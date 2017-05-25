Баганец: Луценко-прокурор проиграл Луценко-политику

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Доклад Юрия Луценко о годе на посту генпрокурора прошел в Верховной Раде по плану: пламенная речь, овации, минимум неудобных вопросов и всеобщее одобрямс.

Луценко как был политиком, так им и остался, генпрокурором он не стал. Так в комментарии РИА Новости Украина оценил итоги работы ГПУ под руководством Луценко бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

"Я был готов, что Луценко будет хорошо выступать, убедительно для большинства людей, но не для специалистов.

Юрий Витальевич – хороший, опытный политик, по образованию журналист, отменный оратор, но при всем уважении к нему как к личности, он не прокурор. Скажем, сокращения аппарата, увольнения недобросовестных прокуроров – это не достижения генпрокурора.

Когда руководитель хвастается, что он сокращает людей и увольняет подчиненных за недобросовестность – это проблема. Надо хвалиться выполнением функций возложенных на прокуратуру – организацией досудебного расследования и процессуальным руководством досудебного расследования всеми органами досудебного расследования. Но я так понимаю, что в этом направлении отчитываться не о чем", – отмечает Баганец.

Кроме этого, еще при назначении Юрий Луценко заявил, что он пришел в прокуратуру ненадолго, на полтора-два года, при том, что всегда прокуроров назначали на определенный конституцией срок. А за полтора года даже профессионально подготовленному прокурору вряд ли удастся достигнуть хороших результатов. Что говорить о Юрии Луценко, знаний которого недостаточно, подчеркивает юрист.

"Основной показатель работы – это количество уголовных производств с обвинительными актами направленных в суд. И создание еще одного органа досудебных расследований, о котором говорил Луценко, ГБР (Государственное бюро расследований) не будет гарантировать результативность деятельности.

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Могут возникнуть те же проблемы, что сегодня с НАБУ — пиара и шума много, а результата нет: отправили в суды только 70 дел с обвинительными актами, по которым ждут оправдательные приговоры. А это для Украины будет нести негативный характер. Потому что, если дела отправляются в суд при отсутствии доказательств или же доказательств, собранных с нарушением законодательства, то после оправдательных приговоров люди пойдут в Европейский суд по правам человека, это ни к чему хорошему не приведет", – считает Алексей Баганец.

По мнению экс-замгенпрокурора, Юрий Луценко ни по форме, ни по содержанию – не прокурор.

"К сожалению, у нас не только Луценко, находясь на высокой, ответственной должности, не профессионал: у нас таких масса. Беда нашей власти в том, что они смогли убедить общество, с помощью грантоедов и давления иностранных друзей и партнеров, что надо всех старых подготовленных специалистов выдавить из правоохранительной системы, а набрать с улицы.

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И дело не в образовании, а в специализации. В прокуратуре сегодня много дилетантов, хоть и с высшим юридическим образованием. Это проблема", — подметил Баганец.

Сегодня основная проблема прокуратуры в том, что работать некому, профессиональных кадров осталось мало, а нагрузка на прокуроров возросла — сегодня на каждого прокурора приходится от 200 до 500 уголовных производств, из-за чего качество их работы хромает.