И вас с праздником! "Последний звонок" в соцсетях

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Пятница, 26 мая, стала радостным днем для многих украинских школьников – учебный год окончен и на носу долгожданные летние каникулы! В этом году погода не пожаловала многие регионы страны: праздник "последнего звонка" изрядно подмочил проливной дождь. Многие школы перенесли отрепетированное не единожды действо в спортивные и актовые залы… Но далеко не всех огорчили непредвиденные погодные капризы. Что же пишут о долгожданном празднике сами украинцы в соцсетях?

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook