Шаг вперед: Макрон и реанимация идеи Европейского валютного фонда

Eric FEFERBERG / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Неустойчивое положение ЕС приводит к поиску путей выхода из кризисов путем развития проектов создания новых институциональных структур, активно обсуждаемых Парижем и Берлином.

Эммануэль Макрон хочет реформировать еврозону после подъема французской экономики. Хотя Германия все еще занимает выжидательную позицию, она впервые за долгое время не отметает с ходу идею углубления еврозоны.

Европейский парламент утверждает посредством межпартийного доклада, который был принят в феврале, необходимость дальнейшего и ускоренного движения для укрепления союза.

Речь идет о Министерстве финансов еврозоны с функциями европейского комиссара по экономическим и финансовым вопросам и главы Еврогруппы (в ней заседают министры финансов), бюджете еврозоны с возможностью займов, превращении стабилизационного механизма в Европейский валютный фонд и т.д.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает ввести единый бюджет и должность министра финансов стран еврозоны, а также создать отдельный парламент этих стран. Министр мог бы распоряжаться общей многомиллиардной казной 19 стран еврозоны, осуществлять инвестиции в совместные проекты. Между тем, другие страны ЕС по-разному относятся к таким предложениям.

Согласно плану Макрона, из фонда еврозоны, в случае нового кризиса можно было бы также предоставлять помощь попавшим в затруднительное положение странам еврозоны. Без такого финансового перераспределения, считает он, валютный союз когда-нибудь развалится, и период объединенной Европы завершится.

В Париже как шаг навстречу плану Макрона "реформы в обмен на инвестиции" расценили предложение Шойбле учредить для еврозоны своего рода аналог Международного валютного фонда.

Идея создания ещё одного института – Европейского валютного фонда (ЕВФ) родилась в недрах Еврогруппы – сообщества министров финансов еврозоны, которое не является официальной структурой ЕС.

Европейским кредиторам становится все сложнее договариваться с чиновниками МВФ. К тому же доля участия МВФ точно не определена. Поэтому вносятся предложения о том, что ЕС нужно создать Европейский валютный фонд (ЕВФ) по образцу МВФ. Такой фонд может вырасти из Европейского стабилизационного механизма — фонда, предоставляющего помощь странам еврозоны, когда у них возникают трудности с финансированием.

Французская социалистка Перванш Берес и немецкий социал-демократ Раймер Беге, соавторы указанного символического доклада (который не имеет обязательной силы), ответили на вопросы Жана Катремера из Libération.

Соавторы полагают, что у каждой стороны есть своя государственная политика, которая "порождает разногласия", но признают необходимость укрепления еврозоны "без изоляции остальной части союза". Приоритет – евро.

"Нашим консенсусом (с Раймером) стал ЕВФ, который вмешивается в случае кризиса. Но он должен сопровождаться созданием европейского казначейства, у которого будет общий взгляд на ситуацию и средства для превентивного вмешательства. ЕВФ — это пожарный, а казначейство — отец семьи. ЕВФ вступает в дело в случае асимметричного шока, тогда как казначейство действует при симметричном шоке, который касается всех", — говорит Перванш Берес.

По мнению Беге, "новые бюджетные возможности не должны составить конкуренцию существующим региональным фондам. Мы придерживаемся осторожного подхода: он начнет работать с определенной суммы, которая будем меняться и наполняться с помощью отчислений со стороны государств, что еще нужно будет определить".

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При этом, как отмечают эксперты, доступ будет обусловлен соблюдением "кодекса сближения".

"Мы предлагаем кодекс сближения, который должен быть утвержден Европейским парламентом на пять лет на основании рекомендаций входящих в комиссию стран. Он будет содержать в себе критерии сближения по налогообложению, рынку труда, инвестициям, производительности, социальному единству, эффективному руководству и т.д." — говорит Беге.

В условиях кризисов и фрагментации Евросоюза, Берес предлагает "вернуться к педагогике критериев сближения, отказаться от кнута в пользу пряника, бюджета еврозоны".

Наряду с этим, по мнению других экспертов, сумма капитала указанного фонда не может быть менее 50-млрд. евро. Большая часть взносов должна приходиться на ФРГ, меньшую долю должна внести Франция. При разногласиях и кризисах в ЕС, неясно какую долю смогут внести другие члены ЕС.

По словам Береса, "стабилизационный механизм будет частью бюджетных возможностей, как того требует глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. 700 миллиардов евро, которые он может занять, составляют 5% ВВП еврозоны".

Эксперты подчеркивают конфликт "либерализма и антилиберализма", "столкновение на Западе с конфликтом культур", феноменом Дональда Трампа, а также необходимость двигаться вперёд "с разной скоростью".

Поскольку МВФ порой называют "дочкой" Минфина США, идея создания Европейского валютного фонда – это также реакция Берлина и Парижа на определенное охлаждение в американо-европейских отношениях. Укрепление интеграции ЕС с опорой на франко-немецкую ось – это также стремление сделать Европу "самодостаточной".

Между тем, по словам Берес, "Макрону предстоит убедить Меркель, что он не добивается поблажек для Франции и что канцлер сама в этом заинтересована. Источником опасности стало бы принятие в качестве первого этапа того, к чему стремился министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле: контроль над бюджетной дисциплиной со стороны "независимого" органа. Нужно сохранить баланс между ответственностью и солидарностью, инвестициями и реформами", пишет Libération.

Вместе с тем, поддерживая предложение Макрона о парламенте еврозоны, канцлер Германии Ангела Меркель и министр финансов Меркель Вольфганг Шойбле несколько по-разному отнеслись к идеям Макрона.

Если Шойбле стремится сопровождать их режимом бюджетной экономии, Макрон — наращиванием инвестиций в инфраструктуру еврозоны. Согласно предложению Макрона, Франция проводит реформы и санирует бюджет, а ФРГ наращивает инвестиции и способствует превращению еврозоны в "ядро ЕС".

Существенная проблема в том, что после выхода Великобритании из ЕС, вес ФРГ повышается, и французский президент будет также стремиться, не допустить превращения Европы в "немецкую Европу". Другие страны Евросоюза также по-разному относятся к идее Европы "двух скоростей", продолжением которой являются идеи Макрона.

Определенность и сроки создания новых институтов для укрепления еврозоны тормозят также электоральные циклы. Даже если после парламентских выборов во Франции и выборов в бундестаг Германии (сентябрь) настроения в Европе сложатся в пользу европейского фонда, процесс его создания и "сближения" стран будет весьма небыстрым.

По убеждению Беге, задача в том, чтобы "вернуть доверие", показать готовность "стабилизировать еврозону", поддержать переживающие кризис страны. "Если быстро ничего не предпринять, нас ждет катастрофа".