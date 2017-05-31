Белый дом настроен возобновить переговоры с Кремлем по Украине

Владимир Матвеев, обозреватель

Как отмечает издание The Washington Post, для госсекретаря США Рекса Тиллерсона Украина — возможность дать толчок пока сорванному плану Дональда Трампа наладить отношения с Россией. Ряд экспертов одной из целей такого поворота Администрации Трампа к ситуации в Украине также называют переключение внимания с внутренних проблем.

"Хотя все еще находится на раннем этапе, идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить версию мирных переговоров, в которые в минувшем году вступила администрация Барака Обамы, с надеждой, что благодаря новым обстоятельствам и участникам удастся принести лучше результаты, по мнению американских чиновников и внешних экспертов", — пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин.

Будет формироваться площадка для переговоров между Вашингтоном и Москвой, непосредственной коммуникации для решения актуальных вопросов.

Для реализации этого плана, сообщает The Washington Post, в Белом доме хотят назначить специального посланника от Госдепартамента США. Предполагается, что этот новый посланник должен возобновить американо-российский дипломатический канал через помощника президента РФ Владислава Суркова.

Ранее эти переговоры с американской стороны вела помощник госсекретаря по Европе и Евразии Виктория Нуланд. Последние переговоры Сурков — Нуланд прошли в октябре 2016 года; в ноябре новым президентом США был избран Дональд Трамп.

Хотя Белый дом и Госдепартамент отказались от комментариев, американские чиновники и другие лица подтвердили, что Тиллерсон неоднократно вел переговоры о дальнейших действиях с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, отмечает издание.

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Изменения в позиции президента США Дональда Трапа стали очевидными 10 мая, когда он провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также встречу с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. "Я сказал, ребята, вы должны заключить мир", — заявил позднее Трамп в интервью на телеканале Fox News.

В то же время, пишет The Washington Post, среди сотрудников администрации есть немало скептиков, которые считают, что попытки "перезагрузить" отношения с Россией являются бесполезным делом в условиях сложившегося внутри страны политического климата, в котором господствующее положение занимают расследования по поводу якобы вмешательства России в американскую политическую систему.

Трамп у себя дома все больше оказывается под давлением. "Все усложняют внутриполитические проблемы Трампа, вызванные скандалом по поводу России. Конгресс очень хочет ввести новые санкции в отношении России, а не отменить их. Законодатели, представляющие обе партии, будут настроенные весьма скептически в отношении любой сделки, которую Трамп попытается заключить с Москвой", пишет издание.

Европейские политики, со своей стороны, приветствуют инициативу госсекретаря США быть более вовлеченными в процесс разрешения украинского кризиса.

"Мы высоко ценим тот факт, что новая администрация будет активнее участвовать в решении украинского вопроса. Поначалу они, казалось, были не столь заинтересованы в этом вопросе. Сейчас их позиция сильно изменилась", заявил ранее министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, пишет WP.

Напомним, ФРГ и Франция являются участниками, так называемого Нормандского формата, попыток реализовать принятые в 2015 году Минские соглашения, которые пока застопорились. Они надеются на то, что Соединенные Штаты помогут вывести ситуацию из тупика.

Так, в первый день саммита G7, проходившего в Таормине, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп на двусторонних переговорах обсудили ситуацию в Украине и ход минского процесса.

Как сообщают СМИ, США и ФРГ в целом нашли общие позиции по урегулированию конфликта в Донбассе, говорится по итогам встречи с президентом Трампом на полях саммита G7 в Италии.

Наряду с этим, по мнению западных экспертов, в результате визита Трампа американское влияние в Европе, которое всегда оказывалось посредством взаимовыгодных торговых и военных альянсов, сильно пошатнулось, как и отношения с Меркель.

Германия подвергла новой критике президента США Дональда Трампа, назвав его политику "близорукой" и "ослабляющей Запад", а также наносящей вред европейским интересам», завил позднее министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, выступивший после того, как Трамп завершил свой первый официальный тур за границу, передает Радио Свобода.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон, будучи наиболее проевропейским из всех кандидатов на французских президентских выборах, ныне претендует на лидерство в Евросоюзе. При его участии не только франко-немецкие отношения могут получить новый формат и размах.

Так, Макрон на встрече с лидером России Владимиром Путиным 29 мая в Париже обсудили войну в Сирии, ситуацию в Украине, вопросы сотрудничества России и Евросоюза и др. Французский лидер заявил, что вместе с Путиным выступает за скорейшее обсуждение ситуации на Украине в "нормандском формате" и реализацию Минских соглашений. На пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров Макрон также сказал, что и в этом нормандском формате хотел бы заслушать доклад ОБСЕ о происходящих там событиях.

Наряду с этим, во время G7 говорилось о возможности новых санкций против России, связанных с ситуацией в Украине. По итогам встречи с Путиным Макрон также отметил, что санкции в отношении России могут быть ужесточены в случае эскалации конфликта в Донбассе. Путин ответил, что санкции против Москвы не будут способствовать стабилизации на востоке Украины.

По мнению некоторых экспертов, Макрон "объявил о своем желании вернуться к голлистско-миттерановским принципам дипломатии и покончить с гуманитарным гиператлантизмом, вошедшим в моду после "арабской весны", цитирует эксперта Адриана Дезюэна Le Figaro.

После минувших саммитов НАТО и G7, обозначивших расхождения по ряду существенных вопросов межу Белым домом и рядом других участников, переговоры президентов Путина и Макрона в Париже, являются также возможностью напомнить США, что Россия является важным мировым игроком, а Франция "не приспосабливается" и ее внешняя политика "независима", пишет Le Figaro.

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Сотрудничество с Москвой сохраняет для Парижа "свободу маневра", а стремление Белого дома к урегулированию на Донбассе – также возможность переключить внимание с внутренних проблем. Украинский кризис пока является сферой ответственности, скорее переформатированной Европы, но сейчас США намереваются активнее вовлекаться в его решение.