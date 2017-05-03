Граница как голландский сыр. Сенсационные $400 000 из Украины в Румынию

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Уже в какой раз на западной границе нашим сотрудникам таможни показали мастер-класс коллеги из соседних стран. На этот раз у них в руках оказался поистине отменный улов — без малого полмиллиона долларов наличными. Но в этой истории прекрасно и другое — кто эти деньги перевозил и почему так легко удалось пройти контроль.

400 тысяч баксов под колесом

Первого мая пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины, жителей Тячевского района Закарпатской области: 24-летнего Михаила Йовдия и его жену — 23-летнюю Елену Йовдий, которые пересекли украинско-румынскую границу на автомобиле "Maserati" в международном пункте пропуска "Солотвино — Сигет Мармацией".

При осмотре автомобиля румынские пограничники обнаружили 400 000 американских долларов, которые были спрятаны под запасным колесом. Деньги даже не пытались надежно замаскировать — просто красиво уложили пачки под запаской. Само собой наличность не была задекларирована ни при выезде из Украины, ни при въезде в Румынию, а следовательно, это не что иное, как контрабанда. Естественно, румынские стражи границ с большой радостью их изъяли в доход государства.

Это дело могло бы показаться банальным — мало ли сколько денег перевозят через нашу границу, — если бы не масса интересных моментов. А именно то, что, по словам губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, Михаил Йовдий — это сын Василия Йовдия, руководителя партии "Единый центр" в Тячевском районе, бывшего неоднократного председателя Тячевской райгосадминистрации.

"Кстати, сам автомобиль "Maserati" был куплен в то время, когда Йовдий руководил Тячевским районом. Откуда у бывшего госслужащего и его семьи столько денег, пусть люди догадаются сами. Румынская правоохранительная система — это не украинские таможенники, которые спокойно позволяют вывозить за границу огромные деньги, поэтому незадекларированные 400 000 долларов, скорее всего, будут конфискованы в госбюджет Румынии. Напоследок вопрос: кто поверит, что наши таможенники не заметили 400 000 долларов под запасным колесом? Лично я не верю", — отметил Геннадий Москаль.

Губернатор заявил, что поручил прокуратуре и СБУ провести тщательную проверку этого факта и привлечь к ответственности стражей границ, упустивших такой крупный улов. Он также понадеялся, что оценку "профессиональной слепоты" таможенников должно сделать руководство Госфискальной службы.

Таможенников накажут

Прокуратура Закарпатской области начала уголовное производство в отношении сотрудников таможенного пункта "Солотвино" Закарпатской таможни Государственной фискальной службы по факту злоупотребления властью или служебным положением. Так как они не провели должным образом таможенное оформление автомобиля "Maserati", в Румынию было перевезено 400 тысяч долларов.

"Вследствие таких противоправных действий таможенников охраняемым законом государственным интересам причинены тяжелые последствия", — отметили в прокуратуре.

Местные жители уверены, что если бы таможенники или пограничники задержали эту парочку, то их семьи закарпатский криминал вырезал бы в ту же ночь. Именно поэтому они не досматривали автомобиль мажоров.

Стоит напомнить, что это не первый прокол украинских таможенников, и до этого они на многое закрывали глаза.

В конце апреля Венгерские правоохранители задержали выехавший из Украины автомобиль, в котором нашли 125 тысяч пачек сигарет и 916 кг янтаря. Груз масштабный, и не увидеть, что везут, сложно. Но, очевидно с досмотром возникли сложности.

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Следователь прокуратуры Закарпатской области сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса главному государственному инспектору таможенного поста "Тиса", который проводил таможенное оформление транспортного средства. По представлению прокуратуры руководство поста и отдела "Тиса" отстранено от службы.

Ошибки инспекторов

Случаев, когда подобные большие грузы благополучно пересекали границу, масса.

"То, что за границу проехал автомобиль с незадекларированными долларами, такое бывает. Ну, нельзя проверить всех и всё. Даже в аэропорту нельзя вывернуть карманы и пересмотреть вещи всех пассажиров, если бы они не проходили по "зеленому коридору", которым пользуются 99,5% пассажиров, если им нечего декларировать. Конечно, существует возможность пронести и вывести все что угодно. Должна работать оперативная информация, если кто-то везет валюту, наркотики и прочее. Тогда выводят из "зеленого коридора" и досматривают. И надо не забывать о том, что Закарпатье регион особый, там постоянно через пункты пропуска местные жители за границу ездят, там все знакомы. Стоит месяц постоять на блокпосту, и уже всех в лицо и поименно знаешь. Мог сработать человеческий фактор, могли и сами не трогать, таких, на "крутых" авто, бояться трогать", — считает советник президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины по таможенным вопросам Анатолий Сербайло.

Совсем другое дело, когда через границу беспрепятственно перевозят контрабандные грузы, когда не заметить, что везут, невозможно.

"15 тысяч блоков сигарет, которые недавно задержали в Венгрии, явно везли без прикрытия. Ведь и за границей досматриваются не все машины, только маленький процент, но никогда без предварительной договоренности никто бы не рискнул открыто везти такой груз. И таможня в некоторых случаях ни при чем. Что касается сигарет — это схема работала еще со времен КГБ, и сейчас без них тут не обходится. И задержание груза сигарет — это та десятина, которую украинские силовики по договоренности отдают. Особенно это распространено с румынами. Есть такая договоренность, что десять авто они, румыны, пропускают, а одиннадцатое тормозят, показывают свою работу", — подчеркивает Сербайло.

У нас, как всегда, бьют по стрелочникам и, как водится, страдают инспекторы, а те, кто всем этим руководит, остаются при своих должностях, схемах и откатах.