Deutsche Welle: Украинское общество пытается исцелить травмы войны

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Военные действия на востоке Украины привели к тому, что в фокусе внимания украинских психологов оказались новые категории людей, нуждающихся в профессиональной помощи: это беженцы из Донбасса и Крыма, дети погибших военных, семьи военнослужащих, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, проблема детей, оставшихся без родительской опеки, детей из социально неблагополучных семей никуда не исчезла, а лишь усугубилась в связи с событиями, происходящими в стране, рассказала в интервью DW Елена Чуйко – доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой социальной реабилитации и социальной педагогики киевского Национального университета имени Шевченко.

По ее словам, раньше в своей работе украинские психологи обычно ориентировались на психоаналитический подход, сегодня речь идет о психологии социальной травмы.

"Это значит, что травмирован не отдельный индивид. Методы нашей работы распространяются на помощь всему обществу. Это касается определенных установок, настроений, на которые мы влияем и которые формируем", — подчеркивает психолог.

Педагогика травмы — новый подход украинских психологов

В связи с появлением такого нового запроса возникла необходимость профессиональной подготовки специалистов в области педагогики травмы, отмечает Чуйко: "Для нас это вызов. Но мы изучили опыт Израиля, а также Грузии, поскольку в этих странах была подобная ситуация. А затем началось наше сотрудничество с украинским Центром развития компетентности в педагогике травмы. Мы решили сделать совместный проект: наука плюс практика, практика в работе с детьми".

"Педагогика травмы — это непрерывный, ежедневный психотерапевтический процесс, состоящий из сочетания различных педагогических методик, основанных на знаниях в сфере психотерапии и психотравматологии", — объяснил в интервью DW Марек Внук из Швейцарии, основатель Центра развития компетентности в педагогике травмы и руководитель созданной год назад на базе этого центра первой в Украине международной школы педагогики травмы.

"У него большой опыт работы в этой сфере. 17 лет Марек Внук работает в Украине с детьми, которые остались без попечения родителей. В Киевской области он основал детский центр социальной реабилитации Sunshine, где применяются принципы педагогики травмы, активно использующиеся в Германии, Швейцарии и других странах", – говорится в статье.

Читайте также: В Донецке и на окраинах стреляют круглосуточно — спецкор

Главная цель нашей деятельности – помочь педагогам, воспитателям в детских домах и интернатах, приемным семьям понять, в чем нуждается ребенок, переживший психологическую травму, рассказал Марек Внук: "Ошибочно полагать, что время лечит все. Травму нанесли люди, и исцелить ее могут только люди".

Цель — помочь ребенку

Его коллега Ульяна Долыняк — один из авторов изданного в 2009 году учебного пособия для взрослых, подчеркивает, что вся педагогика травмы базируется на основных принципах, которые помогут ребенку почувствовать, что он важен, ценен, а окружающий мир ему не враждебен. Это отнюдь не просто, учитывая, что дети, нуждающиеся в помощи педагогов травмы, пережили войну, насилие, гибель близких, потерю дома, полное пренебрежение и психологическое насилие, говорится в публикации.

"В центре нашей работы — всегда ребенок", — говорит Ульяна Долыняк.

"В международной школе педагогики травмы в Украине проходили обучение 16 человек, — практикующие психологи, педагоги, работающие с детьми, приемными семьями и усыновителями. Первые 10 выпускников представили в конце апреля свои дипломные проекты в Национальном университете Шевченко", — говорится в статье.

"Виктория Мельниченко — выпускница школы — начинает презентацию своей дипломной работы с того, что бросает в членов экзаменационной комиссии изюм и задает им вопрос, как вы оцениваете такое поведение и что думаете о человеке, совершившем такой поступок. А теперь представьте себе, что это ребенок, и подобная ситуация произошла в школе? Несложно вообразить, какой будет реакция учителей", — пишет DW.

"Важно понимать, что напуганный ребенок совершает пугающие поступки", — полагает Виктория Мельниченко, психолог, работающая с приемными семьями и усыновителями по всей Украине.

"Такое поведение — следствие травмирующих психику ситуаций, которые пережил ребенок. И первое, что необходимо сделать — дать ему чувство безопасности, избавить от страха и успокоить", — говорится в статье.

"Превентивное внимание, — говорит Виктория, — вот моя формула работы, именно с него начинаются доверительные отношения ребенка и взрослого. Обратите на ребенка внимание раньше, чем он начнет бросать в вас изюм".

Приключения как часть педагогики травмы

"Когда вы были детьми, вы не строили шалаши? Вспомните, как вы себя при этом чувствовали?" — задает вопросы членам экзаменационной комиссии еще одна выпускница школы педагогики травмы Татьяна Иванова, воспитатель детского центра социальной реабилитации Sunshine, руководитель программы, направленной на подготовку подростков к самостоятельной жизни.

Детям нужно безопасное место, и если они не имеют его дома, в школе, среди друзей, то срабатывает кнопка паники, поясняет Татьяна.

"Ребенком движет страх, и это ведет к определенным последствиям", — говорит она, представляя в качестве дипломного проекта разработанный ею квест для подростков, который называется "Давайте построим шалаш".

"Игра, которую предлагает Татьяна, является частью педагогики приключений — одного из методов работы с травмированными детьми, который уже применяется в Украине, в частности, в летнем детском лагере Living like Indians, под Киевом, где каждый год проводят 10 дней летних каникул 200 детей из интернатов, неблагополучных семей, приемных семей. Теперь такую форму работы с детьми, пережившими психологическую травму, пытаются применять не только в Киевской области, но и по всей стране", — пишет DW.

О травме — сказкой

Еще одна выпускница школы Зоя Попадюк из Одессы предлагает работать с травмированными детьми с помощью сказок. Она убеждена в том, что детям можно рассказывать об их прошлом, но делать это нужно осторожно, например, вместе сочиняя сказку.

"Это так важно, не молчать, когда ребенок задает важные для него вопросы", — подчеркивает Зоя.

Комментируя такой подход в работе с людьми, пережившими психологическую травму, Елена Чуйко, заведующая кафедрой социальной реабилитации и социальной педагогики Национального университета имени Шевченко, обращает внимание на то, что не всегда психология в чистом виде дает ответы на вопросы. К тому же не везде есть возможность прибегнуть к помощи психолога.

"Реалии таковы, что нам нужны новые и качественно другие специалисты, которые ориентированы на решение проблем, которые сейчас есть и на уровне индивида, и на уровне общества, и на уровне семьи", — отметила госпожа Чуйко в интервью DW.