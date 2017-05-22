Что обсуждают в мире: еще один ракетный успех КНДР, цензура в Facebook

РИА Новости Украина

Председатель Эрдоган и власть

Президент Турции Тайип Эрдоган избран на пост председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на ее внеочередном съезде в воскресенье, таким образом ему удалось "усилить хватку", пишет издание Financial Times.

Эрдоган вышел из партии в 2014 году, когда стал президентом, — чего требовали законы стран. Однако принятые конституционные поправки позволили ему вернуться в ряды партии, одним из основателей которой он является.

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Как отмечает FT, возвращение знаменует собой "ключевой момент консолидации власти Эрдогана". Газета New York Times в то же время указывает на режим чрезвычайного положения, введеный после попытки переворота в 2016 году, который предоставляет правительству Эрдогана возможность принимать решения без предварительного одобрения со стороны парламента, что дает ему практически полную власть. При этом президент Турции заявил, что режим чрезвычайного положения сохранится в Турции до тех пор, пока не будет обеспечена "стабильность и безопасность".

Еще одно успешное испытание КНДР

Пхеньян заявил, что еще одно испытание баллистической ракеты средней дальности прошло успешно. КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

По данным ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском ракеты типа "Пуккыксон-2", что является вторым успешным испытанием Пхеньяном баллистической ракеты за неделю.

"КНДР увеличивает темпы ракетных испытаний", — отметила газета Wall Street Journal, указав, что лидер Ким Чен ЫН назвал испытание "безупречным".

Газета Times пишет, что пуск подтверждает решимость лидера КНДР форсировать развитие ракетной программы.

Опасный Эверест

Высочайшая вершина мира, гора Эверест, притягивает все больше экстремалов, которые хотят покорить ее. В 2017 году число людей, пытающихся подняться туда, находится на рекордном с 1953 года уровне, когда Эверест впервые покорили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей, пишет газета Washington Post.

В то же время, публикуя данные властей Непала и местных СМИ, газета сообщила о гибели в воскресенье трех человек, еще один пропал без вести на Эвересте. Другие СМИ, в том числе Guardian и Telegraph, в воскресенье развеяли загадку одного из склонов Эвереста — "ступени Хиллари", названной в честь первовосходителя. Оставалась неясной его судьба после землетрясения — практический отвесный склон, последнее препятствие на пути к вершине, мог быть разрушен природным катаклизмом в 2015 году.

Британский альпинист Тим Моздейл сообщил изданию Guardian, что "ступень Хиллари" обрушилась из-за землетрясения. Моздейл в связи с этим поставил безопасность преодоления этого участка под вопрос.

Трамп и призыв к мусульманам

Международные СМИ (Wall Street Journal, Washington Post, New York Times) продолжают освещать первое зарубежное турне президента США Дональда Трампа, особенно обратив внимание на его призыв к мусульманам. Во время визита в Саудовскую Аравию он призвал мусульманские страны бороться с радикализмом.

"Страны с большинством мусульманского населения должны возглавить борьбу с радикализмом", — сказал Трамп.

Издание Politico отмечает, что Трамп выбрал более сдержанный тон, говоря об исламе. Газета намекает на его "провокационные" прежние замечания по поводу религии. Издание пишет, что в ходе визита Трамп избегал сочетания "радикальный исламский терроризм", которое он привык использовать.

Цензура в Facebook

Газета Guardian утверждает, что получила доступ к более чем 100 инструкциям для модераторов социальной сети Facebook, согласно которым принимаются решения об ограничении к публикациям на страницах пользователей.

Среди них насилие, терроризм, разжигание ненависти, порнография, расизм и членовредительство, пишет издание. Есть инструкции и для публикаций о каннибализме и договорных матчах. Как отмечает газета, у модераторов чаще всего есть "только десять секунд", чтобы принять решение.

Некоторые модераторы выразили обеспокоенность непоследовательностью ряда инструкций, в частности по вопросу "сексуального контента", который считается "наиболее сложным и запутанным". По словам одного из источников газеты, "Facebook не в состоянии контролировать свой контент, он разросся слишком сильно и слишком быстро".