Хроника 6 мая: самые опасные города Украины, скандальный плакат к 8 мая

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Донецкой области покончил с собой боец ВСУ, Институт Национальной памяти выпустил плакат ко Дню памяти и примирения с фотографией, где офицер Красной армии жмет руку бойцу УПА, а изобретение украинских хирургов удешевит операции на сердце в десятки раз.

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Самые опасные города Украины

По данным Института социально-экономических исследований, самыми опасными городами Украины признаны Запорожье, Кропивницкий, Киев, Северодонецк и Николаев.

Так, согласно рейтингу, наиболее опасными областными центрами в Украине признаны Запорожье, Кропивницкий, Киев, Северодонецк и Николаев, зато в пятерку безопасных областных центров страны вошли Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород и Винница.

Глава гуманитарной миссии: около тысячи погибших в АТО еще не найдены

В зоне АТО около тысячи погибших военных и мирных жителей не опознаны или не найдены, сообщил руководитель поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин в комментарии телеканалу "112 Украина".

По поводу числа погибших среди не найденных он сказал: "Если основываться на данных, которые озвучиваются и миссией ООН, и ОБСЕ, и Международным Красным Крестом, плюс наши данные — это все верифицируется. Порядке около тысячи человек. Не только военных, это и гражданские люди, которые числятся у нас до сих пор не найденными и не идентифицированными".

Военный ВСУ покончил с собой в Донецкой области

В Донецкой области военный 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины покончил с собой. Об этом говорится на странице подразделения в Facebook в субботу.

"Сегодня в нашей бригаде произошел случай суицида. По факту смерти военнослужащего 1977 года начато служебное расследование. По предварительным данным, причиной самоубийства стали семейные обстоятельства", — говорится в сообщении.

Обстрелы Донецка: раненая дончанка потеряла ребенка

В ночь с пятницы на субботу в результате обстрела Петровского района Донецка получила ранение мирная жительница, находящаяся на втором месяце беременности.

По данным местной администрации, пострадавшая получила множественные осколочные ранения, после чего была срочно доставлена в больницу. Однако спустя несколько часов после госпитализации стало известно, что медикам не удалось сохранить жизнь будущего ребенка жительницы Донецка.

Аваков заявляет о готовящихся провокациях на День Победы

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что министерство располагает информацией о подготовке провокаций во время празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Киеве и других городах на юго-востоке страны. Как сообщается, правоохранителям раздали инструкции пресекать любые противозаконные действия.

При этом он отметил, что "на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления", а "все соответствующие попытки со стороны жаждущих провокаций сил будут пресечены".

Плакат ко Дню памяти о бойцах УПА и Красной армии

Институт Национальной памяти Украины выпустил плакат ко Дню памяти и примирения с фотографией, где ветеран, офицер Красной армии жмет руку бойцу Украинской повстанческой армии.

Как говорится в сообщении на сайте Института национальной памяти Украины, в этом году празднование Дня памяти и примирения пройдет под лозунгом "Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора".

Фотокорреспондента РФ не пустили на Евровидение в Киев

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова не пустили в Украину.

По его словам, организаторов Евровидения спрашивали о возможности получить приглашение, "но они сразу сказали, что таких документов они не выдают". Штоль добавил, что Ситдикову выдали на руки постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда».

Геращенко: ездивших в Крым журналистов РФ не пустят на Евровидение

Российских журналистов, бывавших в Крыму, не пустят на Евровидение даже с аккредитацией, сообщил советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", — написал Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Министр культуры Нищук назвал слухами отстранение Украины от Евровидения

Глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук заявил, что информация о возможном лишении Украины права участвовать в Евровидении на срок до трех лет из-за отказа в допуске на конкурс в Киеве конкурсантки от России является слухами.

По его словам, украинскую сторону официально не уведомили о рассмотрении вопроса о введении санкций. Также Нищук добавил, что Украина — это открытая мультикультурная страна, однако ситуация с представительницей РФ на Евровидении была "очевидной провокацией" против Украины.

Изобретение украинских хирургов удешевит операции на сердце в десятки раз

Украинцы создали новый вид сердечного клапана из высокопрочного нитинола, который позволит сделать операции в десятки раз дешевле, сообщило ZN.UA.

Как рассказал глава Центра детской кардиологии и кардиохирургии, профессор Илья Емец, изготовлением нитиноловых клапанов занимаются специалисты Института металлофизики им Курдюмова.

Новый король: "Шахтер" стал 10-кратным чемпионом Украины

В субботу, 6 мая, донецкий "Шахтер" победил луганскую "Зарю" на харьковском стадионе "Металлист" со счетом 3-2.

Таким образом, горняки досрочно завоевали чемпионский титул, который стал для них уже десятым по счету. "Шахтер" теперь может получить звездочку в эмблему клуба."Шахтер" будет представлять Украину в Лиге чемпионов 2017/2018.

Белоруссия: смертный приговор привели в исполнение

В Белоруссии привели в исполнение смертный приговор, расстреляв жителя Гомеля Сергея Вострикова, сообщает издание "Белсат" со ссылкой на данные правозащитного сайта.

Отмечается, что мужчина был осужден за жестокое убийство двух женщин, изнасилование и похищение.

Боевики "Боко Харам" отпустили более 80 похищенных в Нигерии школьниц

Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" освободили 82 девушки, которые были похищены в Чибоке в 2014 году, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на источник в правительстве страны.

По словам неназванного источника, освобождение школьниц последовало за переговорами между представителями экстремистской группировки и правительством.