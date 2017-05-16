Хроника 15 мая: "конфетные бунты" в Roshen, обвал стены колледжа, пранкер Седюк на свободе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 15 мая, в СБУ отчитались о предотвращении "конфетных бунтов" в магазинах Roshen, в городе Коломыя Ивано-Франковской области обвалилась часть здания экономико-правового колледжа, а в Минске прошел очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Заседание контактной группы по Донбассу

В понедельник в Минске прошел очередной раунд переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих подгрупп. Главной темой переговоров стал отчет по уточнению списка пленных. Киев настаивает на немедленном согласовании самопровозглашенными ДНР и ЛНР списков пленных с целью их обмена и на уточнении даты освобождения, заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер.

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Дело о трагедии 2 мая в Одессе рассмотрят заново

Дело о трагедии 2 мая 2014 года будет в третий раз будет рассматриваться заново, сообщают украинские СМИ. 2 мая 2014 года в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

Экс-депутаты Рады организовали "конфетные бунты" в магазинах Roshen

Бывшие депутаты Верховной Рады Андрей Клюев и Владимир Олейник организовали в Киеве ряд протестных акций в магазинах Roshen, направленных на дискредитацию президента Петра Порошенко, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. По его словам, правоохранители задержали некоторых участников протестов, сейчас они дают показания. При этом он не уточнил, когда проходили эти акции.

Гройсман в Израиле

Премьер-министр Владимир Гройсман с женой в понедельник прибыл с официальным визитом в Израиль, где провел переговоры с руководством этой страны. Украина и Израиль подписали двусторонние документы об углублении сотрудничества в сферах медицины, таможенной службы и предотвращения чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Кабмина по итогам встречи премьеров двух стран.

Порошенко поручил организовать военный парад в День независимости

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании 26-й годовщины независимости Украины. 24 августа в День Независимости должен состояться парад войск по улице Крещатик и Майдане Независимости в Киеве, церемонии возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции достоинства, участников АТО.

Суд избрал меру пресечения "отличившемуся" на Евровидении пранкеру

Суд избрал Виталию Седюку, обнажившему ягодицы на Евровидении в Киеве, меру пресечения в виде личного обязательства. Сам пранкер назвал свой вызывающий поступок в финале конкурса "актом собственного творчества". "Мне удалось войти на территорию Евровидения без аккредитации, без приглашения. Когда я оказался на сцене я решил совершить эпатажную выходку, которая бы запомнилась", — заявил Седюк.

Обвал стены колледжа на Прикарпатье

В городе Коломыя Ивано-Франковской области обвалилась часть здания экономико-правового колледжа, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По словам сотрудников колледжа, незадолго до обвала они увидели, как начал деформироваться пенопласт на стенах здания, а также был слышен треск. В здании объявили эвакуацию. В ГСЧС заявили, что из-за обвала никто не пострадал.

Утренняя гимнастика от жены Порошенко

В понедельник, 15 мая, на телеканале, принадлежащем олигарху Ринату Ахметову, вышел первый выпуск утренней зарядки, которую ведет супруга Петра Порошенко Марина. Первая леди страны ведет рубрику "В ритме спорта", в которой показывает физические упражнения для утренней зарядки. Ранее Петр Порошенко заявил, что его жена Марина не советовалась с ним о планах вести утреннюю спортивную передачу на одном из телеканалов, но ее анонс ему понравился.

Главы МИД ЕС выступили за продление санкций в отношении России

Главы МИД ЕС высказались за продление санкций в отношении России, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский после заседания Совета глав МИД ЕС. Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

СБ ООН требует от КНДР завершить ядерные и ракетные испытания

Совет безопасности ООН осудил пуски баллистических ракет, проведенные КНДР 28 апреля и 13 мая, и потребовал от Пхеньяна больше не проводить испытаний, говорится в заявлении, принятом Советом безопасности ООН. Последнее испытание состоялось в ночь на воскресенье. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, и упала в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в 2 тысячи километров была достигнута впервые.

Хакеры требуют у Walt Disney выкуп за украденный фильм

Хакеры украли у американской компании The Walt Disney фильм, который скоро должен выйти на экраны, и угрожают выложить его в сеть, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на президента компании Роберта Айгера. В случае отказа заплатить деньги они грозят выложить сперва пятиминутный отрывок фильма, а затем загружать 20-минутные части до тех пор, пока их финансовые требования не будут удовлетворены. Айгер не сообщил, о каком фильме идет речь.

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Именно 15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений. Помимо этого 15 мая еще и Международный день семей, День лакоманьяка, а также Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.