Хроника 27 мая: День Киева, запрет "Иванушек", крушение поездов в Каменец-Подольском

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В новые запретные списки в Украине попали трио "Иванушки International" и актер Александр Калягин, в Киеве в День города произошел взрыв на СТО, возле Каменец-Подольского столкнулись два поезда. Об этих и других новостях субботы читайте в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

"Иванушкам International" закрыли въезд в Украину на три года

Российскому трио "Иванушки International" запретили им въезд в Украину на три года за посещение Крыма, сообщает УНН со ссылкой на помощника председателя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна.

По его словам, в среду во время паспортного контроля пограничники обнаружили среди пассажиров, прилетевших из Астаны, четырех участников группы "Иванушки International". Он отметил, что участники группы подозреваются в том, что посещали Крым, нарушая законодательство Украины.

"Эта информация подтвердилась. И соответственно на основании действующего законодательства было принято решение о не пропуске их на территорию Украины с запретом въезда на территорию Украины на три года", — сказал он.

Крушение поездов возле Каменец-Подольского

В Каменец-Подольском в субботу, 27 мая, на железнодорожной станции Негин "Южно-Западной железной дороги" столкнулись два подвижных состава поездов: пассажирский поезд №139 сообщением Киев — Каменец-Подольский в составе 15 вагонов и грузовой поезд с 17 вагонами щебня.

"В результате столкновения перевернулись локомотив и 2 грузовых вагона с щебнем, сошли с рельсов локомотив и пассажирский вагон. В пассажирском поезде находилась 541 человек, в результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины). Пострадавшие были эвакуированы из поврежденного вагона и переданы врачам скорой для оказания неотложной помощи", — говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС.

Аваков открыл сервисный центр МВД в Хмельницком

В Хмельницком в субботу, 27 мая, министр внутренних дел Арсен Аваков открыл сервисный центр МВД. По словам Авакова, такие центры заменят прежние МРЭО. Это уже 17-й сервисный центр в Украине, до конца года будет открыто 50 таких учреждений. "Сервисный центр — это гражданская структура, которая не имеет ничего общего с правоохранительной. Нам важно, чтобы сюда люди заходили и выходили улыбающимися", — отметил министр.

Как сообщается, в центре граждан будут обслуживать 12 администраторов, которые ежедневно могут предоставлять до 180 услуг. Для удобства в центре оборудована детская комната, есть зона ожидания с современной информационной системой, а также буккроссинг.

Священный Синод УПЦ призвал Раду не принимать "церковные" законы

Принятие законопроектов, направленных против УПЦ МП, может привести к религиозной вражде. Об этом в субботу заявил Священный Синод Украинской православной церкви Московского патриархата. Священный Синод УПЦ призвал депутатов Рады не поддерживать эти документы.

На территории Свято-Покровского мужского монастыря Харькова в субботу состоялось торжественное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. "Постановили: констатировать, что принятие законопроектов №4128 и №4511 может привести к религиозной вражде, дискриминации, нарушению свободы совести и вероисповедания. Призвать народных депутатов Украины не принимать антицерковные и антигосударственные законы", — говорится в журнале Синода, обнародованном на сайте УПЦ (МП) в субботу.

В Киеве отметили День города

В субботу, 27 мая, жители столицы отметили День Киева. В этом году празднования проходят с 25 по 28 мая, однако официальные мероприятия состоялись именно в субботу.

Началось празднование с массового марша в вышиванках. Количество участников достигало несколько сотен человек. От парка Шевченко до Софийской площади прошло театральное шествие с оркестром.

С поздравительным словом к киевлянам обратился мэр Киева Виталий Кличко. Во время открытия празднования киевляне и гости города поставили новый рекорд по массовому исполнению гимна Киева под аккомпанемент Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.

В список "Миротворца" попал известный актер Калягин

Известный советский и российский актер Александр Калягин оказался в базе сайта "Миротворец". Об этом сообщается на сайте центра.

Актера обвиняют в "открытом оправдании российской оккупации Крыма, популяризации оккупационного режима".

В Киеве на СТО произошел взрыв: есть пострадавшие

В Дарницком районе Киева в 19:00 в субботу, 27 мая, на территории частной станции технического обслуживания (СТО) произошел взрыв.

"Проводился ремонт газобалонного оборудования, во время которого взорвался баллон с жидким газом", — отмечается в сообщении. В результате взрыва пострадало 4 человек, 3 из которых были госпитализированы с ожогами.

Под Москвой разбился самолет

В результате крушения легкомоторного самолета Як-18 в Можайском районе Московской области погибли три человека. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По уточненным данным, погибли три человека – пилот и два пассажира", — сказал собеседник агентства.

Писателю-постмодернисту Битову исполнилось 80 лет

Классик советской и российской литературы, один из основателей постмодернизма в российской литературе Андрей Битов отметил в субботу 80 день рождения.

Накануне юбилея писатель вручал Новую Пушкинскую премию, из-за чего он успел уехать в родной Санкт-Петербург, где привык отмечать день рождения.

Писатель рассказал РИА Новости, что сейчас занят важной работой. "Я изучаю довольно интересного старика — это я. Заменяю рассеянный склероз рассеянным опытом", — сказал Битов.

"Днепр" вылетел из высшей лиги Украины

Финалист Лиги Европы сезона-2014/15 "Днепр" покинул высший дивизион чемпионата Украины по футболу. ФК "Шахтер" "Шахтер" — обладатель Кубка Украины по футболу В субботу "Днепр" проиграл "Ворскле" со счетом 0:1 в 31-м туре чемпионата и с 22 очками за тур до конца сезона занимает 11-е место в турнирной таблице, на пять баллов отставая от спасительного, 10-го места, которое занимают "Карпаты".