возвращения в "места не столь отдаленные" не заставила себя долго ждать.

Она заявила, что власть использует решение Стокгольмского арбитража по газовому контракту с Россией для борьбы с "Батькивщиной" как с политическим оппонентом.

"Коррумпированная мафия Порошенко, а также их пустозвоны-марионетки, которые живут и работают за их счет и в их пользу, сегодня использовали решение в Стокгольмском арбитражном суде для того, чтобы уничтожать партию "Батькивщина" как оппонента", — парировала Тимошенко.

По ее словам, принцип "бери или плати", предусмотренный газовым контрактом 2009 года, был типичным для контрактов со всеми европейскими потребителями российского газа.

В качестве "ответки" лично Герасимову экс-премьер вспомнила о его сомнительном прошлом. "Очень приятно было с этой трибуны слушать от бывшего регионала, от человека, у которого убийцы, такие как Моторола, Безлер, работали помощниками и расстреливали людей, слушать о государственной измене", — была непреклонна Тимошенко.

Досталось на этот раз и Порошенко. Лидер "Батькивщины" заявила, что конфликт в Донбассе продолжается, потому что президент и его окружение зарабатывают на нем и прикрывают "безумную коррупцию" в стране.

А перед этим Тимошенко обвинила президента Украины в "сворачивании" в стране демократии и свободы слова.

"Война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают. Причина того, что война идет, именно в этом. Причина, что война идет в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. Ненависть людей к действующей власти именно из-за войны", — сказал Тимошенко журналистам на брифинге.

Впрочем, отношения между президентом Петром Порошенко и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко натянутые уже давно, но все это за последние два года не имело столь яркого противостояния.

Ранее Тимошенко не раз критиковала действующую власть и обвиняла Порошенко в земельном рейдерстве и даже сговоре с Януковичем.

Так, в декабре 2016 года Тимошенко в эфире программы Евгения Киселева на телеканале NewsOne заявила: "Я убеждена, что существуют договоренности между Януковичем и Порошенко. И я не исключаю, что посредником в этих договоренностях выступает Кремль и люди, делегированные для ведения таких переговоров".

Таки возбудили дело

Тем временем, параллельно на днях появилась информация, что Печерский суд Киева обязал ГПУ открыть уголовное дело против "Батькивщины" за недостоверные данные в финансовом отчете партии, установленные в ходе расследования программы "Наші гроші".

В частности, журналистское расследование выявило несоответствия между отчетом и реальными взносами, которые осуществляли доноры "Батькивщины". Согласно отчету, партия якобы получала по несколько тысяч гривен от пенсионеров, которые рассказывали, что на самом деле перечисляли по 2, 4 или 10 гривен.

В среду, 7 июня, стало известно, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины таки обнаружило нарушения в финансовом отчете "Батькивщины" и завела уголовное дело по факту подделки документа.

"Материалы с выявленными нарушениями были направлены в Национальную полицию Украины. Сведения по факту подделки документа были внесены в единый реестр досудебных расследований (заведено уголовное дело — ред.) по признакам уголовного правонарушения", — говорится в сообщении.

В частности, как отметили в ведомстве, во время анализа отчета "Батькивщины" (Киевская область) за четвертый квартал 2016 года установлены нарушения по осуществлению взносов денежных средств. Кроме того, в отчетах Ивано-Франковской городской организации, Галицкой районной организации, Тисменицкой районной организации партии отражены недостоверные сведения в отношении арендованного имущества и получения спонсорских взносов в четвертом квартале 2016 года, добавили в НАПК.

Похоже, политическая борьба между Тимошенко и Порошенко вошла в активную фазу и рискует обернуться увлекательным политическим сериалом.

По материалам из открытых источников интернет