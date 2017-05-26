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    И вас с праздником! "Последний звонок" в соцсетях

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    В украинских школах прозвучал "последний звонок". Многим регионам страны не повезло в этот день с погодой, однако стало ли это помехой для этого школьного праздника? Чем запомнился последний школьный день украинцам, что пишут они в соцсетях?
    Последний звонок под дождем
    instagram.com/vo.dash

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Пятница, 26 мая, стала радостным днем для многих украинских школьников – учебный год окончен и на носу долгожданные летние каникулы! В этом году погода не пожаловала многие регионы страны: праздник "последнего звонка" изрядно подмочил проливной дождь. Многие школы перенесли отрепетированное не единожды действо в спортивные и актовые залы… Но далеко не всех огорчили непредвиденные погодные капризы. Что же пишут о долгожданном празднике сами украинцы в соцсетях?

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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