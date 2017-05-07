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    Аналитика и комментарии

    Украина безвозвратно теряет высокие технологии

    (обновлено: )35961
    Украина определила свою роль в мировом разделении труда, и роль эта — сельскохозяйственное производство, причем дешевых продуктов для стран третьего мира, потребление в которых не регулируется строгими стандартами качества, а о высоких технологиях можно забыть.
    Договор. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Еще совсем недавно Украина была индустриальной страной с наличием недоступных для большинства других высокотехнологических отраслей – космической, атомной, самолетостроительной, химической. Сейчас состояние дел таково, что по всем этим отраслям можно исполнить реквием. Не случайно в рейтинге самых инновационных экономик мира от Bloomberg, который учитывает и наличие в странах высокотехнологических предприятий, Украина за последние три года скатилась с 33 на 42 позицию. Учитывая, что в рейтинге всего 50 стран, Украине осталось совсем немного, чтобы покинуть его навсегда.

    История развития технологий. Эволюция телефона. Видео
    Канал The Telegraph на Youtube
    История развития технологий. Эволюция телефона

    Минус химпром

    За последние пять лет объем потребления газа в промышленном сегменте в Украине сократился с 15,883 до 5,531 млрд кубометров. Если учесть, что крупнейшие потребители газа в отопительный сезон — предприятия теплокоммунальной энергетики — уменьшили газопотребление лишь приблизительно на 1 млрд кубометров, становится очевидным, что основное сокращение в промышленном сегменте состоялось за две последние зимы и пришлось на газоемкие предприятия, а именно — химической промышленности, использующие газ как сырье.

    Это говорит о крахе газоемких производств, прежде всего, химической промышленности.

    Минус машиностроение

    Сейчас ведущие украинские предприятия высокотехнологичного машиностроения терпят бедствие. Практически весь ассортимент таких предприятий был тесно привязан к выпуску российских кораблей и самолетов. В марте 2014 года Украина ввела нормативные документы, которые запрещают поставку вооружений, военной техники и комплектующих для предприятий российского ОПК. А в августе 2014 президент Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с РФ в сфере военно-промышленного комплекса.

    Из-за запрета на поставки в Российскую Федерацию, введенного украинским правительством, "Мотор Сич", ранее тесно сотрудничавшая с российским ВПК, оказалась грани закрытия, поскольку 85% выпускаемого на заводе оборудования отправлялось в Россию, а ничего в замен политика евроинтеграции не предусматривает. В итоге завод, вынужденно отказавшись от поставок для военно-промышленного комплекса России, начал умирать. Объемы поставок в Россию за последние два года упали вдвое, в итоге компании пришлось существенно сократить свои социальные и непроизводственные затраты. Сокращаются и рабочие места, так за последнее время с запорожского завода уже уволено около трех тысяч человек. Итогом всех этих действий стало исчезновение предприятия из ТОП-100 компаний в мировом рейтинге.

    Полностью утрачена надежда на возобновление в дальнейшем сотрудничества с российским ВПК и для Николаевского "НПКГ "Заря-Машпроект" — в конце апреля в России запустили производство корабельных газотурбинных двигателей, которые ранее собирались только на заводе "Заря-Машпроект".

    Космос как воспоминание

    Южный машиностроительный завод имени Макарова, который является крупнейшим в Украине предприятием ракетно-космической отрасли, начиная с 2014 года начал терять заказы из-за разрыва отношений с Россией. Осенью 2016 года завод перевели на режим работы один день в неделю.

    Презентация ГП Антонов самолета Ан-132D. Видео
    Канал на Youtube Antonov Company
    Запуск двигателей самолета ГК "Антонов" Ан−132D

    Сейчас же "Южмаш" не может возобновить производство ракет-носителей "Зенит" из-за недостатка финансирования. Более того, из-за долгов по зарплатам сотрудники завода увольняются и уезжают работать заграницу. Лучшие уже давно уехали жить и работать в Китай, часть из них уехала в Россию. Через два-три года вообще не останется специалистов, способных что-то разрабатывать и выпускать.

    На честном слове и на одном крыле

    Что касается флагмана украинского авиастроения, то потенциальные заказчики не спешат заказывать самолеты у госпредприятия "Антонов". Отчеты "Антонова" с международных выставок о пополненном портфеле заказов впечатляют, однако в реальности все обстоит несколько иначе. С июня 2015 года предприятие так и не выпустило ни одного нового серийного самолета. С определенной долей оптимизма можно говорить лишь о контракте по поставке авиакомпании Silk Way (Азербайджан) 10 самолетов Ан-178. Этот контракт был заключен предприятием еще до смены руководства предприятия. Правда, есть еще соглашение о совместном серийном производстве 12 самолетов Ан-178 для китайской Beijing A-Star Science & Technology Co., Ltd, но контракт пока не подписан. По состоянию на апрель 2017 года ни один самолет ГП "Антонов" больше не заказан ни Саудовской Аравией, ни Минобороны Украины, ни кем-либо еще.

    Распахать территории заводов и засеять пшеницей

    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что не нужно сокрушаться по поводу потери высокотехнологичных предприятий, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, а сосредоточится на сельском хозяйстве.

    "Предприятия закрываются за ненадобностью. Бизнес есть бизнес, если на эту продукцию есть спрос, то никаких проблем не существует. А если на нее нет спроса, то, конечно, такие предприятия лучше закрыть. Просто сделать ракету, а потом не знать, кому продать — это глупо, точно так же, как самолет. Тут нужно исходить из такой точки зрения: что можно сейчас в мире продать, то и делать. И не нужно заниматься надуванием щек. На сегодняшний момент у продукции, которая производится в Украине, нет покупателя. А раз так, ничего страшного: закроем заводы, освободится территория и можно будет чем-то другим заниматься — пшеницу выращивать, кукурузу. Тоже дело хорошее! «Южмаш» снесем и кукурузу посадим. Представляете, какая площадь "гуляет", а так она будет задействована. И причем тут высокая добавленная стоимость, когда все голодные?! Ракету кушать никто не будет. Пускай свой смартфон и жует потом. Можно конечно, ракету продать, и купить кукурузу, но никто же не покупает. Ракета — это дорогая игрушка, которая никому не нужна, а без буханки хлеба не обойтись", — сказал Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.

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