Хроника 23 мая: языковые квоты на ТВ, переименование Мукачево, новый глава ВОЗ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 23 мая, Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке, а также переименовала город Мукачево. В этот же день подал в отставку министр аграрной политики Украины. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада приняла закон о введении квоты на ТВ: 75% эфира – на украинском

Верховная Рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. Законом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 50%.

Читайте также: "Инструмент давления на неугодные каналы". Соцсети о языковых квотах на ТВ

Мукачево переименовали

Верховная Рада приняла постановление "О переименовании города Мукачеве Закарпатской области". Постановлением город Мукачеве (укр.) переименован в город Мукачево. В пояснительной записке к постановлению сказано, что переименование инициировано жителями города "в связи с необходимостью исправления ошибки, которая имела место при присвоении названия городу после включения территории нынешней Закарпатской области в состав Украинской ССР".

Министр аграрной политики Украины подал в отставку

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой во вторник заявил, что подал в отставку, об этом он написал на своей странице в Facebook. Как отметил Кутовой, выбор министра об отставке является абсолютно естественным процессом для любой европейской страны и традиционной мировой практикой. Также Кутовой сообщил, что в ближайшее время планирует сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций в экономику Украины.

США намерены более чем втрое сократить помощь Украине

США намерены в новом финансовом году более чем втрое сократить выделение помощи Украине по сравнению с фактическими расходами на эти же цели в 2016 году, говорится в опубликованном во вторник проекте бюджета госдепартамента на 2018 финансовый год. Согласно приведенным там данным, речь идет о выделении Украине в следующем финансовом году 203,7 миллиона долларов. Как указывается, в 2016 году эта сумма составила 667 миллионов долларов.

"Ощадбанк" запустит бухгалтерскую программу вместо запрещенной "1С"

Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный сообщил, что банк разрабатывает новую систему на смену самой популярной в Украине бухгалтерской программе "1С". По словам Пышного, сейчас новая система тестируется в трех областных управлениях банка. В общенациональную эксплуатацию она будет запущена уже в ближайшие несколько месяцев. "Наша система "Корплайт" имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета", – сказал Пышный.

Читайте также: История без выигрыша. Блокировка соцсетей: власть против общества

Суд обязал "ПриватБанк" вернуть более 1 млрд грн Суркису

Окружной административный суд Киева обязал "ПриватБанк" вернуть в пользу шести физических лиц средства на 1,05 млрд грн, списанные с их счетов в период национализации банка. Решение суда было принято по иску физических лиц, среди которых совладелец медиа-холдинга "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому и Игорю Суркису.

На Закарпатье снесли стелы на венгерском языке

На Закарпатье снесли указательные стелы на венгерском языке. Об этом сообщает на своей странице в Facebook организация "Братство", лидером которой является Дмитрий Корчинский. "Местные патриоты разгромили стелы, которые установили венгерские сепаратисты". Также была подожжена палатка, в которой ночевали охранники стелы.(…) Главной опорой закарпатского сепаратизма является местный костяк из регионалов, который играет на руку врагу, сидящему в Кремле и мечтающему, чтобы Украина перестала существовать", – сообщает "Братство".

Избран новый глава ВОЗ

Новым гендиректором Всемирной организации здравоохранения стал кандидат от Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус. Кандидат из Эфиопии в 2005-2012 годах возглавлял министерство здравоохранения страны. В своей речи перед голосованием во вторник он заявил, что "будет работать без устали для выполнения обещаний ВОЗ о всемирном здравоохранении". Гибреисуса при этом обвиняют в коррупции, а также в сокрытии вспышки холеры в Эфиопии.

Именно 23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи — животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города.