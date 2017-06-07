В соцсетях обсудили "зеркальные" визы с Россией

Тимур Громов, РИА Новости Украина

О визовом режиме с Россией говорят давно. И только накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о возможном введении визового режима РФ с Украиной. По его словам, такое решение Кремль примет при аналогичных действиях со стороны киевского правительства. Неделю назад украинский Минюст заявил, что Украина готова к введению визового режима с Россией, однако для этого необходимо политическое решение. А вот в МИД Украины говорят, что ввести визовый режим с РФ будет непросто — из-за политических, юридических и технических составляющих.

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В соцсетях о такой возможности говорят разное: "Порошенко отправлен четкий сигнал. Или он показывает остатки адекватности и то, что он контролирует ситуацию в стране. Или, склонив голову, влазит в рамки "последнего диктатора Европы"…", "Давно так украинцев никто не мотивировал!". "Вот тогда миллионы украинских граждан на долго запомнят "заботу" украинской власти, которая лишит их возможности ВЫЖИВАТЬ, тяжело зарабатывая у северного соседа", — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook