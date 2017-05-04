Мимино-2, или Большое дело о государственной тайне

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

За последние три года в Украине побывало огромное количество гастролеров-реформаторов, которых зазывала новая власть, раздавая им украинские паспорта, привилегии и неограниченные полномочия. Деятельность многих элитных гастарбайтеров приходится расхлебывать по сей день, но последствия могут быть намного хуже, так как большинство из них являются обладателями государственных тайн. А это может привести к тяжким последствиям.

МВД для учительницы

Бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе вновь получила гражданство Грузии, об этом сообщили грузинские СМИ. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял окончательное решение и 12 апреля подписал документ о предоставлении Деканоидзе грузинского гражданства. При том что гражданство Украины Деканоидзе получила только в ноябре 2015 года после того, как по протекции своей землячки, замглавы МВД Эки Згуладзе, ее назначили главной полицейской Украины. Как сообщает издание "Вестник Кавказа", в настоящее время Деканоидзе живет в Грузии и активно участвует в работе партии "Единое национальное движение".

Ровно год учительница из Грузии руководила Национальной полицией в Украине. Из переданных ей в подчинение 130 тысяч юристов, после организованной ей зачистки под видом переаттестации, недобор сотрудников превысил 20 тысяч человек. Были уволены или ушли добровольно специалисты, проработавшие более 5 лет. Это ее стараниями во всех регионах страны появилась бесполезная патрульная полиция, в ряды которой влились вчерашние официанты, маникюрши, инженеры. В период, когда она возглавляла полицию, более чем в два раза выросла преступность, в том числе уличная.

В Украине Деканоидзе оказалась не случайно. Она была представительницей американской компании MPRI International Services LTD, an Corporation Engility, о которой мало что известно даже в Штатах. По всей видимости, она имеет непосредственной отношение к Соросу и якобы занимается информационной поддержкой. Как ни крути, а эта компания опекала МВД, сама же Хатия дружила с Экой Згуладзе, так как еще в Грузии была ее подчиненной. Именно Згуладзе, будучи замом Авакова, похлопотала о должности главы Нацполиции Деканоидзе перед своим увольнением и отъездом во Францию.

Интересно то, что Деканоидзе сменила шило на мыло. В иностранной компании она заработала в 2015 году 3 млн 431 тыс. 846 гривен зарплаты. В полиции ей пообещали платить 100 тысяч гривен ежемесячно, плюс, премиальные, хотя в виде бонуса она получила квартиру в Киеве, служебную машину и в подчинение около 100 тысяч сотрудников. Но больше всего она опекалась патрульными, которые наглели с каждым днем из-за вседозволенности и безнаказанности.

В итоге, с поставленной Деканоидзе задачей — полному развалу работы МВД, росту преступности — она справилась отлично. В Украине ее больше ничего не держало, к тому же заканчивалось финансирования ряда программ в МВД американскими спонсорами, а в Грузии ее ждала недвижимость, земельные участки и сын. Он, к слову, совсем недавно угодил в криминальную историю — был задержан полиции Грузии за хранение наркотиков. Но этому делу ход не дали. Самой Деканоидзе, судя по всему, удалось замять и вопрос с уголовным преследованием на родине. Згуладзе и ее команду, в число которой входила Деканоидзе, подозревали в финансовых преступлениях. Но если ей дали грузинское гражданство, и она спокойно вернулась на историческую родину, значит ей там уже ничего не угрожает. Впрочем, как полагает большинство сотрудников Нацполиции, действующих и бывших, в Украине ее должны судить за то, во что она превратила правоохранительный орган.

Удержит ли язык за зубами

Есть еще один интересный момент: уволившись с довольно серьезного поста в МВД и поменяв гражданство, она так и осталась носителем государственной тайны. Ведь получив паспорт Украины и кресло главы Нацполиции, она получила и доступ к гостайне. По роду деятельности она была носительницей государственных секретов, а если она их начнет выдавать? По закону Украины, за это могут посадить, если найдут.

"Гражданину Украины дается допуск к гостайне, а по закону Украины "О государственной тайне" предусмотрено, что даже иностранец может быть допущен к гостайне при условии, если он берет на себя обязательства не разглашать информацию, которая стала ему известна. Если Деканоидзе взяла такие обязательства, будучи гражданкой Украиной и став гражданином другой страны, у Украины есть законное право, в случае разглашения секретов, привлечь ее к уголовной ответственности за разглашения государственной тайны", - объясняет генерал-майор СБУ Иван Божков.

Если будет открыто уголовное производство, Украина вправе требовать выдачи человека, не державшего язык за зубами.

"Проблема в том, что наша власть безответственно предоставляет гражданство этим гастролерам-туристам, которые ни в грош не ставят гражданство Украины и Украину. А наши власти потакают этим "туристам", приглашают их. Беда Украины — что наша власть допускает такие легкомысленные, антигосударственные действия", — подчеркивает Иван Божков.

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По словам Ивана Божкова, уже были многочисленные факты разглашения тайны или утраты секретов со стороны граждан Украины. Но со стороны нерезидентов из числа тех, кого допускали непосредственно к гостайне, такого еще не было, сообщил генерал СБУ.

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Впрочем, очевидно одно — даже при условии открытия уголовного производства в Украине, если кто-то из гастролеров сболтнет лишнее, не факт, что те страны, которые дали им новое убежище и гражданство, выдадут их украинскому правосудию. При том что многие из покинувших территорию Украины иностранных реформаторов — просто ходячие источники ценной информации. Интересно, кто первый заговорит и раскроет тайны и как его накажут.