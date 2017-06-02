Украина: бесконечный бег по бездонному дну долговой ямы

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Государственный долг Украины продолжает расти, пусть и не такими быстрыми темпами, как два года назад. Согласно данным Минфина, за первый квартал 2017 года общий государственный и гарантированный государством долг составила 1,952 трлн грн. или $71,76 млрд по среднегодовому курсу 27,2 грн/$1, согласно бюджету на этот год. Это составляет 82% от ВВП в 2016 году. Данные не учитывают полученный в апреле транш МВФ в размере $1 млрд, а также €600 млн, макрофинансовой помощи, полученных от Евросоюза. С учетом этих цифр соотношение государственного и гарантированного государством долга достигнет примерно 84%.

Отношение госдолга к ВВП является важнейшим макроэкономическим показателем, который свидетельствует о платежеспособности страны. Например, одним из важнейших условий вступления страны в Евросоюз и в еврозону является соотношение госдолга к ВВП не выше 60%. Ради справедливости стоит отметить, что сейчас в самом ЕС это условие выполняет только Германия, являющаяся первой экономикой еврозоны, и несколько малых стран. Существуют и более мягкие критерии. Например, согласно требованиям МВФ и Всемирного банка, отношение госдолга к ВВП не должно превышать 80-100%. В этот показатель Украина пока что вписывается.

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Однако существуют значительные риски, что государственный долг Украины превысит данную отметку уже к концу нынешнего года. Что это означает для страны, и удастся ли Украине выбраться из долговой ямы, обсудили эксперты на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Близится дефолт

Экономический эксперт Всеволод Степанюк обратил внимание, что госдолг Украины растет не столько в номинальном значении, сколько в процентном отношении к ВВП, поскольку экономика Украины все последние годы демонстрировала падение.

"В этом году Украина способна за счет собственных резервов обслуживать долги — в 2017 году нужно было выплатить всего 2,7 млрд долларов по внешним долгам, что в принципе, абсолютно по силам. Но уже в следующем году нужно будет выплатить около 4 млрд долларов, еще через год еще около 8 млрд долларов, и таких возможностей украинская экономика не имеет. ВВП Украины, выраженный в долларах, в 2013 году был порядка 180 млрд долларов, а сейчас это порядка 92 млрд долларов. То есть ВВП снизился в два раза, соответственно процент выплат по долгу вырос в два раза. И прогноз достаточно неутешительный: учитывая динамику экономики, динамику внешних рынков, в долларовом выражении ВВП может опять упасть осенью за счет девальвации гривны и за счет сокращения валютных поступлений", — сказал Степанюк.

По словам эксперта сейчас Международный валютный фонд финансирует Украину только по одной статье: все те деньги, которые дает МВФ, могут быть использованы только на погашение кредитов тому же МВФ.

"Учитывая чистые резервы Национального банка, а это на сегодняшний день порядка 5 млрд долларов, очевидно, что выплаты в следующем году совершить уже будет очень тяжело, а через год и вообще не реально. Я думаю, что в следующем году могут быть переговоры по реструктуризации, по изменению программы сотрудничества с МВФ, когда будут просить еще о расширенном финансировании. Но это ничего не даст, тем более, что те маячки МВФ, которые они выставили, вряд ли будут выполнены парламентом", — пояснил Степанюк.

Почему не стоит кивать на Японию

Исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин, напомнил, что в мире практически нет ни одной страны, которая бы не имела долгов.

"Более того, долги по отношению к ВВП серьезно отличаются, наиболее экзотическая цифра у Японии — 239% от ВВП, но я не слышал очень больших переживаний по поводу возможных финансовых трудностей в этой стране. Сама по себе цифра соотношения долга к ВВП, в принципе, еще ничего не говорит, просто мы должны четко понимать, что есть две категории стран. Есть страны, которые имеют достаточно высокий процент ВВП на душу населения, а есть страны с низким доходом на душу населения. И существует такой макроэкономический показатель, что у стран с низким доходом на душу населения беспроблемная цифра отношения долга к ВВП составляет 60%, все, что выше — опасно, потому что объем доходов, которые генерируются в стране, не обеспечивает нормального обслуживания долга. Поэтому 239% Японии никого не беспокоит, а 95-96% Украины — это ситуация достаточно критичная, поскольку ВВП на душу населения Японии — 32 тысячи долларов в год, а в Украине — 2,2 тысячи", — сказал Пендзин.

По словам эксперта, гораздо больше опасений вызывает не соотношение долга к ВВП, а ситуация с ростом экономики Украины, который является единственным основанием для нормального обслуживания долга и беспроблемного существования страны.

Долговая удавка — это навсегда

С свою очередь экономический эксперт Виктор Скаршевский отметил, для того чтобы украинская экономика выбралась из долговой кабалы, она должна расти минимум на 5-8% в год.

"Начиная со следующего года Украина должна будет выплачивать по государственному долгу порядка 10% ВВП, можно сказать, что даже больше 10% должна расти украинская экономика, чтобы вырваться из этой долговой кабалы. Допустим, экономика начнет расти, хоть это невероятно при нынешней власти, нынешнем правительстве, и тут нас ждет маленький сюрприз. Даже если экономика Украины будет расти на 10% ежегодно, мы не вырвемся из долговой кабалы по одной простой причине: бывшая министр финансов Наталья Яресько в 2015 году провела "очень успешную реструктуризацию. И с 2021 года, если рост ВВП составит больше 3% ежегодно, Украина будет часть этого роста отдавать внешним кредиторам, если же будет расти больше 4%, то 40% от роста будет отдавать внешним кредиторам. То есть мы никогда не вырвемся из этой долговой кабалы, потому что эти условия действуют с 2021 по 2040 год — на протяжении 20 лет", — пояснил Скаршевский.

Прогноз неутешительный

Как подчеркнул эксперт, соотношение государственного долга к ВВП в Украине составляет по состоянию на 1 апреля 2017 года около 77% ВВП, согласно же госбюджету, к концу года это соотношение должно составить около 90%, но это возможно лишь при оптимистическом сценарии.

"Сейчас очень сильно, резко ухудшаются внешне-экономические условия — мировые цены на традиционный украинский экспорт, прежде всего металлургическую продукцию, последние два месяца начали резко снижаться, и по прогнозам того же Мирового банка, Barclays, цены снизятся еще больше. Следовательно, поступление валютной выручки в Украину резко уменьшится. И если учесть, что в этом году даже Национальный банк официально прогнозирует максимум 1 млрд долларов внешних инвестиций, то мы с большой вероятностью увидим девальвацию гривны", — прогнозирует Скаршевский.

В таком случае, по его оценкам, валютный курс к концу 2017 года может составить порядка 30-32 гривен за доллар, а соотношение госдолга к ВВП увеличится на 6-8%, и государственный долг будет уже ближе к 100% ВВП.

Эксперт подчеркнул, что правительству необходимо немедленно заняться защитой прав собственности, провести реформу судебной системы.

"Иначе не будет ни внутренних, ни внешних инвестиций, и тогда долговая кабала полностью затянется на шее государства Украина, и мы будем говорить тогда не о какой-то там девальвации, или росте ВВП, просто напросто о выживании большинства населения Украины, из которого и так уже 60% живет в зоне бедности", — подытожил эксперт.