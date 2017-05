Украина безвозвратно теряет высокие технологии

Value Stock Images/EAST NEWS

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Еще совсем недавно Украина была индустриальной страной с наличием недоступных для большинства других высокотехнологических отраслей – космической, атомной, самолетостроительной, химической. Сейчас состояние дел таково, что по всем этим отраслям можно исполнить реквием. Не случайно в рейтинге самых инновационных экономик мира от Bloomberg, который учитывает и наличие в странах высокотехнологических предприятий, Украина за последние три года скатилась с 33 на 42 позицию. Учитывая, что в рейтинге всего 50 стран, Украине осталось совсем немного, чтобы покинуть его навсегда.

Минус химпром

За последние пять лет объем потребления газа в промышленном сегменте в Украине сократился с 15,883 до 5,531 млрд кубометров. Если учесть, что крупнейшие потребители газа в отопительный сезон — предприятия теплокоммунальной энергетики — уменьшили газопотребление лишь приблизительно на 1 млрд кубометров, становится очевидным, что основное сокращение в промышленном сегменте состоялось за две последние зимы и пришлось на газоемкие предприятия, а именно — химической промышленности, использующие газ как сырье.

Это говорит о крахе газоемких производств, прежде всего, химической промышленности.

Минус машиностроение

Сейчас ведущие украинские предприятия высокотехнологичного машиностроения терпят бедствие. Практически весь ассортимент таких предприятий был тесно привязан к выпуску российских кораблей и самолетов. В марте 2014 года Украина ввела нормативные документы, которые запрещают поставку вооружений, военной техники и комплектующих для предприятий российского ОПК. А в августе 2014 президент Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с РФ в сфере военно-промышленного комплекса.

Из-за запрета на поставки в Российскую Федерацию, введенного украинским правительством, "Мотор Сич", ранее тесно сотрудничавшая с российским ВПК, оказалась грани закрытия, поскольку 85% выпускаемого на заводе оборудования отправлялось в Россию, а ничего в замен политика евроинтеграции не предусматривает. В итоге завод, вынужденно отказавшись от поставок для военно-промышленного комплекса России, начал умирать. Объемы поставок в Россию за последние два года упали вдвое, в итоге компании пришлось существенно сократить свои социальные и непроизводственные затраты. Сокращаются и рабочие места, так за последнее время с запорожского завода уже уволено около трех тысяч человек. Итогом всех этих действий стало исчезновение предприятия из ТОП-100 компаний в мировом рейтинге.

Полностью утрачена надежда на возобновление в дальнейшем сотрудничества с российским ВПК и для Николаевского "НПКГ "Заря-Машпроект" — в конце апреля в России запустили производство корабельных газотурбинных двигателей, которые ранее собирались только на заводе "Заря-Машпроект".

Космос как воспоминание

Южный машиностроительный завод имени Макарова, который является крупнейшим в Украине предприятием ракетно-космической отрасли, начиная с 2014 года начал терять заказы из-за разрыва отношений с Россией. Осенью 2016 года завод перевели на режим работы один день в неделю.

Сейчас же "Южмаш" не может возобновить производство ракет-носителей "Зенит" из-за недостатка финансирования. Более того, из-за долгов по зарплатам сотрудники завода увольняются и уезжают работать заграницу. Лучшие уже давно уехали жить и работать в Китай, часть из них уехала в Россию. Через два-три года вообще не останется специалистов, способных что-то разрабатывать и выпускать.

На честном слове и на одном крыле

Что касается флагмана украинского авиастроения, то потенциальные заказчики не спешат заказывать самолеты у госпредприятия "Антонов". Отчеты "Антонова" с международных выставок о пополненном портфеле заказов впечатляют, однако в реальности все обстоит несколько иначе. С июня 2015 года предприятие так и не выпустило ни одного нового серийного самолета. С определенной долей оптимизма можно говорить лишь о контракте по поставке авиакомпании Silk Way (Азербайджан) 10 самолетов Ан-178. Этот контракт был заключен предприятием еще до смены руководства предприятия. Правда, есть еще соглашение о совместном серийном производстве 12 самолетов Ан-178 для китайской Beijing A-Star Science & Technology Co., Ltd, но контракт пока не подписан. По состоянию на апрель 2017 года ни один самолет ГП "Антонов" больше не заказан ни Саудовской Аравией, ни Минобороны Украины, ни кем-либо еще.

Распахать территории заводов и засеять пшеницей

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что не нужно сокрушаться по поводу потери высокотехнологичных предприятий, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, а сосредоточится на сельском хозяйстве.

"Предприятия закрываются за ненадобностью. Бизнес есть бизнес, если на эту продукцию есть спрос, то никаких проблем не существует. А если на нее нет спроса, то, конечно, такие предприятия лучше закрыть. Просто сделать ракету, а потом не знать, кому продать — это глупо, точно так же, как самолет. Тут нужно исходить из такой точки зрения: что можно сейчас в мире продать, то и делать. И не нужно заниматься надуванием щек. На сегодняшний момент у продукции, которая производится в Украине, нет покупателя. А раз так, ничего страшного: закроем заводы, освободится территория и можно будет чем-то другим заниматься — пшеницу выращивать, кукурузу. Тоже дело хорошее! «Южмаш» снесем и кукурузу посадим. Представляете, какая площадь "гуляет", а так она будет задействована. И причем тут высокая добавленная стоимость, когда все голодные?! Ракету кушать никто не будет. Пускай свой смартфон и жует потом. Можно конечно, ракету продать, и купить кукурузу, но никто же не покупает. Ракета — это дорогая игрушка, которая никому не нужна, а без буханки хлеба не обойтись", — сказал Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.