МВД: услуги по прейскуранту

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Начальник квартирно-эксплуатационной службы одной из столичных частей Нацгвардии за деньги отправлял бойцов-контрактников охранять имущество частных предпринимателей. Офицера задержала СБУ совместно с военной прокуратурой при получении 15 тысяч долларов вознаграждения за оказанные услуги. За эти деньги гвардеец обещал без договора предоставить необходимое количество бойцов для круглосуточной охраны объектов фирмы. По договору бойцы в форме и при оружии "сдавались в аренду" на четыре месяца, с расчетом, что каждый день будут дежурить по два контрактника.

В отношении предприимчивого военного было открыто уголовное производство по факту получения взятки в особо крупном размере. А на днях Дарницкий районный суд города Киева избрал офицеру меру пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога.

Национальная гвардия, которая три года тому назад была внутренними войсками, по сути, занимается охраной и конвоированием заключенных, охраной стратегических и важных объектов, таких как ЧАЭС или же посольства в Украине, а также охраной общественного порядка во время массовых собраний и митингов. Это официально, но, как видно, бывают исключения из правил.

Внутри Национальной гвардии существует неформальное разделение условно на "добровольцев" и "внутренние войска" (сейчас в структуре Нацгвардии есть несколько добровольческих формирований, в том числе полк "Азов" и батальон имени генерала Кульчицкого). Но бывшие добровольцы фактически не подчиняются руководству Нацгвардии и в 2014 году нардеп и основатель полка "Азов" Андрей Билецкий выбил разрешение от МВД на охрану всех заводов, шахт и фабрик принадлежащих Ринату Ахметову под видом объектов особого назначения и не только в зоне конфликта, а и далеко от линии соприкосновения. Нацгвардия при этом осталась без этого крутого заказа. Куда идет плата за услуги, не сложно догадаться.

В ведомстве Авакова стараются заработать на всем, что можно. Много вопросов вызывает созданный под патронатом замглавы Нацполиции Вадима Трояна при Департаменте Государственной службы охраны при МВД Украины отдел охраны объектов стратегического значения, руководителем которого стал лидер белорусских ультраправых, возглавлявший местную организацию "Национал-социалистического общества" Сергей Коротких с позывными "Малюта" и "Боцман". Сразу поле революции он отправился на Восток в составе батальона "Азов", а в 2014-м году за боевые заслуги стал гражданином Украины. Беженец из Белоруссии в прошлом году задекларировал налички, недвижимости и техники на миллионы.

В прошлом году, по данным Генпрокуратуры, ряд сотрудников бывших добровольческих батальонов "Киев-2", "Днепр-1", а ныне сотрудники полков полиции специального назначения "Киев", "Днепр-1", сопровождали через территорию Житомирской области, незаконно изготовленные подакцизные товары, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

"К сожалению, левые заработки в МВД — это болезнь. Но при этом, демократичный гражданский министр, как бы, не замечает, что творится у него под носом. Нацгвардия — это отдельное княжество, госохрана — тоже. Журналисты рассказывали, что якобы по надуманному предлогу выделили охрану Нацполиции другу Авакова депутату Котвицкому. Его охраняют и охраняют его дом после того, как якобы его дом в Харькове обстреляли неизвестные. А как проверить, все чин по чину, но миллионер не тратит, ни копейки. А бывшие добровольцы — это вообще беда. Они сейчас безработные, голодные и жадные и составляют конкуренцию МВД. К сожалению, АТО развратило многих, так как на блокпостах можно было неплохо заработать", — констатирует экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашев.

И самое печальное, что за все это никто и ни с кого не спросит. На это закрывают глава в ГПУ, НАБУ и САП.