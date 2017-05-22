Волошин: Трамп играет рискованно уже на разных площадках

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп в субботу, 20 мая, прибыл в Саудовскую Аравию — это дебютный зарубежный визит Трампа в качестве главы государства. Поездка получилась эффективной: США подписали оборонные контракты с Саудовской Аравией на 110 миллиардов долларов, сообщил журналистам представитель Белого дома.

Подписание контрактов прошло в ходе церемонии в Эр-Рияде с участием президента Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона.

"Президент и госсекретарь Тиллерсон присутствуют на церемонии подписания документов по военным продажам почти на 110 миллиардов долларов", — сказал представитель Белого дома.

По его словам, эти контракты существенно расширят сотрудничество США и Саудовской Аравии в области безопасности и будут способствовать стабильности.

"Они также расширят возможности королевства по участию в антитеррористических операциях по всему региону, уменьшив бремя проведения этих операций, которое сейчас лежит на военных США", — сказал сотрудник администрации США.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сотрудника Белого дома, эти контракты "поддерживают долгосрочную безопасность Саудовской Аравии и региона Персидского залива перед лицом угроз Ирана".

Однако, по мнению политолога-международника Олега Волошина, дело не только в оружейной сделке на 110 млрд долл., "а в том, что король Саудовской Аравии встречал Трампа у борта, пожал руку Мелании, ехал с американским президентом в одном лимузине, а потом наградил высшим гражданским орденом".

"Саудиты хитрые и ничего просто так не делают. Американские либералы их порядком достали при Обаме. И в скорое свержение Трампа в Эр-Рияде не верят. В Израиле его тоже наверняка будут принимать с распростертыми объятиями", — сообщил на своей странице в Facebook.

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Трамп играет рискованно, но на разных площадках, а его оппоненты застряли на одной, отметил Волошин.

"Они сами себя убеждают, что ему конец. Но он обещал своим избирателям не честность и моральное лидерство (ханжеское понятие демократов), а уважение к Америке в мире, новые рабочие места и жёсткую борьбу с терроризмом. Пока он движется в правильном направлении", — подытожил политолог.

По оценке Белого дома, контракты помогут создать десятки тысяч рабочих мест в США. Саудовская Аравия находится на третьем месте в мире по военным затратам после США и КНР.