Хроника 16 мая: запрет соцсетей РФ и георгиевских лент, Артеменко без мандата

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении санкции против российских компаний: под запрет попали российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", поисковик "Яндекс", а также некоторые СМИ. К тому же накануне Рада одобрила арест и штрафы за георгиевские ленты. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Новые санкции: без Яндекса и соцсетей

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о расширенном списке физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции, также этим решением продлены сроки действия санкций. Под санкции сроком на три года попали и ряд российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", телеканалы "РЕН-ТВ", "Звезда", ТВЦ и многие другие, а также ряд онлайн-сервисов: "Яндекс", "Одноклассники", "ВКонтакте", Mail.ru и другие.

Провайдеры не смогут заблокировать попавшие под санкции сайты

Блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российских сайтов невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу, сообщает агентство в "Українськi новини" со ссылкой на председателя Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александра Федиенко. Под санкции сроком на три года попала компания "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение, и компания "Доктор Веб" на такой же срок. В список внесли ABBYY, "Софтлайн груп", "1С", "Корпорации "Парус" и ряд других IT-компаний.

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DDOS-атака на сайт Порошенко

Официальный сайт президента Украины Петра Порошенко подвергается DDOS-атаке из-за блокирования российских веб-ресурсов в Украине, сообщается на странице Администрации президента Украины в Facebook со ссылкой на заместителя главы АП Дмитрия Шимкива. "Наши IТ-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы для работы интернет-ресурса нет", — заверил Шимкив.

Рада одобрила арест и штрафы за георгиевские ленты

Накануне Верховная Рада приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность за изготовление и ношение в Украине георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины. В законе указывается, что "пропагандой" георгиевской ленты является публичное использование, демонстрация, ношение, а также распространение георгиевской ленты или ее изображение.

МВФ начал работу в Украине

Во вторник, 16 мая, Международный валютный фонд начал работу в Украине, заявили РИА Новости в представительстве фонда. Завершение работы миссии запланировано на 25 мая. Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что украинские власти будут обсуждать с миссией МВФ пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста.

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Суд подтвердил решение о взыскании с "Газпрома" около $6,4 млрд

Высший хозяйственный суд Украины во вторник отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании с компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа. Соответствующую кассационную жалобу "Газпром" подал еще в марте. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины.



Рада лишила Артеменко депутатского мандата

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник поддержала снятие депутатских полномочий с народного избранника Андрея Артеменко. Такое решение поддержали 244 народных депутата. Генпрокуратура Украины завела против Артеменко уголовное дело по статье "государственная измена". Глава генпрокуратуры Украины Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко неприкосновенности. Депутат неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.

В Украине приостановили прием документов на оформление биометрики

Часть отделений приостановила прием документов на оформление биометрических загранпаспортов и ID-карт. При этом выдача уже готовых биометрических паспортов продолжается. "В связи с форс-мажорными обстоятельствами в предоставлении доступа к специализированным каналам связи, штатную работу центров "Паспортный сервис" временно изменено", — говорится в сообщении. На сайте ДП "Документ" висит объявление, что некоторые отделения в городах все же работают.

Массовая драка в Одессе

В Одессе в жилом массиве "Радужный" произошла массовая драка, в результате которой полицейскому сломали нос, сообщают местные СМИ. По данным журналистов, драку спровоцировали активисты одной из общественных организаций, выгуливавшие там собаку. Они натравили своего пса на другую собаку, что не понравилось хозяину последней (по другой версии, конфликт вспыхнул из-за неправильно припаркованной машины), рассказали очевидцы происшествия.

Масштабный взрыв в жилом доме в Волгограде

Шестнадцать квартир разрушены в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, в результате взрыва погибли два человека, еще пятеро пострадали. ​Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что на месте работают десять бригад скорой помощи и один автомобиль центра катастроф. Все больницы близ места ЧП готовы принимать пострадавших, отметил собеседник.

Трамп раскрыл Лаврову секретные данные, полученные от Израиля

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал разведывательную информацию, которую получил от Израиля. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники. Ранее газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе поделился с Лавровым на встрече в Белом доме сверхсекретной информацией о группировке ИГ. СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах.

Именно 16 мая отмечается День биографов. Само слово биография произошло от двух древнегреческих слов — жизнь и пишу. Другими словами, биографией называют жизнеописание человека, созданное другим человеком или несколькими людьми. В большинстве случаев биография становится самым первым источником информации, которую мы хотим получить о человеке. Именно благодаря скурпулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.