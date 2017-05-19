Украину охватил биометрический бум, и Украина не выдержала

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

За паспортом — в очередь

После того, как Совет ЕС таки одобрил безвиз для Украины, в стране начался настоящий ажиотаж. Украинцы массово бросились делать биометрические паспорта, а у сервисных центров выстроились километровые очереди.

Как сообщают в Миграционной службе, только за минувшие сутки биометрические паспорта оформили 19 тысяч человек, что является рекордом. Хотя еще на прошлой неделе эта цифра колебалась в пределах 14 тысяч заявок.

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В четверг, 18 мая, в Киеве очереди в сервисные центры начали занимать еще с 5 утра. При этом многие жалуются, что не могут подать документы, так как пропускная способность паспортных центров ограничена.

Руководитель пресс-службы ГП "Документ" Владимир Полищук объясняет, что центры принимают документы только до 15:00, после этого работают уже с тем объемом документов, который граждане успели подать. По его словам, ситуация осложняется тем, что в связи с работами по восстановлению защищенных каналов связи (работа части сервисных центров остановлена в связи с проверкой СБУ) часть центров по-прежнему не работает.

Напомним, 6 апреля все центры "Паспортный сервис", где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам.

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По словам Полищука, на сегодняшний день на прием документов пока закрыты сервисные центры в Житомире, Николаеве, Сумах, Хмельницком, Черновцах, в Виннице, Запорожье, Луцке, Тернополе, Херсоне, Черкассах и Кривом Роге. В этих городах центры работают только на выдачу документов.

"До конца этой недели мы ожидаем, что заработают центры в Хмельницком, Луцке и Тернополе. Все 26 центров должны быть разблокированы и, надеюсь, заработают в полном объеме уже до конца месяца", — сказал Полищук.

На сегодняшний момент в Киеве в 4 из 11 центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) можно оформить биометрические документы, сообщил председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк.

Тем временем, в Миграционной службе успокаивают украинцев и прогнозируют спад очередей уже через две-три недели. В ведомстве обещают, что оформление документа будет занимать не более 15-20 минут.

Немало шума

Немало напугала украинцев и новость о том, что часть отделений приостановила прием документов на оформление биометрических загранпаспортов.

Так, во вторник, 16 мая, СМИ облетела информация, что с утра все паспортные столы закрыли очереди на подачу документов на загранпаспорта и ID-карты.

На сайте госпредприятия "Документ" было сказано, что часть центров "Паспортный сервис" приостановили не только очередь, но и в целом прием документов в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Однако позже пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук пояснил, что закрытие очередей связано с пропускной способностью центров, которая рассчитана до 450 человек в день. Как только выдается определенное количество талончиков в электронную очередь, работа на прием прекращается.

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"Информация, что в Украине не принимают документы на загранпаспорт — некорректная. Все принимают!!! Пропускная способность центров обслуживания граждан "Паспортный сервис" такая: бул. Т. Шевченко, 27 — 400-450 человек в день, проспект Н.Бажана, 1Е (метро "Осокорки") — такая же. "Паспортный сервис" в Документ-сервисе "Готово!" в день может принять 200-240 человек. На пл. Л. Украинке уже выдали 240 талончиков в электронную очередь. И, таким образом, обслуживают тех, кто уже с талончиком. В других "Паспортных сервисах" продолжается постановка в очередь… Еще раз — ВСЕ РАБОТАЕТ", — писал он у себя в Facebook.

Донбасс и биометрические паспорта

Полищук также обращает внимание на то, что число обращений за биометрическими паспортами выросло и со стороны граждан Украины, живущих на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма, передает 112.Украина.

Тем временем, в министерстве временно оккупированных территорий поясняют, что переселенцы из Крыма и Донбасса могут получить биометрические паспорта по месту фактического проживания.

Отмечается, что для получения паспорта они должны иметь с собой справку внутренне перемещенного лица.

"Внутренне перемещенным лицам получить биометрические паспорта можно в пунктах предоставления административных услуг, при наличии справки ВПЛ", — подчеркнула советник министра Олеся Цыбулько.

Ранее Администрация президента заявляла, что жители оккупированных Крыма и Донбасса, получившие российские паспорта или "паспорта" ДНР и ЛНР, не смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима.

По материалам из открытых источников интернет