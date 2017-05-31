Планы на лето. Все дороги ведут в Затоку, но вот качество дорог...

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Летний курортный сезон стартовал. Последние три года, с утратой Крыма, самыми популярными для отдыха у моря в Украине остаются Одесская область и курорты Азовского моря. По итогам прошлого сезона самой популярной для украинцев была Одесса, в частности Затока. Действительно, Одесса бьёт рекорды по количеству туристов, а вместе с тем — по низкому сервису при завышенных ценах. Доподлинно узнать число отдыхающих в Одессе невозможно, но по разным оценкам в прошлом летнем сезоне в Одессе и Затоке отдохнуло от полутора до трех миллионов туристов.

Цены кусаются

Что касается цен, то возросшая популярность местных курортов развратила владельцев местных пансионатов, баз отдыха и частного сектора. Прошлым летом цены на "морской" отдых на юге Украины изрядно кусались. Например, стоимость проживания в Одессе на базе отдыха за двухместный номер в сутки составляла 350-550 грн. Эконом-вариант в санатории — 130-180 гривен за одного человека, если в отеле с хорошими условиями — 400-600 гривен в сутки за двухместный номер, плюс отдельно расходы на питание и развлечения. Если сравнивать стоимость и уровень сервиса отдыха на море в Одессе с заграницей, отмечают туроператоры, лучше дождаться горячей путевки и улететь почти за такую же цену, например в Турцию.

Собственно, в Затоке жилье можно выбрать на любой вкус и достаток. Любителям отдохнуть с шиком подойдут отели с бассейнами, а тем, кто желает сэкономить, можно рассмотреть базы отдыха и частные дома. Цены на номера в мини-отелях и гостиницах в начале сезона в этом году варьируются от 200 грн до 3300 за номер. Вот только вряд ли вам здесь удастся, в отличие от горных курортов Западной Украины, найти предложение, в котором в цену проживания будет входить завтрак. Среди дополнительных бонусов в Затоке — оборудованная кухня, wi-fi, автостоянка.

Отдых наудачу

Отдыхающие здесь дают не самую лестную оценку курорту, хотя тут, как повезет. В основном туристы жалуются на отвратительное отношение к клиентам, низкий уровень обслуживания в номерах, грибок в ванных комнатах, отсутствие горячей воды, перебои со светом.

"Больше всего раздражало безразличие и пренебрежение к отдыхающим, разговаривали нехотя, цены долго обдумывали, прежде чем озвучить. Отношение такое, будто они мне платят, а не я им, короче обычный совковый сервис. Вообще Затока разочаровала, машины паркуются на тротуарах (приходиться с маленькими детьми выходить на проезжую часть), пешеходные переходы стерты, знаков нет, машины летают на бешеной скорости, оставляя стену из пыли и песка, хозяева домов и отелей отпускают своих сторожевых псов на цепи так далеко, что они кусают прохожих на набережной, быдло, которое ездит на бешеной скорости по общественному пляжу на джипе Тойота и пугает детей… Очень много минусов, все они заключаются в неуважении к туристам. Нужен хороший управляющий в поселке, который наведет порядок и превратит это место в райский уголок, а пока, с учетом безвизового режима в Европу, я туда возвращаться не планирую. Странно, строится сотни отелей на манер египетских, не верю, что они будут заселены с таким уровнем цен и сервиса, но, как говорится — конкуренция победит!", — написал на страничке отзывов курорта Олег, побывавший в Затоке в конце нынешнего мая.

Затоку лихорадит

Правда, у Затоки все-таки есть шансы стать райским местечком, вот только ее постоянно сотрясают разного рода скандалы. Крупнейшим инвестором в Затоку должен был стать эстонец Марсель Вихман, который решил вложить более 1 млрд грн и построить самую длинную набережную в Европе длиной в 12 км, которая бы соединила все пляжи Затоки. Но в ответ он получил угрозы от властей Затоки, даже пропадали документы на строительство набережной. А на Александра Погорилого (его адвокатское объединение "Привилегия" занималось юридическим сопровождением эстонского инвестпроекта) год назад готовилось покушение.

Глава МВД Арсен Аваков заявлял, что в Затоке проводилась часть операции по защите прав эстонских инвесторов от организованной преступной группы, вымогавшей 30% от привлеченных инвестиций в сумме 50 млн евро за право ведение бизнеса. По сведениям Авакова, первые задержания в мае 2016 г. были проведены по факту покушения на убийство представителя инвестора, было задержано 6 человек (голова поселкового совета, 2 киллера, 2 подельника и посредник.

В январе 2016 года правоохранители разоблачили мэра Затоки Василия Звягинцева и двух сообщников на махинациях с землей на Черноморском побережье. Стоимость незаконно отчужденной рекреационной земли в первой линии моря составляет почти 50 млн грн.

В декабре 2016 года более 300 правоохранителей участвовали в спецоперации по пресечению деятельности организованной преступной группы в Затоке, в составе которой входили чиновники местных органов власти, судьи, сотрудники СБУ, полицейские и прокуроры.

Конфликт за власть в Затоке сопровождается разнообразными уголовными делами, задержаниями, "минированиями" админзданий, пожарами и т. д. Дошло до того, что в 2016 году были захвачены государственные базы отдыха "Топаз" и "Геолог", которые принадлежат предприятию Украинского государственного геологоразведочного института (перед этим там сожгли несколько домиков).

За последний год здание поселкового совета несколько раз "переходило из рук в руки" через суды или с помощью банального силового противостояния.

В марте этого года врио главы поселкового совета Наталья Вернигора сообщила о захвате "титушками" здания полиции и поселкового совета. Власти Одесской области сообщили, что им тогда удалось избежать конфликта в Затоке в связи с очередной сменой руководства поссовета. Вернигора со своими соратниками и помощниками покинула здание поссовета, а вместо них кабинеты совета заняла часть депутатов во главе с Галиной Барановской , которая была избрана секретарем поссовета в ходе сессии, проходившей в здании Одесского облсовета.

Огромный потенциал и проблемы развития

Все эти конфликты и скандалы происходят не в курортный сезон, поэтому многие отдыхающие даже не догадываются о том, какие страсти тут кипят, рассказал главный редактор "Таймер" (Одесса) Юрий Ткачев.

"Люди этого не видят — Затока достаточно большая, а все эти "мероприятия" происходят на небольшом пятачке возле сельского совета. Но в ситуации этих разборок не происходит никакого развития, например, проект с водопроводом завис, с ним ничего не делается, и так далее. Инфраструктура Затоки требует развития. Какая-то набережная в том или ином виде там все-таки нужна, банально нужны нормально оборудованные пляжи — спасательные пункты, медицинские пункты. Поскольку большая часть Затоки — это на самом деле дикие пляжи, особенно дальше за "Солнечным" вообще нет никакой инфраструктуры, и в прошлом году была трагедия- там погибли дети из Хмельницкой области. Действительно, очень нужно оборудовать и спасательные пункты, и вообще провести проверку всего побережья — где и что там, в воде, и так далее и так далее, а вместо этого власти занимаются какими-то непонятными разборками", — сказал Ткачев РИА Новости Украина.

Хотя следует признать, что, несмотря на наплыв туристов, больше средств в местном бюджете Затоки не появилось.

"Основным образующим доходом местных бюджетов является подоходный налог. А большинство этих ребят, которые работаю в Затоке, подоходный не платят — люди работают либо вообще без оформления, либо по серым схемам и получают зарплаты в конвертах. Либо это физические лица — предприниматели на едином налоге, а в сельские бюджеты налоги от этих лиц не поступают", — пояснил Ткачев.

Главред "Таймера" часто встречает мнения, что, мол, сейчас для Затоки настал "золотой век", но на самом деле это не совсем так.

"В Затоке всегда с туристами было все в порядке — туда ехала вся Молдова, все Приднестровье, Одесская, Кировоградская, Винницкая область, то есть пансионаты, отели и частный сектор не простаивали и раньше. А сейчас создались некие возможности, чтобы дополнительно это все развить, увеличить емкость. Но здесь есть другие проблемы. Во-первых, транспортная проблема: в Затоку идет железная дорога, но она одноколейная. Сейчас наш Минтранс говорит, что организовывает прямые поезда в Затоку, но лично я не представляю, как это возможно, потому что электричка из Одессы в Затоку идет два часа по той простой причине, что она должна стоять на имеющихся разворотах и полустанках и пропускать встречные поезда. Там не построишь миллион пятизвездочных отелей просто потому, что в эти отели люди не смогут нормально попасть. Поэтому, действительно, проблема Затоки очень сложная, хотя если говорить о потенциале, тот он там колоссальный — около 20 километров абсолютно идеальных пляжей, с которыми крымские пляжи не идут ни в какое сравнение, это действительно широчайшая полоса чистейшего белого песка. Но на уровне местных властей проблему развития этого курорта не решить", — подытожил Ткачев.

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