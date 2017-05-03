В соцсетях обсудили мифический рост доходов по-Гройсману

Тимур Громов, РИА Новости Украина

А жить-то мы стали лучше! Сам глава Кабмина Владимир Гройсман об этом написал! Премьер утверждает, что за последний год доходы граждан Украины выросли на 37%. Об этом красочно свидетельствуют не только слова главы правительства, но и внушительный график. Все это можно посмотреть на страничке самого Гройсмана в Facebook.

"По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 составила 6752 грн. Это вдвое больше, чем минимальная зарплата, и на 8,7% больше показателя февраля. Такое увеличение вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем на 8%. В целом за год имеем рост доходов украинцев на 37%", — пишет Гройсман. Однако все ли поверили новой статистике премьера, особенно в тех же соцсетях?

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook