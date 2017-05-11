Остальное не по карману. Картошка становится основой рациона украинцев

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В апреле выросли цены практически на все социально значимые продукты, которые украинцы покупают ежедневно. Из 23 наименований продуктов, мониторинг за ценами на которые осуществляет Госстат, снижение цены зафиксировано только по четырем позициям, все остальные — значительно прибавили в цене. А это больно бьет по кошелькам украинских граждан.

Эксперты продовольственного рынка на пресс-конференции в РИА Новости Украина рассказали, что будет с ценами на продукты в конце весны — начале лета, какие именно группы продуктов могут подешеветь или подорожать в течение лета.

Удар по карманам украинцев

Рекорд ценового роста в апреле продемонстрировали овощи борщевого набора. В течение месяца потребительские цены на капусту и морковь в 2,4 раза, или добавили в цене на каждом килограмме практически 6-7 гривен, соответственно. Существенным, но не таким впечатляющим было подорожание репчатого лука, который подорожал почти в два раза — на 80%, прибавив 2-3 грн на килограмме. Свекла выросла в цене на 50%, прибавив 2 грн на кило, а картошка подорожала на 25% или на 1,5 грн за килограмм.

"Достаточно заметно выросли цены на все виды мясопродуктов. В этом сегменте самый большой ценовой прирост продемонстрировала свинина, подорожав на 8% или на 6 гривен на кило. Другие виды мяса, сало и вареные колбасы подорожали в пределах 3%, и для потребителя цена на эти продукты выросла от 90 коп. до 3 грн на килограмме. Это это очень ощутимый рост относительно фактических доходов наших граждан", - сказал исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин.

По его словам, по остальным девяти позициям социально значимые продукты выросли не столь сильно, но, тем не менее, рост цен все же наблюдался.

"Продолжает рост цена на хлеб, в первую очередь, социальных сортов, которые в течение апреля подросли на 1-1,5%, это порядка 10 коп на килограмме хлеба. Если учесть, что украинская семья тратит на продукты питания 55% своего дохода, а хлеб является основным продуктом потребления для украинцев, то давайте будем откровенны, такой рост является достаточно существенным", — констатировал Пендзин.

В апреле подешевели яйца, гречневая крупа, сливочное масло и молоко 2,5% жирности.

В общем, стоимость набора социально значимых продовольственных товаров в апреле по сравнению с мартом выросла на 26,5 гривны и с начала 2017 года составила 810 гривен.

Проживем на картошке

Те украинцы, которым не по карману мясной шашлык, уже начинают готовить его из картофеля, сказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Он отметил, что как раз "картофельный шашлык подорожал значительно больше, чем мясной.

"Социальные продукты питания будут дорожать быстрее, чем остальные, ровно потому, что мы их ничем не можем заменить. Виталина Буткалюк, facebook Социолог: около 90% украинцев живут в бедности

Когда мы говорим, что дорожают одни продукты питания, мы, естественно, сокращаем потребление как раз более дорогих продуктов и переходим на более дешевые. В 2015-2016 году происходило замещение в нашей потребительской корзине всех продуктов питания социальными продуктами питания, и как раз это было основой для ускоренного роста цен на борщевой набор, на молочную продукцию, на самые недорогие виды мяса, на крупы, то есть те продукты, которые являются основой нашего рациона.

В 2017 году мы наблюдаем, что по мере того, как дорожает хлеб, который в этом году подорожал уже более чем на 10%, мы видим, насколько сейчас дорожает борщевой набор. Даже в социальной корзине у нас не сегодня произошло смещение на более дешевые продукты питания. К сожалению, основой рациона у нас сейчас является не хлеб, а картофель, который даже после подорожания стоит 6,70 грн за килограмм, а хлеб — 12 гривен", — пояснил Дорошенко.

Ценовой прогноз

Сегодня на рынке уже появились продукты нового урожая, непосредственно борщевой группы, и цена на них значительно выше — практически в 3, а иногда и в 4 раза, — чем в прошлом году.

"В мае постепенно будут сближаться цены на новый урожай, которые окончательно сравняются с теми, которые присутствуют в супермаркетах, практически к концу июня месяца. То есть, у нас будет единая цена на рынке — не будет "новых" и "старых" овощей.

На сегодня мы не ожидаем роста на борщевую группу в мае, потому что будет продолжаться тенденция вывода их из овощехранилищ, и в связи с падением их питательных свойств, владельцы этих овощей будут удерживать стабильные цены, чтобы как можно быстрее распродать остатки. Так что ожидания по борщевой группе у нас достаточно позитивные — роста цен на продукцию старого урожая в мае не ожидается. Новый урожай будет дорогим", — прогнозирует исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба".

Что касается мясной группы продовольственных товаров, то эксперт также не ожидает значительного роста цен в мае. AFP 2014 Доллар вниз, а цены вверх. В чем парадокс?

"Он будет где-то на уровне 5-7%, приблизительно такой, как мы фиксировали и в апреле. К сожалению, есть негативные моменты, которые связаны с тем, что у нас сокращается поголовье крупного рогатого скота, и это рано или поздно приведет к появлению дефицита на рынке мяса, и, как следствие, к росту цен", — пояснил Пендзин.

Кроме того ожидается незначительное подорожание сахара: в связи с приближением лета и сезона заготовок.

Есть куда расти

Как отметил Дорошенко, не стоит ожидать ценовой стабильности на продукты питания на внутреннем украинском рынке, поскольку он крайне разбалансирован.

"Есть единственная максимальная граница, выше которой цены не должны прыгать в Европе. Но в Украине это, к сожалению, возможно. Для нас максимальная шкала — это европейская цена. Наш украинский рынок открыт, и большинство украинских продуктов не экспортируется.

Мы, постоянно сравнивая цены на продукты питания в Украине и в соседних с нами странах, видим, что цены на украинские продукты питания практически одинаковы со странами Прибалтики и Польши — это самые дешевые страны Европы.

У нас по многим позициям даже социальные продукты питания дороже, чем в Польше, у нас остались только некоторые позиции, которые дешевле: хлеб немножко, но дешевле, еще немножко, но дешевле мука, есть еще позиции, и в том числе овощи. Вот как раз они будут в ближайший год драйверами роста до тех пор, пока мы не придем к европейской цене", — сказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей.

Как пояснил эксперт, если цена на украинские продукты внутри страны выше, чем с соседних странах, начинается импорт, и украинцы начинают питаться турецкими, польскими, испанскими, венгерскими продуктами.

"И к этому мы практически пришли. Например, на сегодняшний день молочные продукты у нас зачастую дороже, чем в Европе. При этом всем, если мы говорим о качестве этих продуктов, то все приходят к тому, что мы вскоре будем импортировать молоко для производства молочных продуктов, сметану, например, мы можем кушать из польского молока, потому что оно значительно дешевле, а сыр — из литовского молока", — сказал Дорошенко.

Учитывая, что максимальная планка, на которую ориентируются продавцы, это европейская цена, она может измениться только в связи с изменением валютного курса.

Драйверы роста

Дорошенко прогнозирует, что в ближайшее время будут дорожать яйца, которые на сегодняшний день продаются по цене "значительно меньше себестоимости".

"При этом сейчас открывается рынок для экспорта украинских яиц, и, естественно цена может резко пойти вверх. Лучше всего, если уже сейчас будут понемногу повышать цену на яйца, и в ближайшее время она вернется в своей минимальной отметке в 10 гривен за десяток, когда уже можно говорить о рентабельности производства.

Что касается подорожания хлеба, то оно было в значительной мере вызвано увеличением минимальной заработной платы. Поэтому в данном случае этот фактор уже отыгран, и мы говорим только о коммунальных услугах и о сырье, как о факторах, которые повлияют на цену хлеба, а они будут в ближайшие месяцы стабильны. Поэтому говорить о значительном подорожании хлеба не приходится", — прогнозирует эксперт.

Что касается цены на мясо, она "уперлась" в планку покупательной способности. По словам Дорошенко, цена на мясо будет постепенно расти, пока не достигнет восточноевропейского уровня.