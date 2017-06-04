The National Interest: правительство не в состоянии сплотить украинцев

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В прошлом месяце украинский президент Петр Порошенко существенно расширил санкции своей страны против России, введя на несколько лет ограничительные меры против ряда компаний информационных технологий. Когда эти меры будут реализованы в полном объеме, они отразятся примерно на 25 миллионах украинцев, то есть, почти на всех интернет-пользователях", — пишут профессор политологии Николай Петро и всемирно известный экономист Джош Коэн в статье для The National Interest. Фото из открытых источников Соцсети о "Яндексе": теперь СБУ может нагрянуть в любую IT-компанию

"И это лишь очередная порция в длинной череде санкций, которые Украина начала вводить в 2014 году… Сначала были введены ограничения против российских программ телевизионных новостей, затем против артистов, кинофильмов. Потом против издаваемых в России книг. А совсем недавно Украина издала закон, требующий, чтобы 75% телевизионных передач были на украинском языке. В связи с этим один западный журналист обвинил Порошенко в том, что для него быть украинцем — значит говорить по-украински, и ничего больше", — напомнили эксперты.

"Критики говорят, что правительство пытается построить виртуальную стену вокруг Украины в тщетной попытке полностью оградить ее от российского влияния. Их тревожит то, что когда эта цель будет достигнута, Киев попытается навязать стране националистический курс, обвиняя в неблагонадежности восточных украинцев, которые в большинстве своем испытывает культурные симпатии и близость к России", — говорится в статье.

"Эти страхи лишь усиливаются в связи с комментариями таких людей как украинский министр культуры Евгений Нищук, который назвал восточных украинцев продуктом "ущербной генетики" и "отсутствия сознательности", или руководитель военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебровский, заявивший, что после возвращения области под власть Киева правительство "навяжет этим людям демократические нормы", разместив в каждом крупном городе на востоке гарнизон украинских войск", — продолжают Петро и Коэн.

"Но есть и те, кто выступает против таких ограничительных мер, потому что реализовать их полностью невозможно, и потому что они несостоятельны. Эти люди указывают на то, что попавший под запрет популярный сайт Яндекс является глобальным предприятием типа Google и Bing, и что зарегистрирован он в Нидерландах. Его украинский филиал Yandex.Ua в юридическом плане существует отдельно от российской материнской компании, и кроме того, является одним из крупнейших в стране налогоплательщиков", — отметили эксперты.

Запрет самых популярных и широко используемых программных инструментов многим показался исключительно странным, потому что они создаются и работают в Украине, а сама компания только что получила от украинского правительства сертификат, где говорится, что данный продукт соответствует государственным стандартам безопасности, отмечается в публикации.

"Правительство оправдывает свои действия необходимостью укреплять национальную безопасность… Но даже сочувствующие Украине обозреватели не понимают, каким образом можно укрепить национальную безопасность, лишая украинцев доступа к самому популярному в Киеве приложению для вызова такси или к программам бухгалтерского учета, которыми пользуется большинство украинских компаний при оплате налогов", — продолжают авторы статьи.

"Но самую большую тревогу вызывает другое. Президент Порошенко со своими советниками не в состоянии понять, что миллионы украинцев видят в этих действиях нападки на их наследие и образ жизни. Многие граждане по-прежнему считают, что русская культурная и религиозная идентичность не является прямой противоположностью их украинской идентичности, а лишь дополняет ее", — пишут Петро и Коэн.

"В ноябре 2016 года киевский Центр Разумкова провел исследование, которое широко освещала украинская пресса. Социологи выяснили, что половина украинцев считает русских и украинцев "братскими народами", а четверть называет их "единым народом". Так что для таких украинцев это санкции не против России. Это санкции против них, против "другой Украины", которая не согласна с нынешней политикой разрыва всех связей с Россией и переписывания истории страны", — продолжают эксперты.

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"В качестве доказательства они указывают на то, что последние санкции — это лишь верхушка айсберга. Сейчас на рассмотрении в украинском парламенте находятся по меньшей мере четыре законодательных инициативы по внесению поправок в действующий закон о языке. Его считают слишком либеральным, потому что он разрешает регионам, где не менее 10% населения говорят на втором языке, использовать его в качестве официального. Когда этот закон был принят в 2012 году, почти половина украинских регионов без промедлений сделала официальным языком русский. Каждое новое предложение сегодня в той или иной степени направлено на ограничение публичного использования русского языка", — отмечается в статье.

"А недавно были введены квоты, в соответствии с которыми 75% передач на национальном телевидении в вечерние часы должны идти на украинском языке. Эти меры явно направлены не на то, чтобы уменьшить присутствие в Украине российских новостных СМИ, поскольку они были запрещены еще в 2014 году…", — напомнили авторы публикации.

"В стране, где еще в 2012 году более 60% газет, 83% журналов, 87% книг и 72% телевизионных программ выходили на русском языке, и где более 60% граждан заявляют, что дома и с друзьями они общаются по-русски, правительство подает четкий сигнал о своем стремлении к изоляции людей, а не к их объединению. Как заявил перед голосованием спикер украинского парламента Андрей Парубий, "слово — это оружие, а оружие нельзя отдавать врагу", — говорится в статье.

"Но есть и позитивный момент. По настоянию украинских сил безопасности парламент страны сделал шаг назад и не стал ввергать страну в открытую религиозную войну, отложив голосование по восстанавливающему советскую практику проекту закона, в соответствии с которым все высокопоставленное духовенство в канонической Украинской православной церкви должно назначаться под надзором государства. Правительство выступает с нападками на эту церковь, так как она не хочет отрекаться от братских связей с Русской православной церковью и называет продолжающийся на востоке Украины конфликт гражданской войной", — продолжают Петро и Коэн.

Зачем государству, погрязшему в мощном экономическом и политическом кризисе (там больше года нет официального парламентского большинства), такими способами усиливать напряженность?— интересуются эксперты.

"Во-первых, такая напряженность обеспечивает Украине международную поддержку и финансирование. Во-вторых, она отвлекает внимание украинского населения от непопулярных экономических реформ. Кроме того, напряженность позволяет Порошенко, уровень поддержки которого упал до критически низкого уровня, руководить страной как президенту военного времени", — полагают авторы статьи.

"И наконец, сомнения в лояльности тех, кто живет на востоке и юге (не говоря уже о Донбассе и Крыме, которые полностью исключены из политических дискуссий), позволяют сохранять националистическую повестку, которую поддерживает большинство на западе Украины. И хотя в 2015 году Порошенко заявил, что данные регионы являются "основой украинской государственности", такого усеченного украинского самосознания, создаваемого исключительно на базе истории, религии и культуры самых западных регионов страны, недостаточно, чтобы создать фундамент национального единства", — говорится в публикации.

"Нынешняя политика унижения тех, кого считают неполноценными украинцами, приведет лишь к расколу страны по этническим и религиозным признакам. Это еще можно предотвратить — если государство будет отстаивать недискриминационную культуру в гражданском обществе, уважительно относясь к украинской идентичности, строящейся на основе двух культур", — полагают Петро и Коэн.

"Приверженность такой политике или отказ от нее станет определяющим для наследия Майдана. В первом случае эти события будут вспоминать как приход новой эпохи национального единства, а во втором — как начало распада Украины", — предостерегают эксперты.