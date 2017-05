Хроника 4 мая: суд над Януковичем, Конгресс США против "Азова", подземный протест

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 4 мая, Оболонский суд приступил к рассмотрению дела экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене. В этот же день Конгресс США одобрил финансовую помощь Украине, но запретил Киеву финансировать батальон "Азов". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Суд над Януковичем

Оболонский суд 4 мая начал рассмотрение дела экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене. Подготовительное заседание продлилось час, его перенесли на 18 мая. Януковича ждут в Skype через две недели, хотя обвинение настаивает на личном участии Януковича в суде. Ранее ГПУ уже не раз заявляла, что имеет все доказательства. Однако, по словам защиты экс-президента, подозрение Януковичу до сих пор не вручили.

Гонтарева решила уйти в длительный отпуск

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева после майских праздников уйдет в длительный отпуск, сообщает ukranews.com, ссылаясь на свои источники. "Отпуск Гонтаревой может продолжится около 2 месяцев", — говорится в сообщении. На время отпуска исполнять обязанности главы НБУ будет первый заместитель руководителя регулятора Яков Смолий. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева в минувшем месяце сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Президент Петр Порошенко данное заявление еще не рассматривал.

В Конгрессе запретили Киеву тратить выделяемые США деньги на "Азов"

Конгресс США одобрил финансовую помощь Украине. При этом нижняя палата Конгресса США запретила Украине тратить выделяемые ей средства на поддержку нацбатальона "Азов". Об этом свидетельствует соответствующее положение в законопроекте об ассигнованиях Пентагону. До конца сентября Пентагон может выделить 150 миллионов долларов на оказание поддержки Украине по военной линии, в том числе на подготовку кадров, летальное оружие оборонного назначения, технику и оборудование.

Европарламент поддержал расширение квот на товары из Украины

Комитет Европарламента по международной торговле поддержал расширение квот на беспошлинный ввоз товаров из Украины, предусмотрев отдельные исключения. Комитет отказался предоставить дополнительные квоты на томаты, пшеницу и мочевину украинского производства. Депутаты европарламента также отметили, что одним из условий для предоставления Украине торговых преференций должна стать "постоянная борьба с коррупцией".

Протест под землей: горняки в Кривом Роге не выходят из шахт из-за зарплат

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что работники ночной смены ряда шахт утром в четверг отказались подниматься на поверхность и требуют повысить зарплату. Шахтеры четырех шахт Криворожского железорудного комбината (КЖРК), которые утром в четверг отказались подниматься на поверхность после ночной смены, требуют повысить зарплату для рабочих основных профессий до уровня 2012 года, то есть эквивалента $1 тыс, отметил Волынец.

Во Львове выселяют Русский культурный центр

Во Львове выселяют Русский культурный центр, сообщил заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк. По его словам, власти на законных основаниях выселили центр из помещения, поскольку организация добровольно не хотела покидать его. Также Гирняк напомнил, что ранее был одобрен судебный иск о принудительном выселении Русского культурного центра из занимаемого им здания.

В Киеве открылась крупнейшая за историю Евровидения фан-зона

На главной улице Киева — Крещатике — открыли Еврогородок, который стал крупнейшей в истории международного песенного конкурса Евровидение фан-зоной. "Еврогородок протянулся от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной. Одновременно на его территории может находиться около 12 тыс. человек. А в течение каждого дня — до 20 тыс. гостей конкурса. Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая, полуфиналы — 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

Кличко рассказал, как будет выглядеть Арка Дружбы народов в Киеве

Арка Дружбы народов в Киеве будет украшена национальным украинским орнаментом, заявил столичный градоначальник Виталий Кличко. Не так давно столичная Арка должна была превратится в арт-инсталляцию Arch of Diversity к началу конкурса Евровидение. Однако позже активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. Как заявил спикер "Правого Сектора" Артем Скоропадский, такое украшение арки — это скрытая пропаганда ЛГБТ.

Джошуа готов отказаться от чемпионского пояса ради реванша с Кличко

Британский боксер Энтони Джошуа может отказаться от пояса чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе, чтобы провести реванш с украинцем Владимиром Кличко, сообщил промоутер британца. Джошуа успешно защитил в бою с Кличко титулы IBO и IBF, одержав 19-ю победу в карьере (все — нокаутом). 27-летний британец, который пока не знает поражений на профессиональном ринге, нанес 41-летнему Кличко 5-е поражение в 69 боях (4-е — нокаутом).

В Венесуэле погиб лидер студенческого движения

Лидер студенческого движения политехнического университета штата Ансоатеги в Венесуэле был убит четверг. Он участвовал в студенческом собрании, когда к нему подошел человек и произвел несколько выстрелов. После этого преступник скрылся на мотоцикле. Еще три человека получили ранения. В четверг в Венесуэле прошли акции протеста студентов, выступающих против политики президента Николаса Мадуро.

В Конгрессе США поддержали отмену реформы Обамы в здравоохранении

В четверг, 4 мая, палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену ключевой реформы президента Барака Обамы в здравоохранении. Новая программа призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе. Республиканцы заявляют, что реформа Обамы не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению.

Именно 4 мая поклонники всемирно известной киносаги "Звездные войны" отмечают неформальный, но от этого не менее интересный, праздник – День Звездных войн Star Wars Day или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссером Джоржем Лукасом. Этот день был выбран неспроста для такого праздника. Причиной тому – фонетическая схожесть фразы may the force be with you (да пребудет с тобой Сила) с фразой May the fourth be with you (да пребудет с тобой четвертое мая).