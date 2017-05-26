Война c великим и могучим: пусть в гетто, наказание батогом

twitter.com/vo_svoboda

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Война" против русского

Языковая тема остается крайне болезненной в Украине. С осени 2016 года украинские власти взяли курс на повальную украинизацию двуязычного общества, под которую уже попали педагоги, работники транспортной сферы, а также медийщики. С тех пор нападки на русский язык и на русскоязычных в Украине лишь усилились. Подливают "масла в огонь" политики и публичные люди своими едкими, а порой оскорбительными высказываниями в адрес русскоговорящих украинцев. То их предлагают в гетто сослать, то лишить права на образование и работу. А теперь — "свободовец" Игорь Мирошниченко предлагает бить учителей батогом за русскую речь в школах.

Читайте также: Тотальная украинизация. Язык до войны доведет

Примечательно, что еще в июне 2016 года министр информационной политики Юрий Стець заверял, что в Украине не будет ксенофобии и притеснений русского языка.

Бить батогом

Бывший нардеп Рады, "свободовец" Игорь Мирошниченко считает, что учителей за общение на русском языке нужно бить батогами.

"Знаете, я сторонник методов не только пряника, но и батога. Наверное, финансово можно мотивировать — так, как это делает Жебривский. Нет вопросов, но должна быть жесткая ответственность за нарушение языкового законодательства. По моему твердому убеждению… если госслужащий не пользуется украинским языком он нарушает закон", — сказал он в эфире 112 Украина.

На вопрос журналистки, как перебороть ситуацию, когда в украинских украиноязычных школах повсюду слышна русская речь, Мирошниченко заявил, что "иногда можно обратиться и к батогу".

По его словам, "если в украиноязычной школе учителя позволяют себе говорить на русском, то они показывают плохой пример детям".

"Если зайти в обычную украинскую школу, то мы услышим, что все общаются на русском, в том числе и учителя, и воспитатели в детских садах. Что, нужно к батогу возвращаться?", — резюмировал он.

В то же время, как отмечают СМИ, несмотря на то, что большинство школ в Украине ведут обучение на украинском языке, в 9,4% учреждений преподавание все равно осуществляется на русском.

"Сегодня в Украине работают более 16,8 тысячи средних общеобразовательных учебных заведений, в которых учатся более 3,8 миллиона школьников. В целом по Украине в подавляющем большинстве школ обучение ведется на украинском языке (89,7%), при этом 9,4% приходится на русскоязычные школы", — сообщало "Слово и Дело".

Читайте также: Эхо "языкового закона" — тотальная украинизация Украины

Традиционно больше всего русскоязычных школ находятся на востоке и юге страны: на подконтрольной Киеву территории Донецкой (40,5%) и Луганской (34,9%), Одесской (30,6%), Харьковской (27,1%) и Запорожской областях (24,6%). В Киеве процент русскоязычных школ составляет 2,7%, украиноязычных — 97,1%.

Попытки же полной украинизации школ с русскоязычным уклоном на востоке Украины уже не раз провоцировали конфликты.

Так, в августе 2016 года в Бахмуте Донецкой области разгорелся конфликт между родителями первоклассников и местными властями. Чиновники за три недели до начала учебы перевели школу №18 в статус украиноязычной. Родители тогда возмутились тем, что их поставили перед фактом: 59 человек подписались под требованием оставить первые русские классы в школе, однако к соглашению стороны так и не пришли.

Если обратиться к букве закона, то согласно закону о языковой политике в Украине, государственная школа обязана открывать классы на языках нацменьшинств, если на этапе формирования классов поступает достаточно заявлений от родителей (статья 20 пункт 4 закона).

Лишать работы и образования

Впрочем, это уже не первые оскорбительные высказывания "свободовцев" в адрес русскоязычных украинцев.

В ноябре 2016 года бывший депутат Рады, член ВО "Свобода" Ирина Фарион пошла еще дальше и предложила и вовсе лишить русскоязычных украинцев права на образование и работу.

"Он (президент РФ Владимир Путин — Ред.) защищает "русскоязычное население". Мы на них абсолютно не должны обращать внимания – мы должны упрямо делать свое дело. Это граждане Украины, которые должны выполнять закон. А закон – это 10-я статья Конституции Украины. А если ты не выполняешь закон, ты не должен получать образование, работу. До каких пор мы еще будем обращать внимания на каких-то странных людей, которые никак не могут интегрироваться в украинское общество?" — заявила Фарион в эфире Радио Свобода

Сослать в гетто

Но ничто не вызвало такой вал гнева среди украинцев как неожиданное предложение украинского рок-музыканта Олега Скрипки "согнать в гетто" всех русскоязычных.

По мнению музыканта, те, кто не могут выучить украинский язык, имеют низкий IQ и социально опасны.

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", — цитирует музыканта "Украинская правда. Жизнь".

Однако после волны общественного возмущения Скрипка неожиданно отказался от своих слов, заявив, что это "политические штуки".

Ранее музыкант уже не раз категорично высказывался по поводу языкового вопроса в Украине. По его мнению, сейчас главной проблемой в Украине является то, что украиноязычные всегда переходят на русский язык. "Когда едешь в Карпаты или Закарпатье, в местных "генделиках" играет шансон, во Львове на радио тоже играет русская музыка, раньше был шансон популярен, не знаю, как сейчас. На дискотеках в Ивано-Франковске, Коломые, Тернополе, Львове МС ведут на русском языке с московским акцентом", — делился наблюдениями певец.

Дошло и до супермаркетов

Языковые распри дошли и до уровня супермаркетов. Самый скандальный случай произошел с участием писательницы и общественного деятеля Ларисы Ницой. Она устроила скандал с кассиром и швырнула сдачу от покупок в продавщицу в киевском магазине Watsons из-за того, что ее не обслужили на украинском языке.

Читайте также: Бои за язык? В Днепре скандал из-за драки между продавцом и вдовой "киборга"

Такое поведение Ницой жестко раскритиковали пользователи сети. Многие отмечали, что это "лжепатриотизм" так агрессивно относиться к русскоязычным гражданам.

Ранее Ницой также требовала закрасить русскоязычные надписи к детским картинам, которыми художник-волонтер Светлана Рудикова украсила стены "Охматдета".

По материалам из открытых источников интернет