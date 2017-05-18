Ребята, а насколько законна блокада ВК и "ОК"?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Решение властей Украины заблокировать российские соцсети и некоторые ресурсы уже несколько дней будоражит умы многих украинцев. В самих соцсетях обсуждение этой скандальной темы не утихает ни на минуту, открывая все новые аспекты спорного, как полагают некоторые украинцы, решения:

"РНБО не имеет права указывать что-либо частным компаниям. Только государственным органам…. Все блокировки чего-либо в теории возможны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по решению суда, даже по закону о санкциях… Легитимность такого указа примерно такая же, как и указа о подаче в ложе президента каждую ночь свежей девственницы".

"И в очередной раз — не путайте экономические санкции и блокировки. Блокировка — зло и обман. Сделать полноценно это нельзя…", — пишут в сетях и о таком.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook