Связь есть. Украина опровергла информацию о разрыве ж/д сообщения с РФ

РИА Новости Украина

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщила, что Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ ориентировочно с 1 июля. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины", пишет РИА Новости.

По данным издания, из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка. В публикации газеты также сообщалось, что, по ее данным, белорусская авиакомпания готовится к росту пассажиропотока в направлении Москва-Минск-Киев и ведет переговоры с аэропортами о возможности принятия дополнительных рейсов.

Ранее эта тема поднималась 18 мая. РИА Новости в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") тогда опровергли эту информацию. В РЖД в четверг, как и неделю назад, РИА Новости сообщили, что официально никаких уведомлений от Украины не получали.

Между РФ и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока.

По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинев-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.

Вопрос не рассматривается

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Кабмин страны в данный момент не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", — цитирует слова Омеляна интернет-издание "Обозреватель".

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В то же время Омелян добавил, что любое сообщение с РФ, по его мнению, следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявили, что пассажирские поезда в Россию курсируют согласно графику.

"Поезда "Укрзализныци" курсируют в Россию согласно графику. Сейчас в Россию курсирует девять пассажирских поездов", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте администрации.

Кроме того, как сообщило в четверг информагентство УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не рассматривал на своих заседаниях вопрос прекращения пассажирских перевозок в Российскую Федерацию.

"Вопрос прекращения пассажирских перевозок с Россией на заседании СНБО не рассматривался", — сообщило агентство со ссылкой на источник в ведомстве.

Пригородного сообщения с Донецком нет

В РЖД, в свою очередь, сообщили, что у компании нет пригородных поездов в сообщении между российскими станциями и Донецком.

"Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция", — сообщили в РЖД в четверг.

Минск не ведет переговоров

Не подтвердилась и информация о том, что белорусская авиакомпания "Белавиа" ведет переговоры с аэропортами об увеличении числа рейсов, которые бы связали через Минск Украину и Россию.

"Авиакомпания не предпринимала каких-либо подготовительных шагов и не ведет подобных переговоров с аэропортами", — сообщил в четверг заместитель генерального директора авиакомпании Игорь Чергинец на своей странице в Facebook.