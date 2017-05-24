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    Аналитика и комментарии

    Хроника 23 мая: языковые квоты на ТВ, переименование Мукачево, новый глава ВОЗ

    (обновлено: )40310
    Накануне суд обязал "ПриватБанк" вернуть более 1 млрд грн Суркису, в "Ощадбанк" анонсировали запуск бухгалтерской программы вместо запрещенной "1С", а на Закарпатье снесли стелы на венгерском языке. Помимо этого вчера был избран новый глава ВОЗ.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    Во вторник, 23 мая, Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке, а также переименовала город Мукачево. В этот же день подал в отставку министр аграрной политики Украины. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Рада приняла закон о введении квоты на ТВ: 75% эфира – на украинском

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    facebook.com/yevheniya.khudzik
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    Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. Законом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 50%. 

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    Мукачево переименовали

    Верховная Рада приняла постановление "О переименовании города Мукачеве Закарпатской области". Постановлением город Мукачеве (укр.) переименован в город Мукачево. В пояснительной записке к постановлению сказано, что переименование инициировано жителями города "в связи с необходимостью исправления ошибки, которая имела место при присвоении названия городу после включения территории нынешней Закарпатской области в состав Украинской ССР".  

    Министр аграрной политики Украины подал в отставку

    Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во вторник заявил, что подал в отставку, об этом он написал на своей странице в Facebook. Как отметил Кутовой, выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой. Также Кутовой сообщил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины. 

    США намерены более чем втрое сократить помощь Украине

    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    @uri4u
    Фотоитоги 23 мая: масштабный теракт в Манчестере, пожар в Николаеве

    США намерены в новом финансовом году более чем втрое сократить выделение помощи Украине по сравнению с фактическими расходами на эти же цели в 2016 году, говорится в опубликованном во вторник проекте бюджета госдепартамента на 2018 финансовый год. Согласно приведенным там данным, речь идет о выделении Украине в следующем финансовом году 203,7 миллиона долларов. Как указывается, в 2016 году эта сумма составила 667 миллионов долларов. 

    "Ощадбанк" запустит бухгалтерскую программу вместо запрещенной "1С"

    Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный сообщил, что банк разрабатывает новую систему на смену самой популярной в Украине бухгалтерской программе "1С". По словам Пышного, сейчас новая система тестируется в трех областных управлениях банка. В общенациональную эксплуатацию она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев. "Наша система "Корплайт" имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета", – сказал Пышный.  

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    Суд обязал "ПриватБанк" вернуть более 1 млрд грн Суркису

    Окружной административный суд Киева обязал "ПриватБанк" вернуть в пользу шести физических лиц средства на 1,05 млрд грн, списанные с их счетов в период национализации банка. Решение суда было принято по иску физических лиц, среди которых совладелец медиа-холдинга "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому и Игорю Суркису. 

    На Закарпатье снесли стелы на венгерском языке

    Очередь за биометрическими паспортами в центре обслуживания граждан Паспортный сервис в Киеве
    Украинское фото
    Накануне безвиза: огромная очередь в Киеве за биометрикой

    На Закарпатье снесли указательные стелы на венгерском языке. Об этом сообщает на своей странице в Facebook организация "Братство", лидером которой является Дмитрий Корчинский. "Местные патриоты разгромили стелы, которые установили венгерские сепаратисты". Также была подожжена палатка, в которой ночевали охранники стелы.(…) Главной опорой закарпатского сепаратизма является местный костяк из регионалов, который играет на руку врагу, сидящему в Кремле и мечтающему, чтобы Украина перестала существовать", – сообщает "Братство". 

    Избран новый глава ВОЗ

    Новым гендиректором Всемирной организации здравоохранения стал кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус. Кандидат из Эфиопии в 2005-2012 годах возглавлял министерство здравоохранения страны. В своей речи перед голосованием во вторник он заявил, что "будет работать без устали для выполнения обещаний ВОЗ о всемирном здравоохранении". Гибреисуса при этом обвиняют в коррупции, а также в сокрытии вспышки холеры в Эфиопии. 

    Именно 23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи — животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.

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