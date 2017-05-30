Закручивание гаек СМИ: просто кое-кто идет на второй срок

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

За три года с момента избрания президентом Петру Порошенко удалось не только выстроить четкую вертикаль власти, где все и вся подчиняются первому лицу государства. В графу "личные достижения" глава государства смело может вписывать тотальное сжатие информационного пространства. В последнее время СМИ о Порошенко пишут и снимают, как о покойнике — либо ничего, либо только хорошее.

Прощайте, неугодные

С теми же, кто не согласен создавать для Петра Алексеевича образ "царя-батюшки" и "ангела во плоти" особо не церемонятся. К примеру, уже сейчас не сложно предсказать судьбу единственного более-менее оппозиционного "Интера". С телеканалом, который одним из немногих объективно освещал деятельность Порошенко, пытались справиться и поджогами, и угрозами.

РИА Новости Украина Три года президента Порошенко: результаты vs обещания. Инфографика

Но, похоже, на этот раз найдено "железное средство" — после того как ВР утвердила закон о языковых квотах на ТВ, русскоязычному "Интеру" придется или подстраиваться под новые реалии, или освободить частоту для более патриотичного канала.

В свое время нечто подобное пережил не менее популярный телеведущий Савик Шустер, который в прежние времена бил рекорды по просмотрам, а нынче канул в Лету со своим телепродуктом. После того, как звезда телеэфира отказался играть по правилам Банковой, ему аннулировали разрешение на работу в Украине.

"Я не ожидал обмана от Петра Порошенко", — заявлял тогда раздосадованный Шустер. "Я ожидал, что это реально европейский человек. Я ему верил, мы все ему верили. А он оказался человеком вообще неевропейским. У него сталинское понимание — кто против меня, тот против нас"

Свернуть свободу слова

О полном закручивании информационных гаек говорит и Юлия Тимошенко. Тем более, что лидеру "Батькивщины" есть, с чем сравнивать. Во времена той же "банды Януковича" она не сходила с телеэкранов и была регулярным гостем рейтинговых политических шоу. Сейчас же Тимошенко стала персоной нон-грата на украинском ТВ.

По словам политика, команда Порошенко намеревается "взять за горло" все телеканалы, которые пытаются говорить правду. Экс-премьер-министр заявила, что на сегодняшний день, ко многим рейтинговым телеканалам приставлены "смотрящие" от президента, и весь контент полностью взят под контроль.

"Самое страшное, что происходит сейчас в стране, — это полное сворачивание свободы слова. Например, на 112 канале, который полностью взят под контроль президента, мне запрещено вхождение в вечерние студии. То же по NewsOne. На всех без исключения каналах в прямых эфирах меня запрещено пускать. В Украине идет масштабное наступление на демократию, на все составляющие демократии. По сути, сворачиваются все те свободы, которые были достигнуты теми жертвами, в том числе, на двух революциях", — считает Тимошенко.

Поход на Сеть

Но останавливаться на достигнутом Банковая не планирует. Прекрасно понимая, что для большей, преимущественно молодой, части украинского населения, телевизор давно стал пережитком прошлого, власти запустили свои клешни и в интернет. Запрет российских социальных сетей под видом борьбы с "агрессором" стал частью "многоходовки" под названием "будущие выборы президента.

"Порошенко лучше Януковича понимает личные риски, которые несет для него интернет. Надвигаются выборы президента", — отмечает нардеп-журналист Сергей Лещенко. "Поэтому, укротив телевидение, пришла очередь зачищать главный канал мобилизации людей. Все это плохо закончится. Потому что идея Порошенко – перевести фокус общественной дискуссии: с борьбы с коррупцией на тему псевдопатриотизма"

Сменить повестку

По мнению Лещенко, президент сейчас будет выдумывать все новые и новые идеи, призванные создать иллюзию, что именно он – главный заслон от российской агрессии.

"Главное – погромче кричать о "руке Москвы" и называть "агентами Путина" всех несогласных. На языке политтехнологий это называется "сменить повестку дня страны". Чтобы успеть к 2019 году, нужно начинать уже сейчас"

Негативные тенденции

Прямую параллель между президентскими выборами и сворачиванием информационного пространства проводят и политические эксперты. Так, аналитик Дмитрий Корнейчук усматривает происходящие в украинской политике и стране в целом "достаточно негативные тенденции, и, к сожалению, они только набирают обороты".

"В первую очередь, все происходящее сейчас в стране связано с подготовкой Порошенко к президентским выборам. Он делает главное: берет под контроль информационное пространство в стране. Он с одной стороны подчинил себе всех олигархов, осталось только закрыть рот оппозиции", – сообщил эксперт.

В блокировании российских соцсетей он видит "пробный тест, который власть проводит над обществом, и общество показывает, что к цензуре оно готово".