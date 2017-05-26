Хроника 25 мая: первый уголь из ЮАР, политсила Савченко, Рада узаконила боевой гопак

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 25 мая, народный депутат Надежда Савченко презентовала свою политическую силу, в Киеве захватили кабинет председателя Госгеологии, а владельцы авто с иностранными номерами парализовали центр столицы. Также накануне Рада узаконила боевой гопак и рукопашный бой. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Делегация России в СБ ООН попросила Украину отменить блокаду Донбасса

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев на заседании Совета Безопасности обратился к делегации Украины с призывом отменить ограничительные меры в отношении населения Донбасса. На заседании СБ ООН по защите мирных жителей в вооруженных конфликтах Ильичев заявил, что "в течение почти трех лет вследствие блокады со стороны Киева население региона лишено возможности получать необходимое лечение и медикаменты".

Первое судно с антрацитом из ЮАР прибыло в Украину

Первое судно с антрацитом из Южно-африканской Республики для компании ДТЭК прибыло в Украину, сообщила на странице в Facebook. "Наше первое судно с ЮАРовским углем прибыло в Украину. В ближайшее время мы начнем отгружать дефицитный антрацит на склады наших ТЭС", — говорится в сообщении. "За счет этих поставок мы сможем подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода", — заявили в компании.

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Таиланд получит украинские танки "Оплот" на следующей неделе

Партию украинских танков "Оплот" в рамках контракта, подписанного в 2011 году, передадут Таиланду на следующей неделе. Контракт на поставку 49 танков был подписан между Украиной и Таиландом в 2011 году, однако из-за трудностей, которые украинская сторона связывает с прохождением боевых действий в непосредственной близости от производящего танки предприятия, танки не были поставлены в указанные в контракте сроки.

Савченко презентовала свою политсилу

Народный депутат Надежда Савченко презентовала свою политическую силу. 13 апреля Савченко создала новую политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Накануне исполнился ровно год, как Надежда Савченко, приговоренная ранее к 22 годам колонии в России, вернулась в Украину. В этот же день россияне Александр Александров и Евгений Ерофеев, осужденные в Украине за терроризм, были переданы РФ.

В Николаеве забросали "коктейлями Молотова" офис "Ассоциации инвалидов АТО"

Неизвестные забросали "коктейлями Молотова" офис "Украинской ассоциации инвалидов АТО" в Николаеве. Две из трех бутылок разбились сразу. Еще одна, потухнув в полете, попала в соседний с этой организацией офис, сообщил на своей странице в Facebook директор Николаевского "Центра производственной практики инвалидов АТО" Илья Шполянский.

"Новая почта" заявляет о рейдерском давлении при участии ГФС

Пятый день работники внутренней безопасности Государственной фискальной службы вмешиваются в работу сектора таможенного оформления международных экспресс-отправлений сортировочной станции, куда поступают посылки по международным направлениям, сообщает "Новая почта" на своей странице Facebook. В компании "Новая почта" уверены, что действия ГФС направлены на ее дискредитацию и намерены обратиться в суд, так как нарушений, позволяющих проводить досмотры, не обнаружено.

В Киеве захватили кабинет председателя Госгеологии

В Киеве группа людей захватила кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook. "Неизвестные лица захватили кабинет председателя Государственной службы геологии и недр Украины. Работники Службы в панике, пока их не допускают к рабочим местам. В Госгеологии также приехали народные депутаты. Ведомство окружено общественными активистами и правоохранителями", — отмечается в сообщении.

Печерский суд отпустил экс-главу налоговой Крыма

Печерский районный суд Киева отпустил под личное обязательство экс-главу налоговой Крыма Константина Циркуна, которого задержали 24 мая. Циркун должен являться по приглашению следователя, а также сдать загранпаспорт. В среду, 24 мая, более двух тысяч правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях Украины и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Им инкриминируют участие в схеме, разработанной бывшим главой Миндоходов и сборов Александром Клименко — так называемых "налоговых площадках".

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Охранник Яроша, стрелявший в таксиста, попал в реанимацию

Охранник народного депутата Дмитрия Яроша Михаил Навроцкий, который подозревается в огнестрельном ранении таксиста в Каменском, госпитализирован в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова. Об этом сообщил его адвокат Сергей Погосян. Погосян отметил, что Навроцкий пробыл в СИЗО 10 дней и "принимал только анальгин и но-шпу. При этом он добавил, что медики пока не сообщили, сколько времени его подзащитный пробудет в больнице.

Владельцы авто с иностранными номерами парализовали центр Киева

Под Верховной Радой протестовали владельцы автомобилей с иностранными номерами. Протестующие заявили, что выступают против инициативы президента Петра Порошенко "ограничить ввоз литовцев и поляков". Люди перекрыли улицу Михаила Грушевского. У протестующих были флаги с надписью "АвтоЕвро Сила". Митинги владельцев нерастаможенных авто возле здания ВР с каждым днем становятся все более эмоциональными.

Рада узаконила боевой гопак и рукопашный бой

Верховная Рада Украины на заседании в четверг узаконила боевой гопак и рукопашный бой. За изменения в закон "О физической культуре и спорте" в части признания национальных видов спорта проголосовали 227 депутатов. В закон вводится понятие "национальный вид спорта" — вид спорта, основанный на национально-культурных традициях. Также предусмотрена возможность создания национальной спортивной федерации для таких видов спорта.

Страны G7 рассматривают возможность возобновления работы с РФ

Партнеры по G7 готовы работать с Россией как с партнером, при условии соблюдения ею принципов международного права, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера. "На саммите будет обсуждаться политика в отношении России, общая готовность работать с Россией как с партнером при условии, что Россия будет придерживаться глобального международного правопорядка", — заявил источник, добавив, что обсуждение данного блока тем не связано "с пожеланиями канцлера" ФРГ Ангелы Меркель.

Подвинься! Трамп в Брюсселе оттолкнул премьер-министра Черногории

Президент США Дональд Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним премьер-министра Черногории Душко Марковича. Этот инциденте прошел мимо мировых СМИ. Однако сам Маркович назвал инцидент с президентом США "безобидным", заявив, что для американского президента "естественно" стоять в первом ряду.

Украинская певица станет ведущей российской премии

Известная украинская певица Светлана Лобода станет ведущей музыкальной премии RU.TV вместе с Артуром Пирожковым. Об этом Лобода сообщила на своей странице в instagram. "27 мая мы с моим другом Артуром Пирожковым будем вести премию Ru.TV", – написала Лобода. Ранее мама Светланы Лободы Наталья отказалась от депутатского мандата городского совета Ирпеня Киевской области из-за участие в телевизионном шоу Первого канала "Пусть говорят".

Для многих стран мира 25 мая – это Международный День пропавших детей. Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки. К тому же каждый год 25 мая во многих странах мира поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца. В течении целого дня они носят повсюду с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту, таким образом отдавая дань памяти своему любимому писателю.