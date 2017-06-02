В соцсетях думают-гадают: уход Стеця, это хорошо или плохо?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Последний весенний день ошарашил украинцев сразу несколькими весомыми для страны новостями. Одна из которых: отставка Юрия Стеця — первого в истории Украины главы Министерства информационной политики. Официальной причиной отставки назвали ухудшение состояния здоровья министра. Однако в некоторых СМИ пишут, что уход Стеця связан с его позицией по поводу запрета российских соцсетей.

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В самих соцсетях отставку Стеця встретили весьма шумно и противоречиво: "Стець подал в отставку. хотя это должно сделать все министерство. его эффективность можно описать четырьмя словами: три тысячи семьсот подписчиков"; "Считаю это плохой новостью. Значит, режим уходит от манипуляций общественным сознанием посредством информационной политики". "Кум Порошенко Стець подал в отставку с должности главы Мининформполитики. Причина — якобы в состоянии здоровья. Но я думаю, что дело в другом. Стець не хочет нести ответственность за систему цензуры, которую выстраивает Порошенко…", — есть в сетях и такие версии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook