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    Баганец: Луценко-прокурор проиграл Луценко-политику

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    Генеральный прокурор во время своего отчета о проделанной работе в Верховной Раде не раз срывал аплодисменты, вот только прокурор Луценко проиграл политику Луценко, считает экс-замгенпрокурора Алексей Баганец.
    Юрий Луценко в Верховной Раде
    УНИАН

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Доклад Юрия Луценко о годе на посту генпрокурора прошел в Верховной Раде по плану: пламенная речь, овации, минимум неудобных вопросов и всеобщее одобрямс. 

    Луценко как был политиком, так им и остался, генпрокурором он не стал. Так в комментарии РИА Новости Украина оценил итоги работы ГПУ под руководством Луценко бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото
    Ни реформ, ни результатов. Юрист о Юрии Луценко и ГПУ

    "Я был готов, что Луценко будет хорошо выступать, убедительно для большинства людей, но не для специалистов. 

    Юрий Витальевич – хороший, опытный политик, по образованию журналист, отменный оратор, но при всем уважении  к нему как к личности, он не прокурор. Скажем, сокращения аппарата, увольнения недобросовестных прокуроров – это не достижения генпрокурора. 

    Когда руководитель хвастается, что он сокращает людей и увольняет подчиненных за недобросовестность – это проблема. Надо хвалиться выполнением функций возложенных на прокуратуру – организацией досудебного расследования и процессуальным руководством досудебного расследования всеми органами досудебного расследования. Но я так понимаю, что в этом направлении отчитываться не о чем", – отмечает Баганец.

    Кроме этого, еще при назначении Юрий Луценко заявил, что он пришел в прокуратуру ненадолго, на полтора-два года, при том, что всегда прокуроров назначали на определенный конституцией срок. А за полтора года даже профессионально подготовленному прокурору вряд ли удастся достигнуть хороших результатов. Что говорить о Юрии Луценко, знаний которого недостаточно, подчеркивает юрист. 

    "Основной показатель работы – это количество уголовных производств с обвинительными актами направленных в суд. И создание еще одного органа досудебных расследований, о котором говорил Луценко, ГБР (Государственное бюро расследований) не будет гарантировать результативность деятельности. 

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    Могут возникнуть те же проблемы, что сегодня с НАБУ — пиара и шума много, а результата нет: отправили в суды только 70 дел с обвинительными актами, по которым ждут оправдательные приговоры. А это для Украины будет нести негативный характер. Потому что, если дела отправляются в суд при отсутствии доказательств или же доказательств, собранных с нарушением законодательства, то после оправдательных приговоров люди пойдут в Европейский суд по правам человека, это ни к чему хорошему не приведет", – считает Алексей Баганец.

    По мнению экс-замгенпрокурора, Юрий Луценко ни по форме, ни по содержанию – не прокурор. 

    "К сожалению, у нас не только Луценко, находясь на высокой, ответственной должности, не профессионал: у нас таких масса. Беда нашей власти в том, что они смогли убедить общество, с помощью грантоедов и давления иностранных друзей и партнеров, что надо всех старых подготовленных специалистов выдавить из правоохранительной системы, а набрать с улицы. 

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    И дело не в образовании, а в специализации. В прокуратуре сегодня много дилетантов, хоть и с высшим юридическим образованием. Это проблема", — подметил Баганец.

    Сегодня основная проблема прокуратуры в том, что работать некому, профессиональных кадров осталось мало, а нагрузка на прокуроров возросла — сегодня на каждого прокурора приходится от 200 до 500 уголовных производств, из-за чего качество их работы хромает.

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