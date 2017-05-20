Золотарев об "управляемом хаосе": власть дробит общество и сеет вражду

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Уходящая неделя была насыщена событиями, на которые общество не всегда успевало даже отреагировать: запрет соцсетей, запрет георгиевской ленты и оправдание символов дивизии СС, угроза принятия "антицерковных" законов, на этом фоне — месседжи о пенсионной реформе (с увеличением трудового стажа), убийственная реформа здравоохранения, ЖКХ, а на подходе еще и продажа земли…

В другое время любой из перечисленных пунктов стал бы предметом серьезной общественной дискуссии, теперь же внимания не хватает на все. Так, запрет георгиевской ленты не стал в информационном поле событием на фоне запрета соцсетей (и сторонники постмайданной власти в рядах украинской интеллигенции говорят об этом (в эфире президентского телеканала) с удовлетворением: дескать, хорошо удалось отвлечь внимание).

На самом деле власть, таким образом, и отвлекает общественное внимание, и, когда нужно, фокусирует его на взрывоопасных проблемах, преследуя одну цель: раздробить и атомизировать общество. Об этом в интервью РИА Новости Украина сказал политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Обилие крайне противоречивых сигналов в информационном поле наводит на мысль, что весь этот «хаос» все же — вполне управляемый, что он он создан искусственно и с определенной целью. Нет у Вас такого ощущения?

— Безусловно… Суть в чем: задача власти — сделать ситуацию в обществе максимально конфликтной, расколоть и фрагментировать общество. Я уже не раз говорил, что принцип "разделяй и властвуй" никто не отменял.

И вброс вот этих конфликтных тем как раз и объясняется реализацией задачи расколоть украинцев — там "патриоты", тут "предатели", здесь "агенты Кремля", и так далее. И пока, во всяком случае, такая стратегия власти работает.

Стратегия эффективна, потому что люди обсуждают цвета ленточек, кто в каких соцсетях постится, кто в какую церковь ходит… Но не задают неприятных для власти вопросов о ее некомпетентности, неспособности и воровстве.

Я далек от мысли, что власть делает это для того только, чтобы в ударные сроки "перепрошить" страну, изменить культурный код, историческую память. Это быстро не делается, они (власть — Ред.) не идиоты и все это прекрасно понимают. А вот расколоть общество — получается.

Расколоть для того, чтобы управлять, опираясь на "подзомбированную" часть Украины. Для которой правдоподобны рассказы о том, что дивизия СС "Галичина" — это "Сечевые Стрельцы "Галичина", которая верит любой чепухе, которую несет власть и деятели вроде Вятровича (директор института нацпамяти — Ред.).

В этом и заключается смысл. Соответственно, решается и задача ослабления потенциала протеста, сделать так, чтобы не сформировалась какая-то внятная оппозиция этой власти.

Кстати, об оппозиции. Недавно состоялось очередное заседание "круглого стола" левых сил, на котором эту проблему тоже обсуждали. И пришли к выводу, что настоящей оппозиции в Верховной Раде нет. Но и вне парламента ситуация сложная… Насколько, на Ваш взгляд, реальны шансы "оживить" сейчас левый фланг в украинской политике?

— Потенциал левой ниши достаточно велик, это очевидно. Вопрос в другом. Сегодня левая ниша "выжигается" популистами. И по мере приближения к выборам "левыми" становятся все — в том числе и те, кто проводил консервативную политику, вроде Яценюка и его "Народного фронта"… Все "полевеют" поближе к выборам.

Полевеют — на словах?

— К сожалению, украинский избиратель не умеет отличать левую риторику от левых действий. И в этом основная проблема.

Для настоящих левых необходимо некоторое время для того, чтобы "перезагрузить" левый фланг, модернизировать. По крайней мере, сформировать запрос и создать левый центр. Дадут ли это сделать? У меня большие сомнения.

Власть может помешать?

— Да. Левым для того, чтобы как-то восстановить свои позиции в политикуме, нужно, как минимум, некоторое время и определенные ресурсы. И определенные условия — хотя бы элементарная свобода слова. Чего у нас сегодня не наблюдается.

Более того, кто будет приближаться (к успеху — Ред.) с ресурсной поддержкой — того власть будет отсекать. У власти весь интерес в том, чтобы левую нишу заняли те, кто ею управляем, кто с ней в договорных отношениях. А появление любой неконтролируемой силы будет восприниматься предельно враждебно.

Вернемся к проблеме "управляемого хаоса". Какие действительно важные для общества вопросы прошли на насыщенном информационном фоне незамеченными?

— Хотя бы взять вчерашние законопроекты по медицине, законопроекты, касающиеся коммунального хозяйства… Хотя пока не были (эти проекты — Ред.) приняты, но эти вопросы затрагивают каждого украинца, а на них фактически не обратили внимания.

А еще вопрос земли (открытия земельного рынка — Ред.), пенсионная реформа — не вызвали ажиотажа и резонанса. Хотя эти законопроекты могут "аукаться" на десятки лет вперед.

Но почему общество этого не замечает?

— Потому что украинцы, к сожалению, не живут своими интересами. Они управляются симулякрами, которые время от времени подбрасывают политики и власть…

Существует ли возможность как-то исправить такую ситуацию?

— Для этого нужна, как минимум, смена политического режима.

Смена… путем выборов?

— Я надеюсь, что это удастся сделать путем выборов.