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    Аналитика и комментарии

    В соцсетях думают-гадают: уход Стеця, это хорошо или плохо?

    (обновлено: )16520
    Юрий Стець подал в отставку с поста министра информполитики. Поговаривают, что по состоянию здоровья. И это далеко не все, о чем говорят украинцы в связи с таким историческим для страны событием. А что же пишут они в соцсетях?
    Юрий Стець
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Последний весенний день ошарашил украинцев сразу несколькими весомыми для страны новостями. Одна из которых: отставка Юрия Стеця — первого в истории Украины главы Министерства информационной политики. Официальной причиной отставки назвали ухудшение состояния здоровья министра. Однако в некоторых СМИ пишут, что уход Стеця связан с его позицией по поводу запрета российских соцсетей. 

    Смотрите также: Спиридонов об отставке Стеця: две версии

    В самих соцсетях отставку Стеця встретили весьма шумно и противоречиво: "Стець подал в отставку. хотя это должно сделать все министерство. его эффективность можно описать четырьмя словами: три тысячи семьсот подписчиков"; "Считаю это плохой новостью. Значит, режим уходит от манипуляций общественным сознанием посредством информационной политики". "Кум Порошенко Стець подал в отставку с должности главы Мининформполитики. Причина — якобы в состоянии здоровья. Но я думаю, что дело в другом. Стець не хочет нести ответственность за систему цензуры, которую выстраивает Порошенко…", — есть в сетях и такие версии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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