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18.05.201717:39
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    Аналитика и комментарии

    Ребята, а насколько законна блокада ВК и "ОК"?

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    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей (590)

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    Неспокойно в украинском сегменте соцсетей. А все из-за самих же запрещенных отныне соцсетей с российскими корнями... Украинцы продолжают разбираться в этом непростом вопросе: все ли настолько однозначно с новым государственным табу?
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    REUTERS Valentyn Ogirenko/Illustration

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Решение властей Украины заблокировать российские соцсети и некоторые ресурсы уже несколько дней будоражит умы многих украинцев. В самих соцсетях обсуждение этой скандальной темы не утихает ни на минуту, открывая все новые аспекты спорного, как полагают некоторые украинцы, решения:

    "РНБО не имеет права указывать что-либо частным компаниям. Только государственным органам…. Все блокировки чего-либо в теории возможны ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по решению суда, даже по закону о санкциях… Легитимность такого указа примерно такая же, как и указа о подаче в ложе президента каждую ночь свежей девственницы".

    "И в очередной раз — не путайте экономические санкции и блокировки. Блокировка — зло и обман. Сделать полноценно это нельзя…", — пишут в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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