наверх
26.05.201707:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Связь есть. Украина опровергла информацию о разрыве ж/д сообщения с РФ

    (обновлено: )43
    В Украине опровергли во второй раз за месяц появившуюся информацию о том, что Украина якобы может прервать железнодорожное сообщение с Россией из-за нежелания РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка".
    Пассажирский поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    РИА Новости Украина

    Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщила, что Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ ориентировочно с 1 июля. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины", пишет РИА Новости

    По данным издания, из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка. В публикации газеты также сообщалось, что, по ее данным, белорусская авиакомпания готовится к росту пассажиропотока в направлении Москва-Минск-Киев и ведет переговоры с аэропортами о возможности принятия дополнительных рейсов.

    Пенсионеры за компьютерами. Архивное фото
    Украинское фото
    Информполитика: Донбасс уходит в... интернет

    Ранее эта тема поднималась 18 мая. РИА Новости в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") тогда опровергли эту информацию. В РЖД в четверг, как и неделю назад, РИА Новости сообщили, что официально никаких уведомлений от Украины не получали.

    Между РФ и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока.

    По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинев-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.

    Вопрос не рассматривается

    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Кабмин страны в данный момент не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

    "Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", — цитирует слова Омеляна интернет-издание "Обозреватель".

    Читайте также: Порошенко и "жизнь по-новому": в бедности и в войне

    В то же время Омелян добавил, что любое сообщение с РФ, по его мнению, следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.

    В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявили, что пассажирские поезда в Россию курсируют согласно графику.

    "Поезда "Укрзализныци" курсируют в Россию согласно графику. Сейчас в Россию курсирует девять пассажирских поездов", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте администрации.

    Кроме того, как сообщило в четверг информагентство УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не рассматривал на своих заседаниях вопрос прекращения пассажирских перевозок в Российскую Федерацию.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

    "Вопрос прекращения пассажирских перевозок с Россией на заседании СНБО не рассматривался", — сообщило агентство со ссылкой на источник в ведомстве.

    Пригородного сообщения с Донецком нет

    В РЖД, в свою очередь, сообщили, что у компании нет пригородных поездов в сообщении между российскими станциями и Донецком.

    "Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция", — сообщили в РЖД в четверг.

    Минск не ведет переговоров

    Не подтвердилась и информация о том, что белорусская авиакомпания "Белавиа" ведет переговоры с аэропортами об увеличении числа рейсов, которые бы связали через Минск Украину и Россию.

    "Авиакомпания не предпринимала каких-либо подготовительных шагов и не ведет подобных переговоров с аэропортами", — сообщил в четверг заместитель генерального директора авиакомпании Игорь Чергинец на своей странице в Facebook.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Защитники украинского языка. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере