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    Аналитика и комментарии

    В соцсетях обсудили мифический рост доходов по-Гройсману

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    (обновлено: )36030
    За год доходы украинцев выросли на 37%! Такое заявление премьера Украины хоть и пришлось аккурат на майские праздники, но не потерялось в бездонных соцсетях, став одной из самых активно обсуждаемых тем. Что пишут об этом сами украинцы?
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    А жить-то мы стали лучше! Сам глава Кабмина Владимир Гройсман об этом написал! Премьер утверждает, что за последний год доходы граждан Украины выросли на 37%. Об этом красочно свидетельствуют не только слова главы правительства, но и внушительный график. Все это можно посмотреть на страничке самого Гройсмана в Facebook.

    "По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн. Это вдвое больше, чем минимальная зарплата, и на 8,7% больше показателя февраля. Такое увеличение вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем на 8%. В целом за год имеем рост доходов украинцев на 37%", — пишет Гройсман. Однако все ли поверили новой статистике премьера, особенно в тех же соцсетях?

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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