Украинские "звезды" РосТВ. Кто, как и что рассказывает россиянам об Украине?

Из открытых источников

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Возможно, вы заметили, что на стенах и крышах домов все больше спутниковых тарелок: с чего бы это? "По украинскому ТВ смотреть абсолютно нечего, а теперь еще и языковые квоты ввели — перехожу на спутник" — так многие реагируют на смысловую пустоту украинского экрана.

Верховная Рада приняла закон об увеличении до 75% доли украинского языка на телевидении. Власти заявили, что принятие документа обусловлено необходимостью защиты национальной безопасности и популяризации украинского языка.

По мнению некоторых экспертов, это приведет к тому, что увеличится количество украинских граждан, которые будут смотреть российские телеканалы, чтобы получать информацию на родном для себя языке. Тем более что проблемы Украины в российском медиа-пространстве обсуждают достаточно активно.

Телевизор пока смотрят

"Телепустота" возникла не просто так, а в результате последовательных действий постмайданной "демократической" власти и поддерживающего её во всех начинаниях медиасообщества.

Но запрет трансляции российских телеканалов под предлогом "войны с РФ" сыграл с украинским ТВ злую шутку: если раньше приходилось конкурировать, бороться за внимание телезрителя, теперь такой необходимости нет. Как отсутствие конкуренции сказалось на качестве, телезрители могут судить сами. Иногда приходится слышать такой аргумент: украинские телекомпании принадлежат разным олигархам, поэтому "внутривидовая" конкуренция сохраняется. Но этот аргумент всерьез мало кто воспринимает: все более густой "лес" спутниковых антенн о чем-то, да говорит…

Впрочем, украинские медиа-эксперты уверяют: решение о запрете было правильным, влияние российского ТВ на умы и души украинцев сокращается. Так, по результатам соцопроса, проведенного в декабре 2016 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу общественной организации "Детектор медиа", для украинцев ключевой источник информации о вооруженном противостоянии на Донбассе и Крыме (а это "основное содержание" текущей политической эпохи) — украинские, а не российские телеканалы.

Социологи выяснили, что о жизни страны украинцы продолжают узнавать преимущественно с помощью отечественных телеканалов (87,1%), интернет-СМИ пока отстают — на них ориентируются 40,7% опрошенных (но власть уже занялась зачисткой интернета). Почти половина опрошенных (40,7%) о событиях в Украине узнают из неофициальных источников — от родственников, друзей, коллег, соседей.

Согласно результатам опроса, из передач российских телеканалов получают информацию 7,9% граждан Украины (напомним, речь идет о подконтрольных Киеву территориях).

Однако социсследования, возможно, не выявляют всей картины: вы бы стали сейчас откровенно отвечать на вопросы социологов? Кроме того, многие смотрят интересующие их российские телепередачи и фильмы в интернете: в век технологий запреты не работают так, как раньше. И российское ТВ по-прежнему присутствует в украинском информационном пространстве. А Украина, конечно же, присутствует в пространстве российского ТВ.

"Кто все эти люди?"

Законопослушному украинскому телезрителю, который всерьез воспринимает все эти запреты, а потому российское ТВ не смотрит ни по спутнику, ни в интернете, невдомек, что события украинской политической жизни регулярно обсуждают на российских ток-шоу украинские персонажи — эксперты и политологи. Некоторые из них уже стали в России настоящими телезвездами. Но дома о многих из них знают мало.

"Кто все эти люди, которые представляют там Украину?" — недоуменно спросил киевский знакомый, посмотрев очередное ток-шоу на одном из российских каналов. Действительно, многие ли украинцы хорошо знают имена таких политологов, как Вячеслав Ковтун, Сергей Запорожский, Татьяна Воронина? А вот российским телезрителям они отлично известны.

Конечно, не стоит обобщать: кто-то и на Украине их знает, а часто в российском эфире появляются и более известные у себя в стране лица (например, такие эксперты как Вадим Карасев или Янина Соколовская). Чаще слышим тех, кто отстаивает позицию украинской власти.

Можно отметить и такой факт: защитники и пропагандисты Киева имеют возможность выступить на российском ТВ, их оппонентам, как правило, путь на украинский телеэкран заказан (а многим и вообще запрещен въезд на территорию Украины). Это к вопросу о российской "диктатуре" и украинской "демократии".

"Он русский человек, но…"

Кочующий из эфира в эфир и убеждающий в абсолютной правоте Киева Вячеслав Ковтун стал для зрителей чуть ли не символом современной Украины. При это частота его появлений на экране вызывает у некоторых скептически настроенных комментаторов вопрос: а где он больше времени проводит, в Москве или в Киеве?

В ходе одного из эфиров российский политик Владимир Жириновский даже заявил вполне дружелюбно, что "Вячеслав — русский человек, вынужден защищать Киев… а в душе он с нами". И предложил ему перевезти семью в Россию.

Но это шутка, а говорил Жириновский (в присущей ему весьма экспрессивной манере) о серьезных вещах, о западном сценарии — столкнуть Украину и Россию, развязать крупномасштабную войну: "Чудовищно! Продажные люди в Киеве идут по этому сценарию…".

Да и продемонстрированная видеозапись обстрела жилых кварталов Донецка совсем не располагала к поверхностным суждениям. Но украинский политолог перевёл разговор на другую тему.

"Бранные выкрики и неадекватное поведение"

Вообще серьезность момента в таких программах ощущается редко: шоу есть шоу, и, хотя речь идёт о событиях трагических, вместо убедительных аргументов телезритель все чаще видит банальное выяснение отношений.

Как это произошло во время одной из программ, начавшейся достаточно мирно с обсуждения разгона "активистами" песенного флеш-моба в Кривом Роге. Украинский эксперт-международник Вадим Трюхан по этому поводу заявил: это потому так, что "россияне убивают" украинцев, и вообще — "Украина была под оккупацией" (этот тезис Киева об "оккупации", но не немецко-фашистской, а советской — до сих пор сильно удивляет жителей России). Дальнейшее обсуждение свелось к перекрикиванию оппонентами друг друга.

А когда участники ток-шоу почтили вставанием память погибших в катастрофе Ту-154 над Чёрным морем, украинский эксперт остался сидеть — за что его и вывел из зала принимавший участие в телепередаче ветеран спецназа.

Все чаще отношения выясняют с применением физической силы… И не только к украинским экспертам. Так, осенью прошлого года ведущий политического ток-шоу "Право голоса" Роман Бабаян потребовал вывести из зала польского политолога Томаша Моцейчука (что привело к скандалу с рукоприкладством).

Как отметил в комментарии для агентства Sputnik писатель и историк Армен Гаспарян, с некоторыми оппонентами "всякий раз попытка выстраивания конструктивного диалога… упирается в хамство, бранные выкрики и неадекватное поведение".

"Бранные выкрики", впрочем, зачастую звучат со всех сторон. Способствует ли это выяснению истины? Рискну предположить: нисколько не способствует. И остаётся только надеяться на то, что раздражённый телезритель не станет делать по итогам передачи выводы обо "всех украинцах", обо "всех русских" или обо "всех поляках"…

Люди, хорошо знающие телевизионную "кухню", объясняют: все ради рейтинга! Поэтому полускандальный характер программ "об Украине" вряд ли изменится. Как говорится (и поётся), "the show must go on"… Разве что зритель поумнеет и выключит телевизор.